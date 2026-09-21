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വെയിലത്ത് നിറം മാറുന്ന ബാക്ക് പാനലും ഹെഡ്‌വിഗ് ക്യാമറയുമായി മാന്ത്രിക ഫോൺ: ഹാരി പോട്ടർ ആരാധകർക്കായി 'റിയൽമി 16 പ്രോ 5ജി'യുടെ പ്രത്യേക എഡിഷൻ

പോട്ടർഹെഡുകൾക്കായി റിയൽമി 16 പ്രോ 5G ഹാരി പോട്ടർ എഡിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. വെറും 5,000 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമായാണ് ഈ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്.

REALME 16 PRO 5G REALME 16 PRO HARRY POTTER PRICE റിയൽമി 16 പ്രോ 5G ഹാരി പോട്ടർ എഡിഷൻ REALME 16 PRO HARRY POTTER FEATURES
Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition Launched in India (Realme)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 21, 2026 at 1:36 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഹാരി പോട്ടർ ആരാധകർക്കായി പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ റിയൽമി തങ്ങളുടെ 'റിയൽമി 16 പ്രോ 5G' ഫോണിന്‍റെ ഹാരി പോട്ടർ എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കി. സാങ്കേതികവിദ്യയും മാന്ത്രികതയും സമന്വയിപ്പിച്ച ഡിസൈനിലാണ് ഈ ഫോണെത്തുന്നത്. വാർണർ ബ്രദേഴ്‌സുമായി സഹകരിച്ച് റിയൽമി പുറത്തിറക്കിയ റിയൽമി 16 പ്രോ 5G ഹാരി പോട്ടർ എഡിഷൻ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോളവിപണികളിൽ ലഭ്യമാവും.

വെറും 5,000 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഈ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ഫോൺ സാധാരണ ഒരു സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ എന്നതിലുപരി ഹാരി പോട്ടർ പ്രേമികൾക്ക് ഒരു അപൂർവ്വ ശേഖരമായിരിക്കും. ഹോഗ്‌വാർട്‌സിന്‍റെ മാന്ത്രിക ലോകത്തെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഡിസൈനും പാക്കേജിനും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ നിറം മാറുന്ന ബാക്ക് പാനലും അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളും ഇതിലുണ്ട്. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങാമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

REALME 16 PRO 5G REALME 16 PRO HARRY POTTER PRICE റിയൽമി 16 പ്രോ 5G ഹാരി പോട്ടർ എഡിഷൻ REALME 16 PRO HARRY POTTER FEATURES
Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition (Realme)

റിയൽമി 16 പ്രോ 5G ഹാരി പോട്ടർ എഡിഷൻ: വില, ലഭ്യത

12GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഒറ്റ വേരിയന്‍റിൽ മാത്രമേ റിയൽമി 16 പ്രോ 5G ഹാരി പോട്ടർ എഡിഷൻ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകൂ. ഇതിന് 62,999 രൂപയാണ് വില. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്, റിയൽമി ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് എന്നിവ വഴിയാണ് ഇത് വിൽക്കുക. സെപ്റ്റംബർ 22ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ ഈ ഫോണിന്‍റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. ഈ ഫോൺ വെറും 5,000 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമായി കമ്പനി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബോക്‌സിൽ ഹാരി പോട്ടർ ആരാധകർക്കായി ഹോഗ്വാർട്ട്സ് അക്സെപ്റ്റൻസ് ലെറ്റർ, ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ്, ലോഗോ പതിപ്പിച്ച ഫോൺ കേസ് തുടങ്ങി നിരവധി സർപ്രൈസ് സമ്മാനങ്ങളും കമ്പനി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്.

റിയൽമി 16 പ്രോ 5G ഹാരി പോട്ടർ എഡിഷൻ: ഡിസൈൻ

കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച റിയൽമി 16 പ്രോ 5G യുടെ ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ വേരിയന്‍റായാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് സമാനമായ സവിശേഷതകളും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും പുതിയ റിയൽമി ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ ഉണ്ട്. കളർ ചേഞ്ചിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള ബാക്ക് പാനലാണ് ഈ ഫോണിന്‍റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ആകർഷണം. വെയിലത്ത് ഫോൺ പിടിക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് പാനലിലെ ഹോട്ട്വാർട്സ് ലോഗോ നാല് ഹൗസുകളുടെയും നിറങ്ങളിലേക്ക് മാറും.

