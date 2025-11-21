ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഔഡിക്കും ബിഎംഡബ്ല്യുവിനും തലവേദനയാകുമോ? പോർഷെയുടെ പുതിയ ആഡംബര ഇലക്‌ട്രിക് എസ്‌യുവി വരുന്നു: വില അറിഞ്ഞോ...

പൂർണ്ണ-ഇലക്ട്രിക് കയെൻ കയെൻ ഇലക്ട്രിക്, കയെൻ ടർബോ ഇലക്ട്രിക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകളിൽ ലഭ്യമാകും. വിലയും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും.

PORSCHE CAYENNE EV INDIA LAUNCH പോർഷെ കയെൻ ഇലക്‌ട്രിക് PORSCHE LUXURY CARS PORSCHE CAYENNE ELECTRIC
Porsche Cayenne Electric Car Prices Out (Photo - Porsche)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 2:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ലക്ഷ്വറി വാഹനങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട ബ്രാൻഡാണ് പോർഷെ. കമ്പനി തങ്ങളുടെ ആഡംബര ഇലക്‌ട്രിക് എസ്‌യുവി ആയ പോർഷെ കയെൻ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോളവിപണിയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പായി പുറത്തിറക്കിയ ഈ എസ്‌യുവിയുടെ വില പോർഷെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 1,75,68,000 രൂപയാണ് (എക്‌സ്-ഷോറൂം) ഇതിന്‍റെ പ്രാരംഭവില. ഇതിന് പുറമെ, 2,25,92,000 രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിൽ ഒരു ടർബോ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പോർഷെയിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു ശക്തമായ കാർ ആയിരിക്കുമിത്. കാരണം 1140 ബിഎച്ച്‌പി പവർ, 2.5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-100 കി.മീ/മണിക്കൂർ വേഗത, 400 കിലോവാട്ട് വരെ ചാർജിങ് പവർ, 642 കിലോമീറ്റർ വരെ ദൂരം എന്നീ സവിശേഷതകളടങ്ങുന്നതാണ് പുതിയ എസ്‌യുവി. അതിനാൽ തന്നെ ഇത് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവെയ്‌ക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇത് പോർഷെ കയെൻ ഇലക്ട്രിക് പോർഷെയുടെ എക്കാലത്തെയും ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നു.

PORSCHE CAYENNE EV INDIA LAUNCH പോർഷെ കയെൻ ഇലക്‌ട്രിക് PORSCHE LUXURY CARS PORSCHE CAYENNE ELECTRIC
Porsche Cayenne Electric side profile (Photo - Porsche)

പോർഷെ കയെൻ ഇലക്‌ട്രിക്: ബുക്കിങ്
പുതിയ പോർഷെ കയെൻ ഇലക്‌ട്രിക്കിന്‍റെ ബുക്കിങ് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെ നിരവധി വിപണികളിൽ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഓർഡറുകൾ നൽകാനാകും. ഓർഡർ ചെയ്‌തവർക്കായി 2026 പകുതിയോടെ ഡെലിവറികൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പോർഷെയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ, അടുത്തുള്ള അംഗീകൃത പോർഷെ ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചോ ഓർഡർ നൽകാം.

എസ്‌യുവി വിഭാഗത്തിൽ പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട്, ഡ്രൈവിങ് സവിശേഷതകളിലായാലും, ചാർജിങിലായാലും, പൂർണ്ണ-ഇലക്ട്രിക് കയെൻ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പോർഷെ ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. പൂർണ്ണ-ഇലക്ട്രിക് കയെൻ കയെൻ ഇലക്ട്രിക്, കയെൻ ടർബോ ഇലക്ട്രിക് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് മോഡലുകളിൽ ലഭ്യമാകും. രണ്ടിലും ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവുള്ളതിനാൽ ഇലക്ട്രോണിക് പോർഷെ ട്രാക്ഷൻ മാനേജ്‌മെന്‍റ് (ePTM) കൊണ്ടാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

PORSCHE CAYENNE EV INDIA LAUNCH പോർഷെ കയെൻ ഇലക്‌ട്രിക് PORSCHE LUXURY CARS PORSCHE CAYENNE ELECTRIC
Porsche Cayenne Electric rear profile (Photo - Porsche)

പോർഷെ കയെൻ ഇലക്‌ട്രിക്: ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ
പോർഷെ കയെൻ ഇലക്‌ട്രിക്കിന്‍റെ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അത് ക്ലാസിക് ലുക്ക് നിലനിർത്തിയതായി കാണാം. എന്നാൽ കുറച്ച് ഷാർപ്പ് ഡിസൈൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 4,985 മില്ലീമീറ്റർ നീളവും 1,980 മില്ലീമീറ്റർ വീതിയും 1,674 മില്ലീമീറ്റർ ഉയരവുമുണ്ട്. മികച്ച സുഖസൗകര്യങ്ങൾക്കായി നീളമുള്ള വീൽബേസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. താഴ്ന്ന ഹുഡ്, ചെറിയ എൽഇഡി ലൈറ്റുകൾ, ഫ്രെയിംലെസ് വാതിലുകൾ, ചരിഞ്ഞ റൂഫ് എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്. പൂർണ്ണ വീതിയുള്ള പിൻ ലൈറ്റ് സ്റ്റൈലിങാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ടർബോ പതിപ്പിന് സിൽവർ ആക്‌സന്‍റുകളും മണിക്കൂറിൽ 36 മൈലിന് മുകളിലുള്ള റേഞ്ച് നൽകാനായി മെച്ചപ്പെടുത്തിയ ആക്റ്റീവ് ഫ്ലാപ്പുകൾ, പോപ്പ്-ഔട്ട് ബ്ലേഡുകൾ പോലുള്ള സ്‌മാർട്ട് എയറോ സവിശേഷതകൾ എന്നിവയും ഇതിലുണ്ട്.

