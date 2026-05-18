റിയൽമിയുടെ ഫോണുകൾക്ക് 3000 രൂപ വരെ വില വർധനവ്: വൺപ്ലസ്, പോകോ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും ലിസ്റ്റിൽ; പുതുക്കിയ നിരക്ക് അറിയാം
Published : May 18, 2026 at 5:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് മൂന്ന് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുമായി റിയൽമി 16 സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. റിയൽമി 16 5ജി, റിയൽമി 16 പ്രോ 5ജി, റിയൽമി 16 പ്രോ+ 5ജി എന്നീ മൂന്ന് ഫോണുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ ഉള്ളത്. ഈ ഫോണുകൾക്ക് വില വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിയൽമി ഇപ്പോൾ.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുടെ വില വർധിക്കുന്നതും മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ ക്ഷാമവും മൂലമാണ് വില പരിഷ്ക്കരിച്ചത്. റിയൽമിക്ക് പുറമെ, വൺപ്ലസ്, പോകോ, ലാവ തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ മിഡ്-റേഞ്ച് ഫോണുകളുടെ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൺപ്ലസ് 15R, പോകോ X8 പ്രോ മാക്സ് എന്നിവയുടെ വിലയാണ് വർധിപ്പിച്ചത്. ഓരോ മോഡലുകൾക്കും എത്ര രൂപ വരെ വില വർധിച്ചെന്നും നിലവിലെ വില എത്രയെന്നും പരിശോധിക്കാം.
റിയൽമി 16 സീരിസ്: പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ
മുൻപ് 31,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന റിയൽമി 16ന്റെ 8GB + 128GB അടിസ്ഥാന മോഡലിന് 33,999 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ വില. അതേസമയം ഇതിന്റെ 8GB + 256GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 36,999 രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ വില. മുൻപ് 33,999 രൂപയായിരുന്നു വില. 36,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമായിരുന്ന 12GB + 256GB RAM വേരിയന്റിന് 3,000 രൂപ വർധിച്ച് 36,999 രൂപ ആയിട്ടുണ്ട്.
റിയൽമി 16 പ്രോയുടെ 8GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 31,999 രൂപയായിരുന്നു ലോഞ്ച് വില. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫോൺ വാങ്ങാൻ 36,999 രൂപ നൽകണം. 8GB + 256GB, 12GB + 256GB സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകൾക്ക് യഥാക്രമം 39,999 രൂപയും (ലോഞ്ച് വില 33,999 രൂപ) 42,999 രൂപയുമാണ് (ലോഞ്ച് വില 36,999 രൂപ) പരിഷ്ക്കരിച്ച നിരക്കുകൾ. അതേസമയം റിയൽമി 16 പ്രോ+ 5Gയുടെ 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 48,999 രൂപയും (ലോഞ്ച് വില 41,999 രൂപ) 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 52,999 രൂപയുമാണ് (ലോഞ്ച് വില 44,999 രൂപ) വില.
വൺപ്ലസ് 15R: പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ
വൺപ്ലസിന്റെ 15R മോഡലിന് വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ ഇതിന്റെ 12 ജിബി + 256 ജിബി മോഡൽ 54,999 രൂപയ്ക്ക് ആമസോണിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തത് കാണാം. ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് വില 47,999 രൂപയായിരുന്നു. 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് മുൻപ് 52,999 രൂപയായിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോൾ 59,999 രൂപയാണ് വില.
realme 16 Pro 5G: ₹38,999→₹39,999 (+₹1k) / ₹41,999→₹42,999 (+₹1k)
realme 16 Pro+ 5G: ₹44,999→₹46,999 (+₹2k) / ₹46,999→₹48,999 (+₹2k) / ₹49,999→₹52,999 (+₹3k)
പോകോ എക്സ് 8 പ്രോ മാക്സ്: പുതുക്കിയ നിരക്കുകൾ
പോകോ എക്സ് 8 പ്രോ മാക്സിന്റെ വിലയും വർധിച്ചു. 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി വേരിയന്റിന് ഇപ്പോൾ 44,999 രൂപയിൽ നിന്ന് വില ആരംഭിക്കുന്നു. ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ 42,999 രൂപയായിരുന്നു ഇതിന്റെ പ്രാരംഭവില. 12 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് ഇപ്പോൾ 48,999 രൂപയാണ് വില. ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് വില 48,999 രൂപയായിരുന്നു.
18,999 രൂപ ലോഞ്ച് വിലയുണ്ടായിരുന്ന പോകോ എം8 5ജിയുടെ അടിസ്ഥാന 6 ജിബി + 128 ജിബി വേരിയന്റിന് ഇപ്പോൾ 20,999 രൂപയാണ് വില. 8 ജിബി + 128 ജിബി മോഡലിന് 22,999 രൂപയും, 8 ജിബി + 256 ജിബി മോഡലിന് 24,999 രൂപയുമാണ് നിലവിലെ വില. എന്നാൽ ഇവയുടെ ലോഞ്ച് വില യഥാക്രമം 19,999 രൂപയും 21,999 രൂപയും ആയിരുന്നു. 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള വേരിയന്റിന് ആമസോണിൽ 29,999 രൂപയാണ് നിലവിൽ വില കാണിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ലോഞ്ച് വില 24,999 രൂപയായിരുന്നു.
വില പരിഷ്ക്കരണത്തിന് പിന്നിൽ?
സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഘടകങ്ങളുടെ വില വർധിച്ചതാണ് ഫോണിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വില വർധനവിന് കാരണമായി പറയുന്നത്. മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ ക്ഷാമമാണ് വില വർധനവിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാരണമായി പറയുന്നത്. (DRAM), NOT-AND (NAND) പോലുള്ള മെമ്മറി ചിപ്പുകൾക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട്.
വൻകിട എഐ മ്പനികൾക്കായി ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി DRAM, NAND സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് മെമ്മറി നിർമ്മാതാക്കൾ മാറിയതോടെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖല കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് മെമ്മറിയുടെ വിലവർധനവിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് കാരണമാണ് മിക്ക സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും വില വർധിക്കുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
|മോഡൽ
|പുതിയ വില
|പഴയ വില
|Realme 16 (8GB + 128GB)
|Rs. 33,999
|Rs. 31,999
|Realme 16 Pro+ 5G (8GB+256GB)
|Rs. 48,999
|Rs. 41,999
|Realme 16 Pro (8GB+128GB)
|Rs. 36,999
|Rs. 31,999
|OnePlus 15R (12GB + 256GB)
|Rs. 54,999
|Rs. 47,999
|Poco X8 Pro Max (12GB + 256GB)
|Rs. 44,999
|Rs. 42,999
|Poco M8 5G (6GB + 128GB)
|Rs. 20,999
|Rs. 18,999
|Lava Agni 4 (8GB + 256GB)
|Rs. 29,999
|Rs. 24,999
