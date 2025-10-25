ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ബിജിഎംഐ ഗെയിമിങ് അനുഭവം വേറെ ലെവലിലേക്ക്: മിഡ്റേഞ്ച് ഫോണുകൾക്കായി ക്വാൽകോമിന്റെ പുതിയ ചിപ്സെറ്റ്
സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s Gen 3 ചിപ്പിന്റെ പിൻഗാമിയാണ് 6s Gen 4 ചിപ്സെറ്റ്. ഗെയിം ക്വിക്ക് ടച്ച്, മെച്ചപ്പെട്ട ടച്ച് റെസ്പോൺസ്, സുഗമമായ ഗ്രാഫിക്സ്, ഉയർന്ന ഫ്രെയിം റേറ്റുകൾ തുടങ്ങി മികച്ച സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്.
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രിയമേറിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെഗ്മെന്റാണ് മിഡ്റേഞ്ച് വിഭാഗം. ഉയർന്ന നിലവാരവും മികച്ച സവിശേഷതകളും താങ്ങാനാവുന്ന വിലയും ശക്തമായ പ്രകടനവും എല്ലാം കൂടെ ഒത്തുചേരുന്ന ഫോണുകളാണ് ഈ സെഗ്മെന്റിൽ കമ്പനികൾ വിൽക്കാറുള്ളത്. പലപ്പോഴും പ്രീമിയം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പുകളിൽ നിന്ന് സാങ്കേതികവിദ്യ കടമെടുക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ മിഡ്റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോൺ സെഗ്മെന്റ് കടുത്ത മത്സരം കാഴ്ചവെക്കാറുമുണ്ട്.
മിഡ്-റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കായി ക്വാൽകോം ഒരു പുതിയ ചിപ്സെറ്റ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s Gen 4 എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s Gen 3 ചിപ്പിന്റെ പിൻഗാമിയാണ് ഇത്.
ഇത്തവണ വലിയ അപ്ഗ്രേഡുകളുമായാണ് കമ്പനി സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s Gen 4 ചിപ്സെറ്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. എടുത്തുപറയേണ്ടത് ഇതിന്റെ 4nm പ്രോസസ്സ് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ്. പ്രകടനത്തിന്റെയും ഗ്രാഫിക്സിന്റെയും കാര്യത്തിൽ മികച്ചതാണ് പുതിയ ചിപ്സെറ്റെന്നാണ് പുതിയ ചിപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കവെ ഒരു ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ കമ്പനി പറഞ്ഞത്.
കമ്പനിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, പുതിയ ചിപ്പിന്റെ സിപിയു 36% വരെ വേഗത്തിലും ജിപിയു 59% വരെ വേഗത്തിലും പ്രവർത്തിക്കും. ഇത് സുഗമമായ ഗെയിമിങും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉപയോഗവും ഉറപ്പാക്കുന്നു.
ഗെയിമർമാർക്കും ക്യാമറ പ്രേമികൾക്കും മികച്ച ഓപ്ഷൻ:
സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ എലൈറ്റ് ഗെയിമിങ് സവിശേഷതകളുമായാണ് ഈ ചിപ്സെറ്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് വേരിയബിൾ റേറ്റ് ഷേഡിങ്, ഗെയിം ക്വിക്ക് ടച്ച് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ നൽകുന്നു. ഇതിനർത്ഥം ഗെയിമിങ് സമയത്ത് ഗെയിമർമാർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ടച്ച് റെസ്പോൺസ്, സുഗമമായ ഗ്രാഫിക്സ്, ഉയർന്ന ഫ്രെയിം റേറ്റുകൾ (FPS) എന്നിവ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ്. BGMI, COD മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ അസ്ഫാൽറ്റ് പോലുള്ള ഗെയിമുകൾ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ചിപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഗെയിമിങ് അനുഭവത്തെ വേറെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്.
ഗെയിമർമാർക്കും ക്യാമറ പ്രേമികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള നിരവധി പ്രത്യേക സവിശേഷതകൾ ഈ ചിപ്പിൽ ഉണ്ട്. അവ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്വാൽകോം സ്പെക്ട്ര ഇമേജ് സെൻസർ പ്രോസസർ (ISP) ഡ്യുവൽ 12-ബിറ്റ് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങുമായാണ് വരുന്നത്.
