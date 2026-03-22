ഐഫോൺ എയറിന്റെ ഡിസൈനിൽ 'റിയൽമി 16 5G' വരുന്നു; ഉടൻ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സൂചന
ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്ന റിയൽമി 16 5Gയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഡിസൈനും ആഗോള വേരിയന്റിന് സമാനമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
Published : March 22, 2026 at 1:44 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് വിയറ്റ്നാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണിയിൽ റിയൽമി 16 5G പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് വൈകാതെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കും. ആഗോള വേരിയന്റിന് സമാനമായ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റും വരുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
റിയൽമി 16 5G യുടെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് ഐഫോൺ എയർ പോലുള്ള ഡിസൈനാണ്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 ടർബോ ചിപ്സെറ്റിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. കൂടാതെ 6.57 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിലുണ്ട്. റിയൽമി 16 5G യിൽ 7,000mAh ബാറ്ററിയും ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണവുമുണ്ട്.
വരാനിരിക്കുന്ന റിയൽമി 16 5G സ്മാർട്ട്ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. റിയൽമി 16 5G ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി ടെക് ബ്ലോഗർ പരാസ് ഗുഗ്ലാനി (@passionategkeez) എക്സിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ഡിസൈനും ആഗോള വേരിയന്റിന് സമാനമാണെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.
2026 ജനുവരിയിലാണ് വിയറ്റ്നാമിൽ റിയൽമി 16 5G പുറത്തിറക്കിയത്. ഐഫോൺ എയർ, ഗൂഗിൾ പിക്സൽ 10 ഫോണുകൾക്ക് സമാനമായ ഒരു തിരശ്ചീന പിൻ ക്യാമറ ബാർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.57 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ (1,080x2,372 പിക്സലുകൾ) ഫ്ലെക്സിബിൾ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിനുള്ളത്.
12GB വരെ LPDDR4x റാമും 256GB വരെ UFS 2.2 ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 ടർബോ ചിപ്സെറ്റിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, റിയൽമി 16 5G-യിൽ 50 എംപി വൈഡ്-ആംഗിൾ സെൻസറും 2 എംപി മോണോക്രോം ക്യാമറയും അടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്.
സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ ചാറ്റുകൾക്കുമായി, ഇതിന് 50 എംപി ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയുണ്ട്. 60W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനും റിവേഴ്സ് ചാർജിങിനുമുള്ള പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി ഫോണിന് IP66 + IP68 + IP69 + IP69K റേറ്റിംഗുകൾ ഉണ്ട്. ഇതേ സവിശേഷതകൾ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിനും ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വിലയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, വിയറ്റ്നാമിൽ റിയൽമി 16 5Gയുടെ 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന്11,490,000 VND (ഏകദേശം 40,000 രൂപ) ആണ് വില. 12 ജിബി + 256 ജിബി റാം + സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 12,490,000 VND (ഏകദേശം 44,000 രൂപ) വില വരും. എങ്കിലും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇതിനൊപ്പം റിയൽമി 16T സ്മാർട്ട്ഫോണും ഉടൻ തന്നെ രാജ്യത്ത് അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, റിയൽമി 16 5G, റിയൽമി 16T എന്നിവയുടെ ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് തീയതി നിലവിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. അതേസമയം റിപ്പോർട്ടുകൾ ശരിയാണെങ്കിൽ കമ്പനി റിയൽമി 16 5Gയുടെ ലോഞ്ച് തീയതികളും സവിശേഷതകളും വൈകാതെ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
