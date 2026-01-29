ETV Bharat / automobile-and-gadgets

സുഖമായി ധരിക്കാം: ഒറ്റച്ചാർജിൽ 36 മണിക്കൂർ വരെ പ്ലേബാക്കുമായി റിയൽമിയുടെ പുതിയ 'ബഡ്‌സ് ക്ലിപ്പ്'

IP55 റേറ്റിങ്, ഒറ്റച്ചാർജിൽ 36 മണിക്കൂർ വരെ പ്ലേബാക്ക്, 3D സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ, ഡ്യുവൽ-ഡിവൈസ് കണക്റ്റിവിറ്റി, എഐ പിന്തുണയുള്ള എൻവയോൺമെന്‍റൽ നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ എന്നിവയാണ് പുതിയ ക്ലിപ്പ്-സ്റ്റൈൽ ഓപ്പൺ-ഇയർ ട്രൂ വയർലെസിലെ സവിശേഷതകൾ.

Realme Buds Clip Launched in India (Image Credit: Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 29, 2026 at 6:30 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: മികച്ച ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയുള്ള റിയൽമി പി4 പവർ 5ജി ഫോണുമായി ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ റിയൽമി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനൊപ്പം കമ്പനി പുതിയ വയർലെസ് ഇയർഫോൺ കൂടെ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. റിയൽമിയുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലിപ്പ്-സ്റ്റൈൽ ഓപ്പൺ-ഇയർ ട്രൂ വയർലെസ് (TWS) ഇയർഫോണായ റിയൽമി ബഡ്‌സ് ക്ലിപ്പ് ആണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.

ഓപ്പൺ ഇയർ ഡിസൈനിൽ വരുന്ന ഈ വയർലെസ് ഇയർഫോൺ കേസിനൊപ്പം ഒറ്റ ഫുൾ ചാർജിൽ 36 മണിക്കൂർ വരെ പ്ലേബാക്ക് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നുമുള്ള സംരക്ഷണത്തിന് IP55 റേറ്റിങും ലഭിക്കും. 3D സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ, ഡ്യുവൽ-ഡിവൈസ് കണക്റ്റിവിറ്റി, എഐ പിന്തുണയുള്ള എൻവയോൺമെന്‍റൽ നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ(ENC) എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകളുമായാണ് റിയൽമി ബഡ്‌സ് ക്ലിപ്പ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സാധാരണ ഇയർബഡ്‌സിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി റിയൽമി ബഡ്‌സ് ക്ലിപ്പ് ചെവിയുടെ കനാലിനുള്ളിലേക്ക് സ്ഥാപിക്കേണ്ടതില്ല, പുറത്ത് തന്നെ ഘടിപ്പിക്കാനാകും. സുഗമമായി ധരിക്കാമെന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകത. ടച്ച് കൺട്രോൾ, 45ms വരെ കുറഞ്ഞ ലേറ്റൻസി, AI ട്രാൻസ്ലേറ്റർ എന്നിവയാണ് ഇതിലെ മറ്റ് പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. റിയൽമി ബഡ്‌സ് ക്ലിപ്പിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.

റിയൽമി ബഡ്‌സ് ക്ലിപ്പ്: വില, ലഭ്യത
റിയൽമി ബഡ്‌സ് ക്ലിപ്പിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ 5,999 രൂപയാണ് വില. ടൈറ്റാനിയം ബ്ലാക്ക്, ടൈറ്റാനിയം ഗോൾഡ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് ഈ വയർലെസ് ഹെഡ്‌സെറ്റ് ലഭ്യമാവുക. റിയൽമി ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ്, ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, തിരഞ്ഞെടുത്ത ഓഫ്‌ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി ഇത് വാങ്ങാനാവും. 500 രൂപയുടെ ലോഞ്ച് ഓഫറും കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിന് ശേഷം വില 5,499 രൂപയാവും. ഫെബ്രുവരി 5ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതലാണ് റിയൽമി ബഡ്‌സ് ക്ലിപ്പിന്‍റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക.

Realme Buds Clip specifications (Image Credit: Realme)

റിയൽമി ബഡ്‌സ് ക്ലിപ്പ്: ഫീച്ചറുകൾ, സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
റിയൽമി ബഡ്‌സ് ക്ലിപ്പ് ഇയർബഡുകളിൽ നെക്സ്റ്റ്ബാസ് അൽഗോരിതം നൽകുന്ന ബാസ് ബൂസ്റ്റ് സിസ്റ്റത്തോടുകൂടിയ 11mm ഡ്യുവൽ-മാഗ്നറ്റ് ഡൈനാമിക് ഡ്രൈവറുകൾ ഉണ്ട്. ഓഡിയോ ഇത്തിരി പോലും നഷ്‌ട്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ 3D സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോയും ഡയറക്ഷണൽ ശബ്‌ദവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. കാറ്റുള്ള സമയത്ത് ഇയർബഡ് ഉപയോഗിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ പോലും ശബ്‌ദം മികച്ച രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നതിന് എഐ നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷനും വിൻഡ് റിഡക്ഷനും ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്ന ഡ്യുവൽ മൈക്രോഫോണുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

റിയൽമിയുടെ ബഡ്‌സ് ക്ലിപ്പ് ഇയർബഡ്‌സ് SBC, AAC കോഡെക്കുകൾ ഉള്ള ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, ഡ്യുവൽ-ഡിവൈസ് കണക്റ്റിവിറ്റി, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്വിഫ്റ്റ് പെയർ, 45ms വരെ ലോ-ലേറ്റൻസി എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് എഐ പിന്തുണയുള്ള എഐ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ സവിശേഷതയുണ്ട്. ഇത് 30-ലധികം ഭാഷകളിൽ തത്സമയ വിവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കും.

ഒരു ഫുൾ ചാർജിൽ റിയൽമി ബഡ്‌സ് ക്ലിപ്പ് ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെയും, കേസോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ 36 മണിക്കൂർ വരെയും ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകും. ഓരോ ഇയർബഡിലും 45mAh ബാറ്ററികളുണ്ട്. അതേസമയം കേസിൽ 530mAhന്‍റെ ഒരു സെൽ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചാർജിങ് കേസിൽ ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

തുറന്ന ഇയർ ഫിറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന റിയൽമി ബഡ്‌സ് ക്ലിപ്പ് മെച്ചപ്പെട്ട സുഖസൗകര്യങ്ങൾ നൽകും. ഓരോ ഇയർബഡിനും 5.3 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. വിയർപ്പ്, എണ്ണ, വെള്ളം, പൊടി എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനായി ഇതിൽ മാറ്റ് ഫിനിഷുള്ള ടൈറ്റാനിയം-ഫിറ്റ് ഡിസൈൻ നൽകിയിരിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണത്തിന് IP55 റേറ്റിങാണ് ലഭിക്കുക.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

