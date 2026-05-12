ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും കളർ ഓപ്ഷനും: റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട് എസ്വി വിപണിയിൽ, വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടും
റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട് എസ്വിയിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ് ഓപ്ഷനുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് കളർ ഷേഡുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും.
Published : May 12, 2026 at 5:45 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ തങ്ങളുടെ റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട് എസ്വി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 2.05 കോടി രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം പ്രാരംഭവിലയിലാണ് പുതിയ ആഢംബര കാർ പുറത്തിറക്കിയത്. റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട് എസ്വി എഡിഷൻ ടു മോഡലുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലാണ് ഈ ആഡംബര എസ്യുവി പുറത്തിറക്കിയത്.
ഏകദേശം 30 ലക്ഷം രൂപയോളം വിലക്കുറവിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. എങ്കിലും പവർട്രെയിനും പ്രധാന എസ്വി ഹൈലൈറ്റുകളും പുതിയ റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട് എസ്വിയിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട് ലൈനപ്പിലെ മുമ്പത്തെ ലിമിറ്റഡ്-റൺ എഡിഷൻ മോഡലിനെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ഒരു 'pure' മോഡൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനെ ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
കമ്പനി നൽകിയ വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, പുതിയ സ്പോർട് എസ്വിയിൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിക്കായി എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും എക്സ്ക്ലൂസീവ് എക്സ്റ്റീരിയർ പെയിന്റ് ഓപ്ഷനുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഗ്രീൻ സാറ്റിൻ, ഓറഞ്ച് മാറ്റ്, ബ്ലൂ ഗ്ലോസ്, വയലറ്റ് മാറ്റ്, ടീൽ ഗ്ലോസ് എന്നിവയാണ് അഞ്ച് കളർ ഓപ്ഷനുകൾ.
റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട്ട് എസ്വി: എഞ്ചിൻ
4.4 ലിറ്റർ, ട്വിൻ-ടർബോ V8 മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഈ എസ്യുവിക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 626 bhp കരുത്തും 750 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 3.8 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ കാറിന് മണിക്കൂറിൽ 0-100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വേഗതയേറിയതും പെർഫോമൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതുമായ റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട്ടായി മാറുന്നു.
റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട്ട് എസ്വി: ഡിസൈൻ
എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഈ എസ്യുവിയിൽ 22 ഇഞ്ച് ഫോർജ്ഡ് അലോയ് വീലുകൾ, ഒരു കറുത്ത കോൺട്രാസ്റ്റ് റൂഫ്, ഒരു SV-നിർദ്ദിഷ്ട സ്റ്റൈലിങ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ട്. ലൈറ്റ് ക്ലൗഡ്, എബോണി വിൻഡ്സർ ലെതർ അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, സ്ലൈഡിങ് പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ബോഡി ആൻഡ് സോൾ സീറ്റുകൾ, ഒരു മെറിഡിയൻ സിഗ്നേച്ചർ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, പൂർണ്ണ വിപുലീകൃത ലെതർ പാക്കേജ് എന്നിവയാണ് ഇന്റീരിയർ ഘടകങ്ങൾ.
സാധാരണ റേഞ്ച് റോവർ രീതിയിൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫറുകൾക്ക് പുറമേ വാങ്ങുന്നവർക്ക് മുൻഗണനകൾക്കും ഇഷ്ട്ടത്തിനും അനുസരിച്ച് മോഡൽ കൂടുതൽ ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും. റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട്ട് SV-ക്ക് കമ്പനിയുടെ 6D ഡൈനാമിക്സ് സസ്പെൻഷൻ സിസ്റ്റം ലഭിക്കുന്നു. ഇത് കോർണറിങ്, ബ്രേക്കിങ്, ആക്സിലറേഷൻ എന്നിവയ്ക്കിടെ ബോഡി ചലനം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ഹൈഡ്രോളിക് ഇന്റർകണക്റ്റഡ് സജ്ജീകരണം ഉപയോഗിക്കുന്നു.
സാധാരണ റേഞ്ച് റോവറിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന അതേ മികച്ച ഡ്രൈവിങ് സ്വഭാവം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്, പിച്ചിലും ബോഡി റോളിലും കുറവ് വരുത്തുക എന്നതാണ് ഈ സംവിധാനത്തിന് പിന്നിലെ ആശയം. പുതുക്കിയ വിലനിർണ്ണയ ഘടന പ്രകാരം ജാഗ്വാർ ലാൻഡ് റോവർ ഇന്ത്യ ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ എത്തുന്ന സ്പോർട് എസ്വി പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ ആദ്യ മോഡലായിരിക്കും പുതിയ റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട് എസ്വി. റേഞ്ച് റോവർ സ്പോർട് എസ്വിയുടെ ബുക്കിങുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026 ഓഗസ്റ്റിൽ ഡെലിവറികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
