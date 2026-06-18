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3.4 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 100 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും! പോർഷെയുടെ പായുംപുലി, കരുത്തൻ എഞ്ചിനിൽ '911 GT3' വിപണിയിൽ

പോർഷെ 911 GT3 വെറും 3.4 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക്...

PORSCHE 911 GT3 PRICE PORSCHE 911 GT3 FEATURES PORSCHE 911 GT3 ENGINE പോർഷെ
Porsche 911 GT3 Launched in India (Photo - Porsche)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 2:51 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: മികച്ച പ്രകടനത്തിനും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും പേരുകേട്ട കമ്പനിയാണ് പോർഷെ. ഈ ജർമ്മൻ കമ്പനി സ്‌പോർട്‌സ് കാറുകൾ, എസ്‌യുവികൾ, സെഡാനുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും നിർമ്മിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ 911 GT3 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. ഇതിന്‍റെ ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

3.32 കോടി രൂപ പ്രാരംഭ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുതിയ പോർഷെ 911 GT3 ലഭ്യമാവുക. 503 bhp പവറും 470 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് 4.0 ലിറ്റർ ഫ്ലാറ്റ്-സിക്‌സ് കരുത്തൻ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. കാർ വെറും 3.4 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

PORSCHE 911 GT3 PRICE PORSCHE 911 GT3 FEATURES PORSCHE 911 GT3 ENGINE പോർഷെ
Front Profile of Porsche 911 GT3 (Photo - Porsche)

മാനുവൽ ഗിയർബോക്‌സിലാണ് ഈ ആഢംബര കാർ ലോകമെമ്പാടും വിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഒരു PDK ഗിയർബോക്‌സിൽ ലഭ്യമാവും.

പോർഷെ 911 GT3: സവിശേഷതകൾ
പോർഷെയുടെ 'പെയിന്‍റ്-ടു-സാമ്പിൾ' സേവനത്തിന് പുറമെ, 10 കളർ ഓപ്ഷനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. 21 ഇഞ്ച് വ്യാജ അലുമിനിയം വീലുകളും കറുത്ത റേസ്-ടെക്‌സ് ഘടകങ്ങളും ഉള്ള ജിടി സിൽവർ തീം ഇന്‍റീരിയർ തീം കാറിന് ലഭിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഫോർ-വേ ഇലക്ട്രിക് സീറ്റുകളും കാറിൽ ലഭ്യമാണ്.

PORSCHE 911 GT3 PRICE PORSCHE 911 GT3 FEATURES PORSCHE 911 GT3 ENGINE പോർഷെ
Interior of Porsche 911 GT3 (Photo - Porsche)

അതേസമയം അഡാപ്റ്റീവ് സീറ്റുകൾ ഒരു ഓപ്ഷണൽ എക്‌സ്‌ട്ര ആയി ചേർക്കാം. പോർഷെയുടെ മാന്തേ കിറ്റ്, വെയ്‌സാച്ച് പായ്ക്ക്, നിരവധി പെർഫോമൻസ് ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഔദ്യോഗിക കോൺഫിഗറേറ്ററിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഈ കാറിന്‍റെ അടിസ്ഥാന മോഡലിന്‍റെ ഡെലിവറി ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറിയേക്കാം.

PORSCHE 911 GT3 PRICE PORSCHE 911 GT3 FEATURES PORSCHE 911 GT3 ENGINE പോർഷെ
Rear Profile of Porsche 911 GT3 (Photo - Porsche)

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