PORSCHE CAYENNE EV INDIA LAUNCH പോർഷെ കയെൻ ഇലക്‌ട്രിക് PORSCHE LUXURY CARS PORSCHE CAYENNE ELECTRIC
Porsche Cayenne Electric interior (Photo - Porsche)

പോർഷെ കയെൻ ഇലക്ട്രിക്കിൽ പുതിയ ഫ്ലോ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്. ഒരു പോർഷെയിൽ ഇതുവരെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്‌തിട്ടുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്പ്ലേ ആയിരിക്കും ഇത്. വളഞ്ഞതും, തടസ്സമില്ലാതെ സംയോജിപ്പിച്ചതുമായ ഡിസൈൻ ഭാഷയെയാണ് ഫ്ലോ ഡിസ്പ്ലേ എടുത്തുകാണിക്കുന്നത്. 14.25 ഇഞ്ച് OLED സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് പവർ മീറ്ററിനെക്കുറിച്ചും നാവിഗേഷൻ, ഡ്രൈവർ സഹായ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും മറ്റും വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

കൂടാതെ, ഓപ്ഷണൽ 14.9 ഇഞ്ച് പാസഞ്ചർ ഡിസ്പ്ലേയും ലഭിക്കും. ഇത് വിനോദം, ആപ്പ് നിയന്ത്രണം, വീഡിയോ സ്ട്രീമിങ് എന്നിവയ്‌ക്ക് സഹായകരമാവും. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ, പോർഷെ കയെൻ ഇലക്ട്രിക്കിന്‍റെ എതിരാളികൾ ഔഡി ക്യു 8 ഇ-ട്രോൺ, ലോട്ടസ് എലെട്രെ ആർ, ബിഎംഡബ്ല്യു ഐഎക്‌സ് എക്‌സ് ഡ്രൈവ് 50 എന്നിവ ആയിരിക്കും. എതിരാളികളായ ഈ മോഡലുകളുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില ചുവടെ നൽകുന്നു.

എതിരാളികൾ വില
ഔഡി Q8 ഇ-ട്രോൺ1.15 കോടി (നിർത്തലാക്കി)
ലോട്ടസ് എലെട്രെ ആർ2.55 കോടി
ബിഎംഡബ്ല്യു iX xDrive 501.40 കോടി

Also Read:

  1. ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകൾക്കായി പ്രത്യേകം നിർമിച്ച ആഢംബര ഇലക്ട്രിക് കാറുമായി ബിഎംഡബ്ല്യു: i5 LWB വരുന്നു; വിശദമായി...
  2. ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാരയുടെ ഫ്യുവൽ ഇൻഡിക്കേറ്ററിൽ തകരാർ, സൗജന്യമായി പരിഹരിച്ച് നൽകുമെന്ന് മാരുതി; നിങ്ങളുടെ വാഹനവും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ?
  3. ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് എഞ്ചിനിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന്‍റെ എസ്‌യുവി: പുതിയ ടാറ്റ സിയറയെ കുറിച്ചറിഞ്ഞോ?
  4. മണിക്കൂറിൽ 322 കി.മീ വരെ വേഗത, കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിൻ: പുതുക്കിയ പോർഷെ 911 ടർബോ എസ് വിപണിയിൽ: വില 3.8 കോടി

TAGGED:

PORSCHE CAYENNE EV INDIA LAUNCH
പോർഷെ കയെൻ ഇലക്‌ട്രിക്
PORSCHE LUXURY CARS
PORSCHE CAYENNE ELECTRIC
PORSCHE CAYENNE ELECTRIC PRICES

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

രാഷ്ട്രീയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ പഞ്ചായത്തംഗങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കേരളം; പഞ്ചായത്ത് രാജ് വന്ന വഴി

ശൊ പിറന്നാള്‍ ഒന്ന് വന്നെങ്കില്‍, കേക്ക് മുറിക്കാനല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍; 2020ലെ വേറിട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രങ്ങള്‍....

ആലപ്പുഴയുടെ വിപ്ലവ മണ്ണില്‍ അരങ്ങേറിയ പൊളിറ്റിക്കല്‍ ത്രില്ലര്‍ ; വിശ്വാസത്തിലും അവിശ്വാസത്തിലും ഭരണം വഴിമുട്ടിയ പഞ്ചായത്തുകള്‍

കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മര്യാദ ലംഘനം , പോരുവഴിപ്പോരിലെ ത്രില്ലും ; ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളില്‍ നില മെച്ചപ്പെടുത്തി യുഡിഎഫ്, കൊല്ലം 2020ല്‍ ഇങ്ങനെ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.