9,000mAh വരെ ബാറ്ററി, 100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്: പോകോയുടെ കരുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

പുതിയ ഫോണുകൾ മാർച്ച് 23ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. പ്രോ മോഡൽ കറുപ്പ്, പച്ച, വെള്ള നിറങ്ങളിലും, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡൽ കറുപ്പ്, നീല, വെള്ള നിറങ്ങളിലും ലഭ്യമാകും.

POCO X8 PRO MAX PRICE POCO X8 PRO PRICE POCO X8 PRO IRON MAN EDITION PRICE പോകോ X8 പ്രോ മാക്‌സ്
Poco X8 Pro Series Launched in India With Up to 9,000mAh Battery (Image credit: POCO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 17, 2026 at 8:09 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പോകോ X8 പ്രോ, X8 പ്രോ മാക്‌സ്, X8 പ്രോ അയൺ മാൻ എഡിഷൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പോകോ എക്‌സ് സീരിസ് ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ഈ ഫോണുകൾ ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി രാജ്യത്ത് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകും. രണ്ട് ഫോണുകളിലും 50 എംപി പ്രൈമറി ഷൂട്ടറുകൾ നയിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റുകളാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രണ്ട് മോഡലുകളും 100W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പോകോ എക്‌സ് 8 പ്രോ 5 ജിയിൽ 6,500 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നതെങ്കിലും, പ്രോ മാക്‌സ് വേരിയന്‍റി ൽ 9,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത്. പോകോ എക്‌സ് 8 പ്രോ മാക്‌സ് 5 ജി മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9000 സീരിസ് ചിപ്‌സെറ്റും നൽകുന്നു. പുതിയ സീരിസിലെ ഫോണുകളുടെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

പോകോ X8 പ്രോ സീരിസ്: വില, ലഭ്യത
പോകോ X8 പ്രോ 5Gയുടെ 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് 32,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ വില. അതേസമയം 12 ജിബി + 256 ജിബി റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുമുള്ള മോഡലിന് 35,999 രൂപ വിലവരും.

പോകോ X8 പ്രോ മാക്‌സ് 5ജി ഫോണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇതിന്‍റെ 12GB+256GB സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 42,999 രൂപയായിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെ വില. 12GB റാമും 512GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ടോപ്പ്-എൻഡ് കോൺഫിഗറേഷന്‍റെ വില 46,999 രൂപയാണ്. പോകോ X8 പ്രോ അയൺ എഡിഷന്‍റെ 12 ജിബി + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഉള്ള മോഡലിന് 37,999 രൂപയാണ് വില.

HDFC ബാങ്ക്, ICICI ബാങ്ക്, SBI കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 3000 രൂപയുടെ ബാങ്ക് കിഴിവുകളും ആമുഖ ഓഫറുകളും ലഭിക്കും. പുതിയ ഫോണുകൾ മാർച്ച് 23ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. പോകോ X8 പ്രോ 5G കറുപ്പ്, പച്ച, വെള്ള നിറങ്ങളിലും, പോകോ X8 പ്രോ മാക്‌സ് 5G കറുപ്പ്, നീല, വെള്ള നിറങ്ങളിലും ലഭ്യമാകും.

പോകോ X8 പ്രോ സീരിസ്: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഷവോമിയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർഒഎസ് 3-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ സിം സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളാണ് പോകോ എക്‌സ് 8 പ്രോ മാക്‌സ് 5 ജി, പോകോ എക്‌സ് 8 പ്രോ 5 ജി എന്നിവ. പോകോ എക്‌സ് 8 പ്രോ മാക്‌സ് 5 ജിയിൽ 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, 120 ഹെർട്‌സ് വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 3,500 നിറ്റ്‌സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, 3,840 ഹെർട്‌സ് പിഡബ്ല്യുഎം ഡിമ്മിങ് എന്നിവയുണ്ട്.

അതേസമയം, പോകോ എക്‌സ് 8 പ്രോ 5 ജിക്ക് 6.59 ഇഞ്ച് AMOLED സ്‌ക്രീൻ ലഭിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരേ പീക്ക് റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, റെസല്യൂഷൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നിവ നൽകുന്നു. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി രണ്ട് ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകളും IP66 + IP68 + IP69 + IP69K റേറ്റിംഗുകൾ നൽകുന്നുവെന്ന് ടെക് സ്ഥാപനം അവകാശപ്പെടുന്നു.

12GB LPDDR5x അൾട്രാ റാമും 512GB വരെ UFS 4.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള 3nm ഒക്‌ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500s ചിപ്‌സെറ്റാണ് പോകോ എക്‌സ് 8 പ്രോ മാക്‌സിന് ശക്തി പകരുന്നത്. തെർമൽ മാനേജ്‌മെന്‍റിനായി, ഈ ഫോണിന് 5,800 ചതുരശ്ര mm ഹീറ്റ് ഡിസ്‌സിപ്പേഷൻ ഏരിയയുള്ള Poco 3D ഐസ് ലൂപ്പ് കൂളിങ് സിസ്റ്റം ലഭിക്കുന്നു.

മറുവശത്ത്, പോകോ എക്‌സ് 8 പ്രോയിൽ 4nm ഒക്‌ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 അൾട്രാ SoC സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 12GB വരെ LPDDR5x റാമും 256GB UFS 4.1 ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജും ഇതിലുണ്ട്. റിസോഴ്‌സ്-ഇന്‍റൻസീവ് ടാസ്‌ക്കുകൾക്കിടയിൽ താപനില നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന്, 5,300 ചതുരശ്ര mm ഹീറ്റ് ഡിസ്‌സിപ്പേഷൻ ഏരിയയുള്ള Pro Max മോഡലിന്‍റെ അതേ കൂളിങ് സിസ്റ്റം ഹാൻഡ്‌സെറ്റിലുണ്ട്. സുരക്ഷയ്ക്കായി പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലിന് ഒരു അൾട്രാസോണിക് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സ്‌കാനറും ലഭിക്കുന്നു.

ഒപ്റ്റിക്‌സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പോകോ എക്‌സ് 8 പ്രോ സീരിസ് ഫോണുകളിൽ പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളുകൾക്കുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട്. പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകളിലും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) ഉള്ള 50 എംപി (f/1.8) പ്രൈമറി റിയർ ക്യാമറകൾ ഉണ്ട്. 20-ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന 8 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറകളും, 20 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുമുണ്ട്. ഈ ഫോണുകൾക്ക് 4K/60 fps-ൽ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലിൽ 9,000mAh ബാറ്ററിയും, പ്രോ മോഡലിൽ 6,500mAh ബാറ്ററിയുമാണ് ഉള്ളത്. രണ്ടും 100W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 27W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്‌ക്കും. മിതമായി ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ, മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ്, 18 ദിവസത്തിലധികം സ്റ്റാൻഡ്‌ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ചാർജിൽ ഏകദേശം 30 മണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് എന്നിവ പ്രോ മാക്‌സ് മോഡൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

POCO X8 PRO MAX PRICE
POCO X8 PRO PRICE
POCO X8 PRO IRON MAN EDITION PRICE
പോകോ X8 പ്രോ മാക്‌സ്
POCO X8 PRO SERIES LAUNCHED

