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ഫുൾ ചാർജിൽ മൂന്നര ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാം: 10,000mAh ബാറ്ററിയിൽ 'പോകോ എക്‌സ്8 പവർ', ലോഞ്ച് കാത്ത് രണ്ട് ഫോണുകൾ

പോകോ എക്‌സ്8 5G, പോകോ എക്‌സ്8 പവർ 5G എന്നിവയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ. ഇവയുടെ പിൻ ഡിസൈൻ, ബാറ്ററി ശേഷി, ചാർജിങ് വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടീസർ വീഡിയോകളും കമ്പനി പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്.

പോകോ എക്‌സ്8 പോകോ എക്‌സ്8 പവർ POCO X8 POWER 5G EXPECTED FEATURES POCO X8 POWER SPECIFICATIONS
Poco X8 5G and X8 Power 5G India Launch Date Set for September 4 (Poco India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 28, 2026 at 9:01 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ രണ്ട് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് പോകോ. എക്‌സ് സീരിസിൽ പോകോ എക്‌സ്8 5G, പോകോ എക്‌സ്8 പവർ 5G എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഫോണുകളാണ് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഇരു ഫോണുകളും 2026 സെപ്‌റ്റംബർ 4ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിൽ പങ്കിട്ട പോസ്റ്റിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചത്.

വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളുടെ പിൻ ഡിസൈൻ, ബാറ്ററി ശേഷി, ചാർജിംഗ് വിശദാംശങ്ങൾ എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടീസർ വീഡിയോകളും കമ്പനി പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഫോണുകളിലും 6.83 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേകൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തിൽ ഇരു ഫോണുകളും പുറത്തിറക്കുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളെ കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം

പോകോ എക്‌സ്8 5G, പോകോ എക്‌സ്8 പവർ 5G: ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് തീയതി

എക്‌സ് സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന പോകോ എക്‌സ്8 5G, പോകോ എക്‌സ്8 പവർ 5G മോഡലുകൾ സെപ്റ്റംബർ 4ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:00 മണിക്ക് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൂടെയാണ് ഇവ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുകയെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇവയ്‌ക്കുള്ള സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റുകൾ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ തത്സമയമാണ്.

ടീസറിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതെന്ത്?
ലംബമായി ക്രമീകരിച്ച ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റുള്ള ഓറഞ്ച്, വൈറ്റ് ഷേഡുകളിൽ പോക്കോ X8 ഔദ്യോഗിക ടീസർ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നു. കറുത്ത സ്ക്വിർക്കിൾ ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളുള്ള മഞ്ഞ ഫിനിഷിലാണ് പോക്കോ X8 പവർ 5G കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്യാമറ ഐലൻഡിൽ രണ്ട് ക്യാമറ സെൻസറുകൾ ഉള്ളതായി തോന്നുന്നു.

എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് 9,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ലഭിക്കുക. ഇത് ഒറ്റ ചാർജിൽ 3.2 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്ന് പരസ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 67W ചാർജിംഗും 22.5W റിവേഴ്‌സ് ചാർജിംഗും പിന്തുണയ്ക്കും. അതേസമയം പോകോ എക്‌സ്8 പവർ 5Gയിൽ 3.5 ദിവസം വരെ പ്ലേബാക്ക് സമയം നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന 10,000mAh ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 100W വയർഡ് ചാർജിംഗും 27W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിംഗും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ് ഇതിലെ ബാറ്ററി. രണ്ട് ഫോണുകളും ബൈപാസ് ചാർജിങ്, പിപിഎസ് ചാർജിങ്, സ്മാർട്ട് ചാർജിങ് എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും. ആറ് വർഷത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫ് റേറ്റിംഗുമായി ഈ ഡ്യുവോ വരും.

ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പോകോ എക്‌സ്8 പ്രോ മോഡലിന് താഴെയായിരിക്കും പോകോ എക്‌സ്8 പവർ 5G, Poco X8 5G എന്നിവയുടെ സ്ഥാനം. പോകോ എക്‌സ്8 പവർ 5G-യിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.83 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് അനുമാനം. LPDDR5X റാമും UFS 4.0 സ്റ്റോറേജും ജോടിയാക്കിയ Snapdragon 6 Gen 5 ചിപ്‌സെറ്റിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പോകോ എക്‌സ്8 പോകോ എക്‌സ്8 പവർ POCO X8 POWER 5G EXPECTED FEATURES POCO X8 POWER SPECIFICATIONS
Poco X8 Power 5G (Poco India)

പോകോ എക്‌സ്8 പവർ 5G യിൽ OIS ഉള്ള 50 മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ക്യാമറ, 8 മെഗാപിക്സൽ അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 32 മെഗാപിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ Snapdragon 6s Gen 4 ചിപ്‌സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് അഭ്യൂഹമുണ്ട്. 3,500 nits വരെ ബ്രൈറ്റ്‌നസ്സുള്ള 6.83 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയും ഇതിൽ ഉണ്ടാകാം. പിൻ ക്യാമറ യൂണിറ്റിൽ 50-മെഗാപിക്സൽ പിൻ ക്യാമറയും 16-മെഗാപിക്സൽ മുൻ ക്യാമറയും ഉൾപ്പെട്ടേക്കാം.രണ്ട് മോഡലുകളും IP66, IP68, IP69, IP69K-റേറ്റഡ് ബിൽഡിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ മോഡലുകൾക്ക് പോകോ നാല് Android OS അപ്‌ഡേറ്റുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും നൽകിയേക്കാം.

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