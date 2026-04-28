ക്വാൽകോമിന്റെ വാർഷിക പരിപാടി മെയ് ആദ്യം: 'സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 പ്രോസസർ' പുറത്തിറക്കുമോ?
മെയ് 7നാണ് ക്വാൽകോമിന്റെ 'സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഇന്ത്യ' ഇന്ത്യയിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചത്. പരിപാടിയിൽ 2nm സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 പ്രോസസർ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
Published : April 28, 2026 at 1:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ക്വാൽകോം തങ്ങളുടെ വാർഷിക പരിപാടിയായ 'സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഇന്ത്യ'യുടെ തീയതി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2026 മെയ് 7നാണ് പരിപാടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ ക്വാൽകോമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കും. കൂടാതെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) പ്രാപ്തമാക്കിയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ഉപകരണങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയും, മറ്റ് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന വാർഷിക പരിപാടി തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിവരം.
'സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഇന്ത്യ': എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ഫോർ ഇന്ത്യ പരിപാടിയിൽ ക്വാൽകോം 2nm സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 പ്രോസസർ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള സെമികണ്ടക്ടർ കമ്പനിയായ ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ X2 എലൈറ്റ് ചിപ്സെറ്റ് നൽകുന്ന AI- പ്രാപ്തമാക്കിയ ലാപ്ടോപ്പുകളും അവതരിപ്പിച്ചേക്കാം. ധരിക്കാവുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കായി AI- പവർ ചെയ്യുന്ന SoC പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വിവോ, വൺപ്ലസ് പോലുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളുമായി (ഒഇഎം) നേരിട്ട് പങ്കാളിത്തം പ്രഖ്യാപിക്കാനും ക്വാൽകോമിന് കഴിയും. ഈ രണ്ട് ബ്രാൻഡുകളും ഏകദേശം ഒരേ സമയം ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവരുടെ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം. ഇതിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
വിവോയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ലൈനപ്പായ X300 സീരീസ് പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. 2026 മെയ് 6ന് ആണ് X300 അൾട്രാ, X300 FE എന്നിവ അടങ്ങുന്ന ലൈനപ്പ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കുക. ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഒരു സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതേസമയം, നോർഡ് സിഇ6, നോർഡ് സിഇ6 ലൈറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നോർഡ് സിഇ6 സീരീസ് വൺപ്ലസ് പുറത്തിറക്കും. നോർഡ് സിഇ6 ഒരു സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7എസ് ജെൻ 4 പ്രോസസറുമായാണ് പുറത്തിറക്കുക.
കഴിഞ്ഞ വർഷം ന്യൂഡൽഹിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഇന്ത്യ ഓട്ടോ ഡേ 2025-ൽ ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ മൊബിലിറ്റി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിരുന്ന. മാത്രമല്ല, മാരുതി സുസുക്കി, മഹീന്ദ്ര & മഹീന്ദ്ര, റോയൽ എൻഫീൽഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളുമായി സഖ്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനാൽ ഈ വർഷം, ക്വാൽകോം നിരവധി ഇന്റർനെറ്റ് ഓഫ് തിംഗ്സും (ഐഒടി) ഓട്ടോമോട്ടീവ് സാങ്കേതികവിദ്യകളും പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
.#SnapdragonForIndia returns on May 7, and we’ve saved the best for now. Catch us LIVE for the big reveal.@Snapdragon pic.twitter.com/mzpwMAiclk— Snapdragon India (@Snapdragon_IN) April 27, 2026
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ6, നോർഡ് സിഇ 6 ലൈറ്റ്
1.5K റെസല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ, 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 50-മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറ, 32-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു അപ്പർ മിഡ്-റേഞ്ച് ഹാൻഡ്സെറ്റാണ് വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ6. 8,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി ഇതിന് IP69/IP66/IP69K/IP68 റേറ്റിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും.
വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ6 ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7400 Apex SoC ചിപ്സെറ്റ്, 144Hz ഡിസ്പ്ലേ, 7,000mAh ബാറ്ററി, 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ്, മോഷൻ ഫോട്ടോകൾ ക്യാപ്ചറിംഗ് കഴിവുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു മിഡ്-റേഞ്ച് ഫോണായിരിക്കും. രണ്ട് ഫോണുകളും ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓക്സിജൻ OS 16-ൽ പ്രവർത്തിക്കും.
വിവോ X300 അൾട്ര, X300 FE
144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.82 ഇഞ്ച് QHD+ LTPO OLED ഡിസ്പ്ലേ, 200MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, ZEISS- ട്യൂൺ ചെയ്ത ടെലിഫോട്ടോ എക്സ്റ്റെൻഡർ, 100W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിംഗുള്ള 6,600mAh ബാറ്ററി, IP68/IP69 റേറ്റിങ് എന്നിവ വരാനിരിക്കുന്ന വിവോ X300 അൾട്രയിൽ ഉണ്ടാകും. 6.31 ഇഞ്ച് അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ, 50MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, മോഡുലാർ ക്യാമറ സപ്പോർട്ട്, 90W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിംഗ് സപ്പോർട്ട് ഉള്ള 6,500mAh ബാറ്ററി എന്നിവ വിവോ X300 FE-യിൽ ഉണ്ടാകും.
Also Read:
- ലാവ ബോൾഡ് N1 5G ഇനി മുതൽ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യം: പുതിയ വേരിയന്റിന് പ്രത്യേക ഓഫറും
- റിവേഴ്സ് വയേർഡ് ചാർജിങും 6,300mAh ബാറ്ററിയും: പോകോയുടെ രണ്ട് ഫോണുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ; വില 10,999 രൂപ
- ക്യാമറ ഒരു രക്ഷയുമില്ല! പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രഫി സവിശേഷതകളുള്ള 'വിവോ X300 അൾട്ര' വരുന്നു: ലോഞ്ചിന് ആഴ്ചകൾ മാത്രം
- മികച്ച ഡിസ്പ്ല, 6500mAh ബാറ്ററി: കരുത്തേകാൻ ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 എക്സ്ട്രീം ചിപ്സെറ്റ്; മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ പുറത്തിറക്കി