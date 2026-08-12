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പ്രാരംഭവില 23,999 രൂപ: മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിൽ 'റിയൽമി 16x 5G'
7000mAh ബാറ്ററി, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റ്, 6.8 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, 50 എംപി ക്യാമറ എന്നിവയാണ് റിയൽമി 16x 5G ഫോണിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. വിശദമായി അറിയാം...
Published : August 12, 2026 at 1:35 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ റിയൽമി ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. റിയൽമി 16x 5G എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. ഏറ്റവും പുതിയ 5G ഫോൺ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ലഭ്യമാവുക. 7,000mAh ബാറ്ററിയും ലഭിക്കും.
256GB വരെ സ്റ്റോറേജ് പിന്തുണയുള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പ്രതിരോധം നൽകുന്നതിന് IP65 റേറ്റിംഗും ലഭിക്കും. 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.8 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. റിയൽമി ഇന്ത്യ വഴിയും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വെബ്സൈറ്റുകളിലൂടെയും പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാം. ഈ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
റിയൽമി 16x 5G: ഇന്ത്യയിലെ വില
റിയൽമി 16x 5G യുടെ അടിസ്ഥാന 4GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 25,999 രൂപയും 6GB + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 27,999 രൂപയും 6GB + 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 30,999 രൂപയുമാണ് വില. ലോഞ്ച് ഓഫറായി, വാങ്ങുന്നവർക്ക് 2,000 രൂപ ഫ്ലാറ്റ് കിഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ 3,000 രൂപ വരെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫർ ലഭിക്കും. ലോഞ്ച് ഓഫറിന് ശേഷം ഇവയുടെ വില യഥാക്രമം 23999, 25999, 28999 എന്നീ വിലകൾക്ക് ലഭിക്കും. എന്നാൽ ലോഞ്ച് ഓഫർ പരിമിതമായിരിക്കും.
എൻഡ്യൂറൻസ് ബ്രൗൺ, ഗ്ലോറി വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. ഓഗസ്റ്റ് 13ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയും റിയൽമി ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും പുതിയ ഫോൺ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. കൂടാതെ, വാങ്ങുന്നവർക്ക് 10 മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ലഭിക്കും.
With a massive 7000mAh Battery, the all-new #realme16x 5G keeps you powered through work, play and everything in between.— realme (@realmeIndia) August 12, 2026
Starting at just ₹23,999*
Sale Starts 13th Aug, 12PM
Stay tuned
*T&C apply
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റിയൽമി 16x 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
റിയൽമി 16x 5G ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി UI 7.0-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ സിം (നാനോ) പിന്തുണയുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോണാണ്. 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 180Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 1200 nits വരെ ബ്രൈറ്റ്നസ് (HBM) ഉള്ള 6.8 ഇഞ്ച് HD+ (720x1,570 പിക്സൽ) LCD പാനലും ഇതിലുണ്ട്. 5,300 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ എയർഫ്ലോ വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടുന്നു. കമ്പനി സ്വയം വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ജിടി ബൂസ്റ്റ് ഗെയിമിംഗ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എഞ്ചിനും ഇതിലുണ്ട്.
ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 6GB വരെ റാമും 256GB വരെ ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കും. ഇതിൽ f/1.8 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50-മെഗാപിക്സൽ പിൻ ക്യാമറയുണ്ട്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ ചാറ്റുകൾക്കുമായി, f/2.0 അപ്പേർച്ചറുള്ള 8-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും നൽകിയിരിക്കുന്നു.
പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പ്രതിരോധം നൽകുന്നതിന് IP65 റേറ്റിംഗും ലഭിക്കും. ഇതിന് മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് (MIL-STD-810) ഷോക്ക് പ്രതിരോധമുണ്ട്. എഐ റേസർ, AI അൾട്രാ ക്ലാരിറ്റി, മോഷൻ ഫോട്ടോ, ഡ്യുവൽ-വ്യൂ വീഡിയോ മോഡ് തുടങ്ങിയ എഐ സവിശേഷതകളും ഫോണിലുണ്ട്. Wi-Fi, 5G, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയാണ് ലഭ്യമായ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. റിയൽമിയുടെ ഇൻ-ഹൗസ് ഫ്ലക്സ് എഞ്ചിനോടുകൂടിയാണ് ഫോൺ വരുന്നത്. 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ്, ബൈപാസ് ചാർജിംഗ്, റിവേഴ്സ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.
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