ഒറ്റച്ചാർജിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാം, 8000mAhന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയും സെൽഫി മിററുമായി 'റിയൽമി 16T' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
റിയൽമി 16, റിയൽമി 16 പ്രോ, റിയൽമി 16 പ്രോ+ എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള റിയൽമി 16 സീരിസിലെ നാലാമത്തെ ഫോണാണ് റിയൽമി 16T.
Published : May 22, 2026 at 1:28 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: റിയൽമി 16 സീരിസിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ. റിയൽമി 16ടി 5ജി ആണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. റിയൽമി 16 സീരിസിലെ നാലാമത്തെ ഫോണാണ് ഇത്. റിയൽമി 16, റിയൽമി 16 പ്രോ, റിയൽമി 16 പ്രോ+ എന്നിവയാണ് സീരിസിലെ മറ്റ് ഫോണുകൾ. പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണിനൊപ്പം കമ്പനി പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചും ഇയർബഡ്സും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
റിയൽമി ബഡ്സ് എയർ 8 പ്രോ, റിയൽമി വാച്ച് എസ് 5 എന്നിവയാണ് അവ. പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ 144Hz ഡിസ്പ്ലേ, 50 എംപി സോണി IMX852 പിൻ ക്യാമറ, 45W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയുണ്ട്. AI പോർട്രെയിറ്റ് ഗ്ലോ, AI ഇൻസ്റ്റന്റ് ക്ലിപ്പ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി AI- പവർ ക്യാമറ സവിശേഷതകളും സെൽഫി മിററും റിയൽമി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ IP69-റേറ്റഡ് ഡസ്റ്റ് ആൻഡ് വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ്, മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഷോക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ തുടങ്ങിയ ഡ്യൂറബിലിറ്റി-ഫോക്കസ്ഡ് സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് ലഭ്യമാവുക.
റിയൽമി 16T: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
6GB + 128GB, 8GB + 128GB, 8GB + 256GB എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ റിയൽമി 16T ലഭ്യമാവും. 6GB + 128GB വേരിയന്റിന് 29,999 രൂപയും 8GB + 128GB ഓപ്ഷന് 31,999 രൂപയും 8GB + 256GB വേരിയന്റിന് 34,999 രൂപയുമാണ് വില. സ്റ്റാർലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, സ്റ്റാർലൈറ്റ് ബ്ലൂ, സ്റ്റാർലൈറ്റ് റെഡ് എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്.
ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയും റിയൽമി ഇന്ത്യ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും ഇത് വാങ്ങാം. ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഇഎംഐ ഇടപാടുകൾക്ക് 3,000 രൂപ വരെ തൽക്ഷണ കിഴിവ് അല്ലെങ്കിൽ 2,000 രൂപ വരെ ബാങ്ക്, യുപിഐ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. നിലവിലുള്ള റിയൽമി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 12 മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐയും 1,000 രൂപ അധിക ആനുകൂല്യവും കമ്പനി നൽകും. പ്രീ-ബുക്കിങ് ഓഫറുകൾക്കൊപ്പം മെയിൻലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയും സമാനമായ ഓഫറുകൾ ലഭ്യമാണ്. റിയൽമി 16T യുടെ പ്രീ-ബുക്കിങ് മെയ് 26 വരെ ആണ്. ആദ്യ വിൽപ്പന മെയ് 27 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ആരംഭിച്ച് ജൂൺ 2 വരെ തുടരും.
