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3.4 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 100 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കും! പോർഷെയുടെ പായുംപുലി, കരുത്തൻ എഞ്ചിനിൽ '911 GT3' വിപണിയിൽ
പോർഷെ 911 GT3 വെറും 3.4 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 100 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗത കൈവരിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. കൂടുതൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക്...
Published : June 18, 2026 at 2:51 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മികച്ച പ്രകടനത്തിനും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും പേരുകേട്ട കമ്പനിയാണ് പോർഷെ. ഈ ജർമ്മൻ കമ്പനി സ്പോർട്സ് കാറുകൾ, എസ്യുവികൾ, സെഡാനുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും നിർമ്മിക്കുന്നത്. തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ 911 GT3 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ. ഇതിന്റെ ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3.32 കോടി രൂപ പ്രാരംഭ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുതിയ പോർഷെ 911 GT3 ലഭ്യമാവുക. 503 bhp പവറും 470 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് 4.0 ലിറ്റർ ഫ്ലാറ്റ്-സിക്സ് കരുത്തൻ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. കാർ വെറും 3.4 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
മാനുവൽ ഗിയർബോക്സിലാണ് ഈ ആഢംബര കാർ ലോകമെമ്പാടും വിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഒരു PDK ഗിയർബോക്സിൽ ലഭ്യമാവും.
പോർഷെ 911 GT3: സവിശേഷതകൾ
പോർഷെയുടെ 'പെയിന്റ്-ടു-സാമ്പിൾ' സേവനത്തിന് പുറമെ, 10 കളർ ഓപ്ഷനുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാം. 21 ഇഞ്ച് വ്യാജ അലുമിനിയം വീലുകളും കറുത്ത റേസ്-ടെക്സ് ഘടകങ്ങളും ഉള്ള ജിടി സിൽവർ തീം ഇന്റീരിയർ തീം കാറിന് ലഭിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഫോർ-വേ ഇലക്ട്രിക് സീറ്റുകളും കാറിൽ ലഭ്യമാണ്.
അതേസമയം അഡാപ്റ്റീവ് സീറ്റുകൾ ഒരു ഓപ്ഷണൽ എക്സ്ട്ര ആയി ചേർക്കാം. പോർഷെയുടെ മാന്തേ കിറ്റ്, വെയ്സാച്ച് പായ്ക്ക്, നിരവധി പെർഫോമൻസ് ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഔദ്യോഗിക കോൺഫിഗറേറ്ററിൽ കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഈ കാറിന്റെ അടിസ്ഥാന മോഡലിന്റെ ഡെലിവറി ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ആരംഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ കോൺഫിഗറേഷൻ അനുസരിച്ച് മാറിയേക്കാം.
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