ETV Bharat / automobile-and-gadgets

10,000mAh വരെ ബാറ്ററി, 50 എംപി ക്യാമറ: കരുത്തൻ ബാറ്ററിയിൽ 'പോകോ എക്‌സ്8 പവർ', ഒപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലും

പവറിന് 10,000mAh ബാറ്ററിയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ 9,000mAh ബാറ്ററിയാ ലഭിക്കുന്നു. രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും മറ്റ് സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്നും ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

POCO X8 POWER FEATURES POCO X8 SPECIFICATIONS പോകോ എക്‌സ്8 പവർ BIGGEST BATTERY PHONES
Poco X8 Power and Poco X8 Launched in India With Up to 10,000mAh Battery (Image credit: Poco India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 1:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കി പോകോ. എക്‌സ് സീരിസിൽ പോകോ എക്‌സ്8 5G, പോകോ എക്‌സ്8 പവർ 5G എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഫോണുകളാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇവ പോകോ എക്‌സ്8 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകൾക്കൊപ്പം ചേരും.

രണ്ട് ഫോണുകളിലും 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.83 ഇഞ്ച് AMOLEF ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പവറിന് 10,000mAh ബാറ്ററിയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ 9,000mAh ബാറ്ററിയാ ലഭിക്കുന്നു. പോകോ എക്‌സ്8 പവറിന് കരുത്തേകുന്നത് ഒക്ടാ കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റാണ്. രണ്ട് മോഡലുകളും ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. ഓരോന്നിനും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

പോകോ എക്‌സ്8 5G, പോകോ എക്‌സ്8 പവർ 5G: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത

പോകോ എക്‌സ്8 സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്‍റിന് 29,999 രൂപ മുതൽ വിലയുണ്ട്. അതേസമയം പവർ വേരിയന്‍റിന് 35,999 രൂപയിൽ വില ആരംഭിക്കുന്നു. കമ്പനി 2,000 രൂപയുടെ കൂപ്പൺ കിഴിവും 1,000 രൂപയുടെ അധിക എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് വില ഇനിയും കുറയും. ഇത് ഫോണുകളുടെ പ്രാരംഭ വില യഥാക്രമം 26,999 രൂപയും 32,999 രൂപയുമായി കുറയ്‌ക്കും.

POCO X8 POWER FEATURES POCO X8 SPECIFICATIONS പോകോ എക്‌സ്8 പവർ BIGGEST BATTERY PHONES
Poco X8 Power and Poco X8 (Image credit: Poco India)

ഷവോമി സബ് ബ്രാൻഡിൽ നിന്നുള്ള പുതിയ രണ്ട് ഫോണുകളും ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. പോക്കോ എക്സ് 8 പവർ കറുപ്പ്, മഞ്ഞ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. അതേസമയം പോക്കോ എക്സ് 8 കറുപ്പ്, ഫിയറി ഓറഞ്ച്, ഫ്രോസ്റ്റ് വൈറ്റ് ഷേഡുകളിൽ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാണ്.

പോകോ എക്‌സ്8 5G, പോകോ എക്‌സ്8 പവർ 5G: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഷവോമിയുടെ ആൻഡോറിഡ് 16 അധിഷ്ഠിത ഹൈപ്പർഒഎസ് 3 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളാണ് പോക്കോ എക്സ് 8 പവർ, പോക്കോ എക്സ് 8 എന്നിവ. രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും നാല് ഒഎസ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

രണ്ട് ഫോണുകൾക്കും 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K (1,280 x 2,772 പിക്‌സലുകൾ) AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, 120 ഹെർട്സ് വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, എച്ച്ഡിആർ 10+ സപ്പോർട്ട്, ഡോൾബി വിഷൻ, 3,200 ഹെർട്സ് വരെ ഇൻസ്റ്റന്‍റ് ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, 3,500 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, 100 ശതമാനം ഡിസിഐ-പി 3 കളർ ഗാമട്ട്, ടിയുവി ട്രിപ്പിൾ ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ, വെറ്റ് ടച്ച് 2.0, കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല വിക്ടസ് 2 പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. കൂടാതെ പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP66 + IP68 + IP69 + IP69K റേറ്റിംഗുകളും ഇവയിലുണ്ട്.

പവർ വേരിയന്‍റിൽ ക്വാൽകോമിന്‍റെ 4nm ഒക്ടാ-കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 Gen 5 ചിപ്‌സെറ്റാണ് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 2.6GHz വരെ പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുന്നു. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് വേരിയന്‍റിൽ ഒക്ടാ-കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 എസ് ജെൻ 4 SoC ഉണ്ട്. ഇത് 2.4GHz വരെ പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുന്നു. രണ്ട് ഫോണുകളിലും അഡ്രിനോ ജിപിയു ഉണ്ട്. പവർ മോഡലിന് 8GB വരെ LPDDR5x റാമും 256GB വരെ UFS 4.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ലഭിക്കുമ്പോൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് LPDDR4x റാമും ലഭിക്കുന്നു.

ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റുകളാണ് രണ്ട് മോഡലുകളിലും ഉള്ളത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനോടുകൂടിയ 50 മെഗാപിക്സൽ (f/1.8) പ്രൈമറി റിയർ ഷൂട്ടർ രണ്ടിലും ഉണ്ട്. പവർ മോഡലിന് 8 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും ലഭിക്കുമ്പോൾ പോക്കോ എക്സ് 8ന് 2 മെഗാപിക്സൽ ഡെപ്ത് സെൻസറാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പോകോ എക്സ് 8 പവറിൽ 32 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയുണ്ട്. അതേസമയം പോകോ എക്സ് 8-ൽ 16 മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്.

100W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 27W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 10,000mAh ബാറ്ററിയാണ് Poco X8 പവറിൽ ഉള്ളത്. അതേസമയം, Poco X8ന് 9,000mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്. 67W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 22.5W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങും ഇത് പിന്തുണയ്‌ക്കും. സുരക്ഷയ്ക്കായി രണ്ട് സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലും ഇൻ-ഡിസ്‌പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സ്‌കാനർ ഉണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് 226g ഭാരവും പവർ മോഡലിന് 229g ഭാരവുമുണ്ട്.

Also Read:

  1. സ്റ്റിയറിങും ബ്രേക്കുമില്ല, ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകളുമായി ഇലോൺ മസ്‌ക്: സൈബർ ക്യാബ് നിരത്തിലിറക്കി
  2. ആദ്യ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങി മിവി: ലോഞ്ച് സെപ്‌റ്റംബർ അവസാനം, തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു
  3. 50 എംപി ക്യാമറയും 7900mAh ബാറ്ററിയും: ആഗോള ലോഞ്ചിന് പിന്നാലെ 'റെഡ്‌മി 17 5G' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും
  4. പുത്തൻ ഫോണുകൾക്ക് വില കൂടിയതോടെ പുതുക്കിയ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഫോണുകൾക്ക് ഡിമാൻഡേറുന്നു: നേട്ടം കൊയ്‌ത് ആപ്പിളും സാംസങും

TAGGED:

POCO X8 POWER FEATURES
POCO X8 SPECIFICATIONS
പോകോ എക്‌സ്8 പവർ
BIGGEST BATTERY PHONES
POCO X8 POWER PRICE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.