റിയൽമി 16T: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 90.4 ശതമാനം സ്ക്രീൻ-ടു-ബോഡി അനുപാതം, 16.7 ദശലക്ഷം നിറങ്ങൾക്കുള്ള പിന്തുണ, 1,200 നിറ്റ്സ് വരെ ഉയർന്ന ബ്രൈറ്റ്നസ് മോഡ് ബ്രൈറ്റ്നസ് എന്നിവയുള്ള 6.8 ഇഞ്ച് എൽസിഡി സ്ക്രീൻ റിയൽമി 16T-യിൽ ഉണ്ട്. സൺ ഡിസ്പ്ലേ, ഫുൾ-ബ്രൈറ്റ്നസ് ഡിസി ഡിമ്മിങ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്, മാനുവൽ ബ്രൈറ്റ്നസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മോഡ്, സ്ലീപ്പ് മോഡ്, ഡാർക്ക് മോഡ്, കളർ ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്, ആപ്പ്-നിർദ്ദിഷ്ട റിഫ്രഷ് റേറ്റ് കൺട്രോളുകൾ എന്നിവയും പാനൽ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
12GB വരെ LPDDR4X റാമും 256GB വരെ UFS 2.2 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റ് ആണ് റിയൽമി 16T ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള റിയൽമി UI 7 ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. കൂടാതെ സ്പ്ലിറ്റ്-സ്ക്രീൻ മൾട്ടിടാസ്കിങ്, ഫ്ലോട്ടിങ് വിൻഡോകൾ, സ്ക്രീൻ റെക്കോർഡിങ്, OPPO ഷെയർ, iOS ഫയൽ ഷെയറിങ് പിന്തുണ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
റിയൽമി 16T-യിൽ f/1.8 അപ്പേർച്ചറും ഓട്ടോഫോക്കസ് പിന്തുണയുമുള്ള 50 എംപി സോണി IMX852 പ്രൈമറി പിൻ ക്യാമറയും f/2.4 അപ്പേർച്ചറുള്ള 2 എംപി മോണോക്രോം സെൻസറും ഉണ്ട്. സ്കിൻ ടോണുകൾ, ടെക്സ്ചറുകൾ, ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് AI പ്രോസസിങ് ഉപയോഗിക്കുന്ന റിയൽമിയുടെ ലുമകളർ ഇമേജ് എഞ്ചിനുമായി ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ 16 എംപിയുടേതാണ്. റിയർ സെൽഫി മിറർ ആണ് റിയൽമി 16T-യുടെ മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റ്. പിൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സെൽഫികൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കളെ സ്വയം പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്ന മിറർ പോലെയുള്ള സംവിധാനമാണ് ഇത്.
മികച്ച ഓഡിയോ അനുഭവം നൽകുന്നതിനായി റിയൽമി 16T-യിൽ 1115 അൾട്രാ-ലീനിയർ സ്പീക്കർ ഉണ്ട്. ഇത് 400 ശതമാനം അൾട്രാ വോളിയം മോഡിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. കൂടാതെ ഹൈ-റെസ് ഓഡിയോ സർട്ടിഫിക്കേഷനും നൽകുന്നു. കൂടാതെ SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 ബ്ലൂടൂത്ത് ഓഡിയോ കോഡെക്കുകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. 5G, VoWiFi, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.3, IPv6, GPS, GLONASS, ഗലീലിയോ, QZSS, BeiDou പൊസിഷനിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ.
പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP69 റേറ്റിങും മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഷോക്ക്-റെസിസ്റ്റൻസ് സർട്ടിഫിക്കേഷനും ലഭിക്കുന്നു. ഇത് പാണ്ട ഗ്ലാസ് സംരക്ഷണവും നൽകുന്നു. കൂടാതെ പ്രീ-അപ്ലൈഡ് സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടറും വരുന്നു. 13,280 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള മൊത്തം ഹീറ്റ്-ഡിസിപ്പേഷൻ ഏരിയയുള്ള ഒരു വേപ്പർ ചേമ്പറും ഗ്രാഫൈറ്റ് കൂളിങ് സിസ്റ്റവും അമിതമായ ഉപയോഗത്തിനിടയിലും ഗെയിമിങിനിടയിലും താപനില നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. സുരക്ഷയ്ക്കായി, ഒരു സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് കപ്പാസിറ്റീവ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനർ ഉണ്ട്.
45W സൂപ്പർVOOC ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 8,000mAh ബാറ്ററിയാണ് റിയൽമി 16Tൽ ഉള്ളത്. ബൈപാസ് ചാർജിങും 6.5W വരെ വയർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിങും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഒറ്റ ചാർജിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ഉപയോഗിക്കാനും ഏഴ് വർഷം വരെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് നിലനിർത്താനും ആറ് വർഷം വരെ സുഗമമായ പ്രകടനം നൽകാനും ബാറ്ററിക്ക് കഴിയുമെന്ന് റിയൽമി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് പൂർണ്ണമായി ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 104 മിനിറ്റ് സമയമെടുക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.
സെൽഫി മിറർ
പിൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സെൽഫികൾ എടുക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. സാധാരണ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറകളേക്കാൾ കൂടുതൽ റെസല്യൂഷൻ റിയർ ക്യാമറയ്ക്ക് നൽകുന്നതിനാൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയിലെടുക്കുന്ന സെൽഫികളേക്കാൾ വ്യക്തത ഉണ്ടായിരിക്കുക റിയർ ക്യാമറകളിലെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ആയിരിക്കും. എന്നാൽ പിൻ ക്യാമറയിലൂടെ സെൽഫി എടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മുഖം കാണാനാവില്ല. ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷമേ പോരായ്മകൾ മനസിലാവൂ. ഈ പരിമിതിയെ മറികടക്കാൻ റിയർ സെൽഫി മിറർ ഉപയോഗിക്കാം. പിൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സെൽഫികൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഉപയോക്താക്കളെ സ്വയം പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നതാണ് റിയർ സെൽഫി മിറർ.
