ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പിൻവശത്ത് സെൽഫി മിറർ, ഐഫോൺ എയറിന് സമാനമായ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ; ആകർഷക ഡിസൈനിൽ റിയൽമി 16 5ജി

Realme 16 5G India Launch Date Set for April 2 (Image credit: Realme)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 26, 2026 at 3:14 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് വിയറ്റ്‌നാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണിയിൽ റിയൽമി 16 5G പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി. റിയൽമി 16 5G 2026 ഏപ്രിൽ 2ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.

ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 ടർബോ ചിപ്പും 7,000mAh ബാറ്ററിയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകളുമായാണ് ഇത് ജനുവരിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഐഫോൺ എയർ മോഡലിനും പിക്‌സൽ ഫോണിനും സമാനമായുള്ള തിരശ്ചീനമായി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിനുപുറമെ, പിൻവശത്ത് ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിനടുത്തായി കാണുന്ന എൽഇഡി ഫ്ലാഷ്‌ ലൈറ്റിൽ ഒരു സെൽഫി മിററും കാണാം. പിൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സെൽഫിയെടുക്കുമ്പോൾ ചിത്രം ഈ സെൽഫി മിററിലൂടെ കാണാനാവും.

റിയൽമി 16 5G: ലോഞ്ച് തീയതി
2026 ഏപ്രിൽ 2ന് രാവിലെ 12 മണിക്കാണ് റിയൽമി 15 5ജി സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുക. 50 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും, സോണി എഐ ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ടാകുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലൂടെയും കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ആയിരിക്കും ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകുക. ഈ ഫോണിനായി ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിൽ ഒരു മൈക്രോസൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇതനുസരിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ 4200 നിറ്റ്‌സ് ബ്രൈറ്റ്‌നെസ് ഉള്ള 6.75 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയും 7000mAh ടൈറ്റാൻ ബാറ്ററിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് 2 ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകും. കൂടാതെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ IP69 റേറ്റിങും കാണാം. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിൽ നൽകിയതനുസരിച്ച്, ഇതിലെ സോണി ക്യാമറയും 50 എംപിയുടേതായിരിക്കും. കൂടാതെ ഇതിന് 8.1 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവും 183 ഗ്രം ഭാരവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

റിയൽമി 16 5G: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ, ഫീച്ചറുകൾ
ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച്, വരാനിരിക്കുന്ന റിയൽമി 16 5G എയർ ബ്ലാക്ക്, എയർ വൈറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും. 60W അഡാപ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന 7,000mAh ബാറ്ററിയും ഇതിൽ സജ്ജീകരിക്കും. റിയൽമി UI 7.0 ഇന്‍റർഫേസിനൊപ്പം ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഔട്ട്-ഓഫ്-ദി-ബോക്സുമായി ഇത് ലഭ്യമായേക്കും. നാല് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും മൂന്ന് ആൻഡ്രോയിഡ് OS അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ഇതിന് ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

6,050 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ താപ വിസർജ്ജന ഏരിയയുള്ള ഒരു വേപ്പർ ചേമ്പർ കൂളിങ് സിസ്റ്റം ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്‌ക്കായി റിയൽമി 16 5G-ക്ക് IP69 റേറ്റിങും ഉണ്ട്. റിയൽമി 16 5G-യിൽ 6.57 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയും 50 മെഗാപിക്‌സൽ പിൻ ക്യാമറയുമുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിൽ ഒരു റിങ് ആകൃതിയിലുള്ള LED ഫ്ലാഷും, പിൻ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് സെൽഫികൾ എടുക്കാൻ ഒരു ചെറിയ കണ്ണാടിയായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചെറിയ സെൽഫി മിററും ഉൾപ്പെടുന്നു.

റിയൽമി 16 5Gയുടെ ഗ്ലോബൽ പതിപ്പിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. അതിൽ 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയും 2 എംപി ഡെപ്‌ത് സെൻസറും ഉൾപ്പെടുന്നു. മീഡിയടെക്കിൽ നിന്നുള്ള ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 ചിപ്‌സെറ്റ് ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോണിലുണ്ട്, കൂടാതെ 12 ജിബി വരെ റാമുമായി ഇത് ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഗ്ലോബൽ വേരിയന്‍റിൽ നിങ്ങൾക്ക് 256 ജിബി വരെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജ് ലഭിക്കും.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.