REALME 16 PRO 5G REALME 16 PRO HARRY POTTER PRICE റിയൽമി 16 പ്രോ 5G ഹാരി പോട്ടർ എഡിഷൻ REALME 16 PRO HARRY POTTER FEATURES
Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition (Realme)

മാജിക് ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ മാത്രമേ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവൂ. വാർണർ ബ്രദേഴ്‌സിന്‍റെ ഫാന്‍റസി സിനിമകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട കോസ്മെറ്റിക് മാറ്റങ്ങളുമുണ്ട്. അതിൽ സ്റ്റൈലൈസ്‌ഡ് നാനോ-എൻഗ്രേവ്ഡ് മോട്ടിഫുകളും കസ്റ്റം യൂസർ ഇന്റർഫേസ് (UI) തീമുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഹാരി പോട്ടർ പതിപ്പിൽ തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള ലെതർ ഫിനിഷും വിസാർഡ്‌സ് ചെസ്സിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ആർഗൈൽ-ടെക്സ്ചർ ചെയ്ത പിൻ പാനലും ഉണ്ട്. ഇതിന് പിന്നിൽ മധ്യഭാഗത്തായി ഹോഗ്‌വാർട്ട്‌സ് ക്രെസ്റ്റും ഹാരി പോട്ടർ വേഡ്‌മാർക്കും ഉണ്ട്. ക്യാമറ ഐലൻഡിന്‍റെ രൂപകൽപ്പന ഹാരി പോട്ടറുടെ മൂങ്ങയായ ഹെഡ്‌വിഗിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. ക്യാമറ ലെൻസുകൾ മൂങ്ങയുടെ കണ്ണുകളോട് സാമ്യമുള്ളതാണ്.

ക്രെസ്റ്റ് ആകൃതിയിലുള്ള 3D എംബോസ് ചെയ്‌ത ഐക്കണുകളുള്ള ഒരു ഹാരി പോട്ടർ-പ്രചോദിത തീം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, തീം സ്റ്റോറിനായുള്ള ഐക്കണിൽ സോർട്ടിങ് ഹാറ്റ് ഉണ്ട്. അതേസമയം കാൽക്കുലേറ്റർ ആപ്പ് വേറെ ചിഹ്നത്തിൽ കാണിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കലിനായി ഹോഗ്‌വാർട്ട്‌സ്-തീം വാൾപേപ്പറുകളും ഉണ്ട്. ഫോണിന്‍റെ സൈഡ് ഫ്രെയിമിൽ "Welcome to Hogwarts" എന്ന് ലേസർ കൊത്തുപണി ചെയ്‌തതും കാണാം.

റിയൽമി 16 പ്രോ 5G ഹാരി പോട്ടർ എഡിഷൻ: സവിശേഷതകൾ

സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് സമാനമായ സവിശേഷതകളും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും പുതിയ റിയൽമി ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ ഉണ്ട്. 200MP പ്രൈമറി ക്യാമറ, 7000mAh വമ്പൻ ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്. ഡിസ്‌പ്ലേ, പ്രോസസർ, ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

REALME 16 PRO 5G REALME 16 PRO HARRY POTTER PRICE റിയൽമി 16 പ്രോ 5G ഹാരി പോട്ടർ എഡിഷൻ REALME 16 PRO HARRY POTTER FEATURES
Realme 16 Pro 5G Harry Potter Edition has 7000mAh battery (Realme)

6.78 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ, 1,272x2,772 പിക്‌സൽ റെസല്യൂഷൻ, 1,400 നിറ്റ്‌സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, 450 ppi പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി, 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എന്നിവയുള്ള ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് പുതിയ ഫോണിലുള്ളത്. ഒക്ടാ-കോർ 4nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 മാക്‌സ് 5G ചിപ്‌സെറ്റ്, ആം മാലി G615 ജിപിയു എന്നിവയാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. പൊടി, ജലം എന്നിവയിൽ നിന്ന് ഫോണിന് പ്രതിരോധം നൽകുന്നതിന് IP66 + IP68 + IP69 + IP69K റേറ്റിങും ുണ്ട്.

200-മെഗാപിക്സൽ (f/1.8) പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറയും 8-മെഗാപിക്സൽ (f/2.2) അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും 50-മെഗാപിക്സൽ (f/2.4) സെൽഫി ക്യാമറയും ഇതിൽ ഉണ്ട്. 80W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ടൈറ്റൻ ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളത്. കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളിൽ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

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REALME 16 PRO 5G
REALME 16 PRO HARRY POTTER PRICE
റിയൽമി 16 പ്രോ 5G ഹാരി പോട്ടർ എഡിഷൻ
REALME 16 PRO HARRY POTTER FEATURES
REALME 16 PRO HARRY POTTER EDITION

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