- 200MP വരെ ഫോട്ടോ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ്
- ZSL പിന്തുണയുള്ള 32MP സിംഗിൾ ക്യാമറ അല്ലെങ്കിൽ 16+16MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറ
- 2K HDR വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്, 720p @240FPS സ്ലോ-മോഷൻ വീഡിയോ
- ഹാർഡ്വെയർ അധിഷ്ഠിത മൾട്ടി-ഫ്രെയിം നോയ്സ് റിഡക്ഷൻ (MFNR) ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച ലോ-ലൈറ്റ് ഫോട്ടോകൾ
സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s Gen 4 ചിപ്സെറ്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷതകൾ
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|പ്രോസസ്സർ
|4nm (TSMC) പ്രോസസ് ടെക്നോളജി
|സിപിയു
|സ്ട്രെക്ചർ 4x A720 പെർഫോമൻസ് കോർസ്(2.4GHz വരെ) + 4x A520 എഫിഷ്യൻസി കോർസ് (1.8GHz വരെ)
|ജിപിയു
|ക്വാൽകോം അഡ്രിനോ ജിപിയു (59% വരെ വേഗതയേറിയ ഗ്രാഫിക്സ്)
|ഡിസ്പ്ലേ
|144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റിൽ FHD+ സപ്പോർട്ട്
|ക്യാമറ പിന്തുണ
|200MP വരെ ഫോട്ടോ ക്യാപ്ചർ, 2K HDR വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്
|നെറ്റ്വർക്ക്
|സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 5G മോഡം (mmWave + Sub-6GHz)
|ഡൗൺലോഡ് വേഗത
|2.9Gbps വരെ 5G ഡൗൺലോഡ് വേഗത
|ഓഡിയോ
|ക്വാൽകോം അക്സ്റ്റിക് ഓഡിയോ കോഡെക് + സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ സൗണ്ട് സപ്പോർട്ട്
|ചാർജിങ്
|ക്വാൽകോം ക്വിക്ക് ചാർജ് 4+
|മെമ്മറി
|LPDDR5x (3200 MHz), LPDDR4x (2100 MHz) സപ്പോർട്ട്
|കണക്റ്റിവിറ്റി
|വൈ-ഫൈ 6E, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, ഡ്യുവൽ ബിടി ആന്റിനകൾ
|ജിപിഎസ് സിസ്റ്റം
|NavIC ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള ജിഎൻഎസ്എസ് പിന്തുണ
|സ്റ്റോറേജ്
|UFS 3.1 പിന്തുണ
|കണക്റ്റിവിറ്റി
|USB-C 3.1
പെർഫോമൻസും കണക്റ്റിവിറ്റിയും:
ഇത് ശക്തനാണെന്ന് മാത്രമല്ല, ബാറ്ററി കാര്യക്ഷമതയും മികച്ചതാണ്. ഇതിനർത്ഥം ഈ ചിപ്പ് ഉള്ള ഫോണുകൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മികച്ച പ്രകടനത്തോടൊപ്പം കൂടുതൽ കാലം നിലനിൽക്കുന്ന വലിയ ബാറ്ററിയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഗെയിമുകൾ കളിക്കാനും ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാനും 5G നെറ്റ്വർക്കുകളിലൂടെ ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും കഴിയും. അതേസമയം ബാറ്ററി ലോഡ് കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം.
ഈ ചിപ്സെറ്റുള്ള ഫോണുകളിൽ Wi-Fi 6E, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, ഡ്യുവൽ ബ്ലൂടൂത്ത് ആന്റിനകൾ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് മൾട്ടി-ഡിവൈസ് കണക്ഷനുകളെ കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ലൊക്കേഷൻ കൃത്യത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന NavIC, Galileo, Glonass, BeiDou തുടങ്ങിയ GPS സിസ്റ്റങ്ങളെയും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ഏതൊക്കെ ഫോണുകൾക്ക് പുതിയ ചിപ്പ് ലഭിക്കും?
ക്വാൽകോമിന്റെ പുതിയ ചിപ്സെറ്റ് ഏതൊക്കെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ബ്രാൻഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും ഷവോമി, ഓപ്പോ, സാംസങ്, മോട്ടറോള (മോട്ടോ) എന്നീ കമ്പനികളുടെ ഫോണുകളിൽ ഈ ചിപ്സെറ്റ് ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇതിനർത്ഥം അടുത്ത കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ, ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണുകൾക്ക് സമാനമായ പെർഫോമൻസ് കാവ്ച വെയ്ക്കുന്ന ഫോണുകൾ വാങ്ങാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ്.
