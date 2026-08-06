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ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഓഡിയോ സിസ്റ്റവുമായി 'റേഞ്ച് റോവർ എസ്‌വി അൾട്ര': വിലയറിഞ്ഞാൽ ഞെട്ടും!

വി8 മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ എസ്‌വി അൾട്ര ഇന്ത്യയിൽ ലഭിക്കൂ. ജെ‌എൽ‌ആറിന്‍റെ പുതിയ എസ്‌വി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഓഡിയോ സിസ്റ്റമാണ് കാറിന്‍റെ ഹൈലൈറ്റ്.

RANGE ROVER SV ULTRA PRICE RANGE ROVER SV ULTRA FEATURES RANGE ROVER SV ULTRA ENGINE റേഞ്ച് റോവർ എസ്‌വി അൾട്ര
Range Rover SV Ultra Arrives in India With World's First Electrostatic Audio System (Photo - Jaguar Land Rover India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 6, 2026 at 5:08 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര എസ്‌യുവി നിർമ്മാതാക്കളായ ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ ഇന്ത്യ പുതിയ റേഞ്ച് റോവർ എസ്‌വി അൾട്ര ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 3.80 കോടി എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി 5 സീറ്റർ ക്യാബിൻ ലഭിക്കുന്നു. കൂടാതെ വി8 മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനിൽ മാത്രമേ ഇത് ലഭ്യമാകൂ. റേഞ്ച് റോവർ എസ്‌വി അൾട്രയുടെ ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും എഞ്ചിനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

റേഞ്ച് റോവർ എസ്‌വി അൾട്ര: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ

പുതിയ എസ്‌വി അൾട്രയുടെ എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ ചില വ്യതിരിക്തമായ സ്റ്റൈലിങ് ഘടകങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. യഥാർത്ഥ വസ്‌തുക്കളും നൂതന പിഗ്മെന്‍റ് സാങ്കേതികവിദ്യയും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക 'ടൈറ്റൻ സിൽവർ' പെയിന്‍റ് ഫിനിഷ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. ദ്രാവക ലോഹം പോലുള്ള ലുക്ക് നൽകുന്ന പെയിന്‍റാണ് ഇത്. പുതിയ എസ്‌വി അൾട്രയിൽ സവിശേഷമായ 'സാറ്റിൻ പ്ലാറ്റിനം അറ്റ്ലസ്', 'സിൽവർ ക്രോം' ട്രിം ആക്‌സന്‍റുകളും ഉണ്ട്. കൂടാതെ, ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡായി 22 ഇഞ്ച് വീലുകളോടെയാണ് വരുന്നത്. എന്നാൽ വാങ്ങാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് 23 ഇഞ്ച് വീലുകളിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാം.

RANGE ROVER SV ULTRA PRICE RANGE ROVER SV ULTRA FEATURES RANGE ROVER SV ULTRA ENGINE റേഞ്ച് റോവർ എസ്‌വി അൾട്ര
Side profile of the new Range Rover SV Ultra (Photo - Jaguar Land Rover India)

റേഞ്ച് റോവർ എസ്‌വി അൾട്ര: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ

മറ്റ് റേഞ്ച് റോവർ വാഹനങ്ങളുടേതിന് സമാനമാണ് പുതിയ എസ്‌വി അൾട്രയുടെ ക്യാബിൻ ഡിസൈൻ. എന്നിരുന്നാലും, ക്യാബിനുള്ളിലെ കളറും, നിർമ്മിച്ച മെറ്റീരിയലുകളും വ്യത്യസ്‌തമാണ്. പുതിയ ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഓർക്കിഡ് വൈറ്റ്, സിൻഡർ ഗ്രേ അൾട്രാഫാബ്രിക്സ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, ഓർക്കിഡ് വൈറ്റ് വുഡ് വെനീർ, സെറാമിക് ഇൻസേർട്ടുകൾ എന്നിവ എസ്‌വി അൾട്രയ്‌ക്ക് ലഭിക്കുന്നു. പുതിയ റേഞ്ച് റോവർ എസ്‌വി അൾട്രയിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി 5 സീറ്റർ ക്യാബിൻ ഉണ്ട്. എന്നാൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പിൻ സീറ്റുകളുള്ള 4 സീറ്റർ ക്യാബിനിലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുമുണ്ട്.

RANGE ROVER SV ULTRA PRICE RANGE ROVER SV ULTRA FEATURES RANGE ROVER SV ULTRA ENGINE റേഞ്ച് റോവർ എസ്‌വി അൾട്ര
Dashboard of the new Range Rover SV Ultra (Photo - Jaguar Land Rover India)

റേഞ്ച് റോവർ എസ്‌വി അൾട്ര: സവിശേഷതകൾ

പുതിയ എസ്‌വി അൾട്രയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന സവിശേഷത അതിന്‍റെ സൗണ്ട് സിസ്റ്റമാണ്. ജെ‌എൽ‌ആറിന്‍റെ പുതിയ എസ്‌വി ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഓഡിയോ സിസ്റ്റമാണ് കാറിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ്. ക്യാബിനിലും സീറ്റുകളിലുമായി ഭാരം കുറഞ്ഞ 21 നേർത്ത-ഫിലിം ട്രാൻസ്‌ഡ്യൂസറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. പിൻ സീറ്റുകളിലെയും ഫുട്‌വെല്ലുകളിലെയും ആക്യുവേറ്ററുകൾ ഓഡിയോ അനുഭവം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

RANGE ROVER SV ULTRA PRICE RANGE ROVER SV ULTRA FEATURES RANGE ROVER SV ULTRA ENGINE റേഞ്ച് റോവർ എസ്‌വി അൾട്ര
Seating layout of the new Range Rover SV Ultra (Photo - Jaguar Land Rover India)

പിൻ സീറ്റുകൾക്കായി 13.1 ഇഞ്ചിന്‍റെ രണ്ട് എന്‍റർടൈൻമെന്‍റ് സ്‌ക്രീനുകൾ, ഹീറ്റിങ്, വെന്‍റിലേഷൻ, മസാജ് ഫങ്‌ഷൻ എന്നിവയുള്ള 24-വേ പവർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന മുൻ സീറ്റുകൾ, മെമ്മറി ഫംഗ്‌ഷനുള്ള പവർഡ് റിയർ സീറ്റുകൾ, ആക്റ്റീവ് എയർ സസ്‌പെൻഷൻ, 13.1 ഇഞ്ച് പിവി പ്രോ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, ഫോർ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ് തുടങ്ങി നിരവധി സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്.

റേഞ്ച് റോവർ എസ്‌വി അൾട്ര: പവർട്രെയിൻ

530 ബിഎച്ച്‌പി പവറും 750 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 4.4 ലിറ്റർ ട്വിൻ-ടർബോ വി8 എഞ്ചിനാണ് പുതിയ എസ്‌വി അൾട്രയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാൻഡേർഡായി 8-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. 2.6 ടൺ ഭാരമുള്ള ഈ എസ്‌യുവിക്ക് വെറും 4.9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

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