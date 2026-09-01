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10,000mAh ബാറ്ററിയിൽ 'പോകോ എക്സ്8 പവർ': പുറത്തിറക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം; ലോഞ്ചിന് മുൻപെ സവിശേഷതകൾ പുറത്ത്
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ 67W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങുള്ള 9,000mAh ബാറ്ററിയും പവറിൽ 100W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങുള്ള 10,000mAh ബാറ്ററിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ലോഞ്ച് സെപ്റ്റംബർ 4ന്.
Published : September 1, 2026 at 5:42 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പോകോ. എക്സ് സീരിസിൽ പോകോ എക്സ്8 5G, പോകോ എക്സ്8 പവർ 5G എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഫോണുകൾ ദിവസങ്ങൾക്കകം പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. 2026 സെപ്റ്റംബർ 4ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി നേരത്തെ തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇവ പോകോ എക്സ്8 പ്രോ മാക്സിനൊപ്പം ചേരും. ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഷവോമി ഈ ഫോണുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി. പോകോ എക്സ്8 പവറിന് ഒക്ടാ കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 സീരീസ് ചിപ്സെറ്റ് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. രണ്ട് ഫോണുകളിലും 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.83 ഇഞ്ച് AMOLEF ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും.
10,000mAh ബാറ്ററിയും ലഭിക്കും. അതേസമയം, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ 9,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.
പോകോ എക്സ്8 5G, പോകോ എക്സ്8 പവർ 5G: ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് തീയതി
എക്സ് സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന പോകോ എക്സ്8 5G, പോകോ എക്സ്8 പവർ 5G മോഡലുകൾ സെപ്റ്റംബർ 4ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 മണിക്ക് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെയാണ് ഇവ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുകയെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവയ്ക്കുള്ള സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റുകൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ തത്സമയമാണ്.
The Rage Monster only shows up when your phone gives up. 😤⚡— POCO India (@IndiaPOCO) July 30, 2026
But with an immersive AMOLED display & an 8000mAh battery that keeps every binge going strong, there's no room for rage, only uninterrupted entertainment.
It's time to #PowerYourBinge on 4th Aug. #POCOM8Power pic.twitter.com/bDyJoJq4Rq
പോകോ എക്സ്8 5G, പോകോ എക്സ്8 പവർ 5G: സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകൾ
വരാനിരിക്കുന്ന പോകോ എക്സ്8 5G, പോകോ എക്സ്8 പവർ 5G ഫോണുകളുടെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി. പവർ വേരിയന്റിൽ ഒക്ടാ-കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 Gen 5 ചിപ്സെറ്റ് സജ്ജീകരിക്കും. AnTuTu ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹാൻഡ്സെറ്റിന് 10,00,000-ത്തിലധികം പോയിന്റുകൾ നേടാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ടെക് സ്ഥാപനം അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ Poco X8-ന് സമാനമായ 8GB റാമും ഉണ്ടായിരിക്കും.
രണ്ട് ഫോണുകളിലും 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED 12-ബിറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ, 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 3,500 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, HDR10+ സപ്പോർട്ട്, 68 ബില്യൺ നിറങ്ങൾ, TÜV റൈൻലാൻഡ് ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, വെറ്റ് ടച്ച് ഡിസ്പ്ലേ 2.0 എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനറും ഉണ്ടായിരിക്കും.
If the adventure is still going, why should your battery be the one calling it a day?— POCO India (@IndiaPOCO) August 31, 2026
With a massive 9000mAh battery and up to 3.2 days of power, the POCO X8 5G is built for every “let’s just go a little further” plan.
Launching 4th Sept, 12 PM.#POCOX8 #POCOX85G #PowerMaxxing pic.twitter.com/htEaVgWzsP
ഇരുഫോണുകളും ഡോൾബി വിഷൻ, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് എന്നിവയും അവതരിപ്പിക്കും. ഇവ രണ്ടും ഷവോമിയുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 3.0 ഉപയോഗിച്ചാണ് പുറത്തിറക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഫോണുകൾക്ക് നാല് വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കും. കറുപ്പ്, ഫിയറി ഓറഞ്ച്, ഫ്രോസ്റ്റ് വൈറ്റ് എന്നീ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ആയിരിക്കും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ ലഭ്യമാവുക.
പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ IP66 + IP68 + IP69 + IP69K റേറ്റിങിൽ ലഭ്യമാവും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ 67W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 9,000mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കും. പവറിൽ 10,000mAh ബാറ്ററിയും 100W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യും. രണ്ട് ഫോണുകളും 22.5W വയർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയോടെ ലഭ്യമാകും. ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങളും വിലയും ലോഞ്ച് ദിവസം കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തും.
ഡിസൈൻ
ലംബമായി ക്രമീകരിച്ച ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റുള്ള ഓറഞ്ച്, വൈറ്റ് ഷേഡുകളിൽ പോക്കോ X8 ഔദ്യോഗിക ടീസർ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. കറുത്ത സ്ക്വിർക്കിൾ ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളുള്ള മഞ്ഞ ഫിനിഷിലാണ് പോക്കോ X8 പവർ 5G കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറ ഐലൻഡിൽ രണ്ട് ക്യാമറ സെൻസറുകൾ ഉള്ളതായി തോന്നുന്നു.
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