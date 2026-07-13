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മൂന്ന് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് 2000 രൂപ വരെ വില വർധിപ്പിച്ച് പോകോ: പുതുക്കിയ നിരക്ക് അറിയാം
പോകോ X8 പ്രോ മാക്സ്, പോകോ X8 പ്രോ, പോകോ M8 5G എന്നീ മോഡലുകൾക്കാണ് വില വർധിപ്പിച്ചത്. വിവിധ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റുകൾക്ക് 2,000 രൂപ വരെ വില വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Published : July 13, 2026 at 2:05 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ മിക്ക സ്മാർട്ട്ഫോൺ കമ്പനികളും ബജറ്റ്, മിഡ്-റേഞ്ച് സെഗ്മെന്റിലെ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് വില വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. റിയൽമി, സാംസങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്പനികൾ അടുത്തിടെയാണ് വില വർധിപ്പിച്ചത്. ഇതിന് പിന്നാലെ പ്രശസ്ത സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ പോകോയും വില വർധിപ്പിച്ചു.
പോകോ X8 പ്രോ മാക്സ്, പോകോ X8 പ്രോ, പോകോ M8 5G എന്നീ മോഡലുകൾക്കാണ് വില വർധിപ്പിച്ചത്. ഇവയുടെ വിവിധ വേരിയന്റുകളുടെ വില 1,000 രൂപ മുതൽ 2,000 രൂപ വരെ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വില വർധനവ് ഇതിനകം പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതായാണ് വിവരം. മേൽപ്പറഞ്ഞ ഫോണുകൾ ഇനി വാങ്ങുന്നവർക്ക് കൂടുതൽ പണം നൽകേണ്ടിവരും.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ കമ്പനികൾ ഒരേ മോഡലിന് തുടർച്ചയായി പല തവണകളിലായി വില വർധിപ്പിക്കുന്ന പ്രവണതയാണ് അടുത്തിടെ കണ്ടുവരുന്നത്. ഇത് പോകോയും തുടർന്നാൽ ഇവയുടെ വിലയിൽ ഇനിയും വർധനവ് ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഏതൊക്കെ മോഡലുകൾക്ക് വില വർധിച്ചെന്നും, എത്ര രൂപ വർധിച്ചെന്നും, പുതുക്കിയ വില എത്രയാണെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഏതൊക്കെ മോഡലുകൾക്ക് വില വർധിച്ചു?
പോകോ X8 പ്രോ മാക്സ്, പോകോ X8 പ്രോ, പോകോ M8 5G എന്നീ മോഡലുകൾക്കാണ് വില വർധിച്ചത്.
പുതുക്കിയ നിരക്ക്
|മോഡൽ
|സ്റ്റോറേജ്
|പഴയ വില
|പുതിയ വില
|പോകോ X8
പ്രോ
|8GB+256GB
|Rs 34,999
|Rs 36,999
|12GB+256GB
|Rs 37,999
|Rs 39,999
|പോകോ X8
പ്രോ മാക്സ്
|12GB+256GB
|Rs 44,999
|Rs 46,999
|12GB+512GB
|Rs 48,999
|Rs 50,999
|പോകോ M8 5G
|6GB+128GB
|Rs 20,999
|Rs 21,999
|8GB+128GB
|Rs 21,999
|Rs 23,999
|8GB+256GB
|Rs 23,999
|Rs 25,999
പോകോ X8 പ്രോ മാക്സ്
പോകോയുടെ പ്രീമിയം ഫോണായ പോകോ X8 പ്രോ മാക്സിന്റെ രണ്ട് വേരിയന്റുകൾക്കും 2000 രൂപയുടെ വില വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഗെയിമിങിനും മൾട്ടിടാസ്കിംഗിനും മികച്ച ഓപ്ഷനായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഫോണാണ് ഇത്. ഇതിന്റെ പ്രോസസർ, ഡിസ്പ്ലേ, ക്യാമറ സവിശേഷതകൾ യുവ ഉപഭോക്താക്കൾക്കിടയിൽ ഇതിനെ ഒരു ജനപ്രിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പാക്കി മാറ്റുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, വിലവർധനവ് വിൽപ്പനയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് കണ്ടറിയണം.
പോകോ X8 പ്രോ
പോകോയുടെ മിഡ്-റേഞ്ച് സെഗ്മെന്റിലെ പോകോ X8 പ്രോയ്ക്കും വില വർധിച്ചു. 2000 രൂപയാണ് ഓരോ വേരിയന്റുകൾക്കും വർധിച്ചത്. പെർഫോമൻസ്, മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫ്, ആകർഷകമായ ഡിസൈൻ എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ട ഫോണാണ് ഇത്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മധ്യവർഗ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും ജനപ്രിയമായിരുന്നെങ്കിലും വില വർധനവ് വിൽപ്പനയെ ബാധിച്ചേക്കാം.
പോകോ M8 5G
ബജറ്റ് സെഗ്മെന്റിലുണ്ടായിരുന്ന പോകോ M8 5ജി ഫോണിന്റെ വിലയിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 1000 രൂപയാണ് വർധിച്ചതെങ്കിലും മറ്റ് രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് മോഡലുകൾക്കും 2000 രൂപ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഈ ഫോൺ സാധാരണക്കാർക്ക് ബജറ്റ് ഓപ്ഷനായിരിക്കുമോ എന്നാണ് ചോദ്യമുയരുന്നത്.
വില വർധിപ്പിച്ച് മറ്റ് കമ്പനികളും
പോകോയ്ക്ക് പുറമെ, സാംസങ്, റിയൽമി, വിവോ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി സ്മാർട്ട്ഫോൺ കമ്പനികൾ വില വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആപ്പിൾ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാക്ബുക്ക്, ഐപാഡ് മുതലായവയുടെ വിലയും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിലായി ഐഫോണുകളുടെ വിലയിലും വർധനവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വില വർധനവിന് പിന്നിൽ
ഫോൺ നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ ക്ഷാമമാണ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ വില പ്രതീക്ഷിച്ചതിലുമപ്പുറം വേഗത്തിൽ കുതിച്ചുയരാൻ കാരണം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കടന്നുകയറ്റം ആണ് ഇതിന് പിന്നിലെ പ്രധാന കാരണമായി പറയപ്പെടുന്നത്. എഐ ഡാറ്റാ സെന്ററുകൾക്ക് DRAM മെമ്മറി ചിപ്പുകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള ആവശ്യകതയുണ്ട്. ഈ ആവശ്യകത നിറവേറ്റാനായി ഡാറ്റ സെന്ററുകൾ വലിയ തോതിൽ മെമ്മറി ഘടകങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മെമ്മറി ഘടകങ്ങളുടെ പരിമിതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.
വൻകിട എഐ കമ്പനികൾക്കായി ഡൈനാമിക് റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി (DRAM), NOT-AND (NAND) സ്റ്റോറേജ് എന്നിവ നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്ക് മെമ്മറി നിർമ്മാതാക്കൾ മാറിയതോടെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖല കടുത്ത ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. ഇത് മെമ്മറിയുടെ വിലവർധനവിന് ഇടയാക്കുന്നുണ്ട്. ഡാറ്റ സെന്ററുകളുടെ ആവശ്യകത വർധിക്കുന്നതാണ് ആഗോള മെമ്മറി ക്ഷാമത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതെന്ന് നത്തിങ് ഇന്ത്യയുടെ സഹസ്ഥാപകനും പ്രസിഡന്റുമായ അകിസ് ഇവാഞ്ചലിഡിസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
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