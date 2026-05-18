8000mAh ബാറ്ററിയും സെൽഫി മിററുമായി 'റിയൽമി 16T 5G' വരുന്നു: ഒപ്പം പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചും ഇയർബഡ്‌സും

റിയൽമി 16T 5G ഫോണിനൊപ്പം വാച്ച് S5, ബഡ്‌സ് എയർ8 പ്രോ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഉപകരണങ്ങൾ കൂടെ കമ്പനി പുറത്തിറക്കും. മെയ്‌ 22നാണ് ഇവ പുറത്തിറക്കുക.

Realme 16T 5G to launch in India with 8000mAh battery (Image credit: Realme)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 18, 2026 at 11:38 AM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലോഞ്ച് കാത്ത് റിയൽമി 16T 5G. പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ മെയ് 22ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. റിയൽമി 16 സീരീസിലെ നാലാമത്തെ ഫോണാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. റിയൽമി 16, റിയൽമി 16 പ്രോ, റിയൽമി 16 പ്രോ+ എന്നിവയാണ് റിയൽമി 16 സീരീസിലെ മറ്റ് ഫോണുകൾ.

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനായി റിയൽമി പ്രത്യേക പേജ് തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. 8000mAh ബാറ്ററിയായിരിക്കും റിയൽമി 16T 5G ഫോണിന്‍റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. മെയ് 22ന് ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12 മണിക്കാണ് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക.

കൂടാതെ റിയർ മൊഡ്യൂളിലായി ഒരു സെൽഫി മിറർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെഗ്‌മെന്‍റിലെ ആദ്യത്തെ സെൽഫി മിറർ ആണ് ഇതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിനൊപ്പം ഒരു സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചും ഒരു ഇയർബഡ്‌സും കൂടെ കമ്പനി പുറത്തിറക്കും. ഇവയുടെ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

റിയൽമി 16T 5G: സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകൾ
റിയൽമി 16T 5G ഫോണിനായി കമ്പനി പ്രത്യേക ലോഞ്ച് പേജും തുറന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ബാറ്ററി, കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ, ചാർജിങ് സവിശേഷതകൾ, ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 8000 mAh ബാറ്ററിയാണ് റിയൽമിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്. ഇത് കൂടുതൽ കാലം ഈട് നിൽക്കുന്നതാണെന്നും 7 വർഷം വരെ ആയുസ് ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

മുഴുവൻ ചാർജ് ചെയ്‌താൽ 3 ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാനും സാധിക്കും. റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. എന്നാൽ എത്ര വാട്ട് ആണെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. വണ്ണവും ഭാരവും കുറഞ്ഞ ഡിസൈനാണ് റിയൽമി 16T 5G ഫോണിന് നൽകിയതെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. സ്റ്റാർലൈറ്റ് റെഡ്, സ്റ്റാർലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിലാണ് റിയൽമി 16T 5G ലഭ്യമാവുക.

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ടീസർ അനുസരിച്ച്, ഇതിന് ഫ്ലാറ്റ് റിയർ പാനലും പിന്നിൽ ഒരു ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും അടങ്ങുന്ന ഡിസൈൻ ലഭിക്കും. ഇരട്ട പിൻ ക്യാമറകൾ, ഒരു എൽഇഡി ഫ്ലാഷ്, ഒരു ചെറിയ സെൽഫി മിറർ എന്നിവയാണ് കാണുന്നത്. പവർ, വോളിയം കീകൾ വലതുവശത്ത് കാണാം. ഇടതുവശം വൃത്തിയുള്ളതായി തോന്നുന്നു. 8.8mm മാത്രമാണ് ഇതിന്‍റെ വണ്ണം.

ബാറ്ററി ലൈഫും പെർഫോമൻസും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഡിസൈനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് മിഡ്-റേഞ്ച് 5G മോഡലാണ് റിയൽമി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. 8000 mAh ബാറ്ററി 45W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്‌ക്കും. ബാറ്ററിയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ക്യാമറ, ഡിസ്പ്ലേ, സ്റ്റോറേജ്, വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇനിയും പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. ഇവ ലോഞ്ചിൽ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തും.

വലിയ ബാറ്ററി, പുതിയ ഡിസൈൻ, സോളിഡ് 5G പിന്തുണ എന്നിവ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, റിയൽമി 16T 5G ഇന്ത്യയിലെ മിഡ്-റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ വിഭാഗത്തിൽ വലിയ മത്സരം കാഴ്‌ച വെയ്‌ക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

റിയൽമി വാച്ച് S5: ലോഞ്ച് വിശദാംശങ്ങൾ
ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിനൊപ്പം 20 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുന്ന റിയൽമി വാച്ച് S5 എന്ന സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചും പുറത്തിറക്കും. ഇതിൽ 110 സ്‌പോർട്‌സ്‌ മോഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൂടാതെ വെള്ളത്തിൽ വീണാലോ നീന്തുമ്പോഴോ ഈ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചിന് ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല. ഇതിനായി 5 ATM വാട്ടർപ്രൂഫ്‌ ഫീച്ചർ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. 1500 നിറ്റ്‌സ് അൾട്രാ-ബ്രൈറ്റ് ഡിസ്‌പ്ലേയുള്ള 1.43 AMOLED ഡിസ്‌പ്ല, 60 ഹെട്‌സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, സമാർട്ട് നൈറ്റ് വിഷൻ, വെറ്റ്ഹാൻഡ് ടച്ച്, പ്രസിഷൻ ബയോ ട്രാക്കിങ്, എഐ-പവേർഡ് ഹെൽത്ത് മോണിറ്ററിങ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ റിയൽമി വാച്ച് S5ൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

റിയൽമി ബഡ്‌സ് എയർ8 പ്രോ: ലോഞ്ച് വിശദാംശങ്ങൾ
റിയൽമി 16ടി 5ജി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിനും റിയൽമി വാച്ച് എസ്‌5 സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ചിനുമൊപ്പം കമ്പനി ഒരു പ്രീമിയം ട്രൂ വയർലെസ് ഇയർബഡ്‌സ് പുറത്തിറക്കും. ചില ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്നതാണ് റിയൽമി ബഡ്‌സ് എയർ8 പ്രോ എന്ന ഈ ഇയർബഡ്‌സ്. ഇതും മെയ്‌ 22ന് ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12 മണിക്ക് തന്നെ പുറത്തിറക്കും.

പ്രീമിയർ ഡ്യുവൽ-DAC ഡ്രൈവറുകൾ, 55dB അൾട്ര ഡെപ്‌ത്ത് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ, എഐ കോൾ നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ, 50 മണിക്കൂർ വരെ പ്ലേബാക്ക് നൽകുന്ന ബാറ്ററി, വിൻഡ് നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ ഉൾപ്പെടെ പുതിയ ഇയർബഡിന്‍റെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 3 ഡിസൈവ് കണക്ഷൻ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതിനാൽ ഇത് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായോ, പാഡുമായോ, പിസിയുമാണോ കണക്‌റ്റ് ചെയ്യാം.

