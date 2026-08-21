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കരുത്തുറ്റ 7900mAh ബാറ്ററി, 50 മെഗാപിക്സലിന്റെ ക്യാമറ: കിടിലൻ ലുക്കിൽ 'പോകോ എം8എക്സ് 5ജി'
കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണം, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ചിപ്സെറ്റ്, 50എംപി ക്യാമറ, 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 22.5W വയർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 7900mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ പുതിയ ഫോണിലുണ്ട്.
Published : August 21, 2026 at 1:16 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കി പോകോ. അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ പോകോ എം8 പവർ, പോകോ എം8 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന എം8-സീരീസിലേക്കാണ് 'പോകോ എം8എക്സ് 5ജി' എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഫോണെത്തിയത്.
മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. പിൻവശത്ത് പച്ച് നിറത്തിലുള്ള വീഗൻ ലെതർ ഫിനിഷാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 4nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ഒക്ടാ-കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ സീരീസ് ചിപ്സെറ്റാണ് പോകോ എം8എക്സിന് കരുത്തേകുന്നത്. 50-മെഗാപിക്സൽ മെയിൻ ഷൂട്ടർ ഉള്ള ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും ഇതിനുണ്ട്.
പോകോ എം8എക്സ് 5ജി: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
പോകോ എം8എക്സ് 5ജിയുടെ 4GB റാമും 128GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഉള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 20,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 6GB + 128GB റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനും ഉള്ള മോഡലിന് 22,999 രൂപ വിലയുണ്ട്. കമ്പനി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 2,000 രൂപ ബാങ്ക് കിഴിവ് നൽകുന്നുണ്ട്. ഓഫറിന് ശേഷം 4GB + 128GB മോഡലിന് 18,999 രൂപയും, 6GB + 128GB മോഡലിന് 20,999 രൂപയാണ് വില. ഓഗസ്റ്റ് 27 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴിയാണ് പുതിയ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. കറുപ്പ്, നീല, ലെതർ പച്ച നിറങ്ങളിൽ പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാകും.
പോകോ എം8എക്സ് 5ജി: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഷവോമിയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അധിഷ്ഠിത ഹൈപ്പർഒഎസ് 3 ഉള്ള ഒരു ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് പോകോ എം8എക്സ് 5ജി. ഇതിന് നാല് OS അപ്ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കും. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.9 ഇഞ്ച് HD+ (720 x 1600 പിക്സൽ) LCD ടച്ച്സ്ക്രീൻ ആണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണം, TUV റൈൻലാൻഡ് ലോ ബ്ലൂ ലൈറ്റ്, സർക്കാഡിയൻ ഫ്രണ്ട്ലി, ഫ്ലിക്കർ ഫ്രീ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയടക്കം നൽകുന്നു.
കൂടാതെ നനഞ്ഞ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മികച്ച ടച്ച് പ്രതികരണം ലഭിക്കാൻ വെറ്റ് ടച്ച് 2.0 ഫീച്ചറുമുണ്ട്. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നുമുള്ള പ്രതിരോധത്തിന് IP64 റേറ്റിങും ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നു. 4nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ക്വാൽകോമിൽ നിന്നുള്ള ഒക്ടാ-കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 Gen 5 ചിപ്സെറ്റാണ് പുതിയ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്.
Pure drip meets unmatched power!— POCO India (@IndiaPOCO) August 20, 2026
The all-new #POCOM8x packs India’s First Snapdragon® 4 Gen 5 processor, wrapped in a ultra-premium Vegan Leather Finish with an iconic Golden Camera Deco
Looks like a masterpiece… Performs like a beast!
#PowerKaNayaSwag #POCO #POCOIndia pic.twitter.com/GtWQPyzRoR
ആപ്പുകൾ 43 ശതമാനം വേഗത്തിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് അനുവദിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. പോകോ എം8എക്സ് 5ജി AnTuTu ബെഞ്ച്മാർക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ 6,50,000-ത്തിലധികം പോയിന്റുകൾ നേടിയതായി അവകാശപ്പെടുന്നു. 6GB വരെ LPDDR4x റാമും UFS 2.2 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഇതിലുണ്ട്.
പോകോ എം8എക്സ് 5ജിയിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് ഉള്ളത്. 2x ഡിജിറ്റൽ സൂം ഉള്ള 50-മെഗാപിക്സൽ പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ, 2-മെഗാപിക്സൽ മാക്രോ ക്യാമറ, 8-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സംവിധാനം. 1080p വരെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാനാകും.
45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 22.5W വയർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 7,900mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ ഏകദേശം 35 മണിക്കൂർ സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്ക്രോളിംഗ്, 27 ദിവസത്തെ സന്ദേശമയയ്ക്കൽ, 13 മണിക്കൂർ ജിപിഎസ് അധിഷ്ഠിത നാവിഗേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ 64 മണിക്കൂർ മ്യൂസിക് പ്ലേബാക്ക് എന്നിവ ഈ ഫോൺ നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
12,439 ചതുരശ്ര എംഎം ഗ്രാഫൈറ്റ് കൂളിംഗ് ഏരിയ, 1,924 ചതുരശ്ര എംഎം കോപ്പർ ഫോയിൽ പാളി, തെർമൽ മാനേജ്മെന്റിനായി 3.5W തെർമൽ ജെൽ എന്നിവയുള്ള ട്രിപ്പിൾ കൂളിംഗ് സൊല്യൂഷനും പോക്കോ എം8എക്സ് 5ജിയിൽ ഉണ്ട്.
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