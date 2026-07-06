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റിയൽമി 16 പ്രോയ്‌ക്ക് ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ വർധിച്ചത് 9,000 രൂപ: പുതുക്കിയ നിരക്ക് അറിയാം

റിയൽമി 16 പ്രോ, റിയൽമി 16 പ്രോ, C83 എന്നീ മോഡലുകൾക്ക് വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആകെ 9,000 രൂപയാണ് റിയൽമി 16 പ്രോയ്‌ക്ക് വില വർധിച്ചത്.

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Realme 16 and Realme 16 Pro price increased in India (Image Credit: Realme)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 6, 2026 at 6:02 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് മൂന്ന് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളുമായി റിയൽമി 16 സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. റിയൽമി 16 5ജി, റിയൽമി 16 പ്രോ 5ജി, റിയൽമി 16 പ്രോ+ 5ജി എന്നീ മൂന്ന് ഫോണുകളടങ്ങുന്ന സീരിസാണ് ഇത്. ഈ സീരിസിലെ മോഡലുകൾക്ക് തുടർച്ചയായി വീണ്ടും വില വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് റിയൽമി ഇപ്പോൾ.

റിയൽമി 16, 16 പ്രോ എന്നിവയ്‌ക്കാണ് വില വർധിച്ചത്. ഓരോ മോഡലുകൾക്കും എത്ര രൂപ വരെ വില വർധിച്ചെന്നും നിലവിലെ വില എത്രയെന്നും പരിശോധിക്കാം.

റിയൽമി 16, 16 പ്രോ എന്നിവയ്‌ക്ക് വില വർധനവ്
റിയൽമി 16, റിയൽമി 16 പ്രോ+ മോഡലുകൾക്ക് അടുത്തിടെ വില വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ റിയൽമി 16, 16 പ്രോ മോഡലുകൾക്കാണ് നിലവിൽ വീണ്ടും വില വർധിച്ചത്. 31,999 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് റിയൽമി 16 പ്രോ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇതിന് ശേഷം ഫോണിന്‍റെ വില പലതവണ മാറിയിട്ടുണ്ട്. 39,999 രൂപയായി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് 2,000 രൂപ കുറച്ച് 37,999 രൂപ ആക്കിയിരുന്നു.

കമ്പനി ഇപ്പോൾ വീണ്ടും 3,000 രൂപ കൂടെ വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ റിയൽമി 16 പ്രോയുടെ വില 40,999 രൂപയായി. ലോഞ്ചിന് ശേഷം ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ ആകെ 9,000 രൂപയാണ് വില വർധിച്ചത്.

റിയൽമി 16 പ്രോയിൽ മികച്ച ഡിസ്പ്ലേ, ദിവസം മുഴുവൻ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററി, ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾ, മികച്ച ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. പുതുക്കിയ വിലയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇതിലെ ചിപ്‌സെറ്റ് ഇതേ വിലയിലുള്ള മറ്റ് ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ പെർഫോമൻസ് നൽകുന്നതല്ല. ഈ വിലയിൽ നത്തിങ് ഫോൺ (4a) അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ പോലുള്ള ഓപ്ഷനുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്.

റിയൽമി 16 നും വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആറ് ദിവസം മുമ്പാണ് ഇതിന് 1000 രൂപ വർധിച്ച് വില 34,999 രൂപയായത്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും 1000 രൂപ കൂടെ വർധിച്ച് 35,999-യിൽ എത്തിനിൽക്കുകയാണ്. കോംപാക്റ്റ് ഡിസൈൻ, അതുല്യമായ സെൽഫി മിറർ ലുക്ക്, വലിയ 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

റിയൽമി C83-നും വില വർധനവ്
ഈ വർഷം മാർച്ചിൽ ബജറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ പുറത്തിറക്കിയ റിയൽമി C83 5G ഫോണിനും വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. 13,499 രൂപ ആയിരുന്നു ഇതിന്‍റെ വില. പിന്നീട് 3,000 രൂപ വർധിച്ച് 16,499 രൂപ ആക്കിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും 1000 രൂപ വർധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 17,499 രൂപയാണ് നിലവിലെ വില. വലിയ 7,000mAh ബാറ്ററി, 144Hz ഉയർന്ന റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ, സുഗമമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അനുഭവം എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്.

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