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പോകോ എം8എക്‌സ് 5ജി വരുന്നു: ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടീസർ പുറത്ത്, വില 20000 രൂപയിൽ താഴെയോ?

ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടീസർ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചെങ്കിലും കമ്പനി ലോഞ്ച് തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.

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Poco M8x 5G Could Launch in India Under Rs. 20,000 according to tipster (Image credit: Screenshot/ X@Poco India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 17, 2026 at 11:40 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ച് പോകോ. അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ പോകോ എം8 പവർ, പോകോ എം8 എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന എം8-സീരീസിലേക്കാണ് പുതിയ ഫോണെത്തുന്നത്. പോകോ എം8എക്‌സ് 5ജി എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക.

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ടീസർ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ലോഞ്ച് തീയതി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഇതിനിടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ വിലയും പ്രധാന ഹാർഡ്‌വെയർ വിശദാംശങ്ങളും ഒരു ടിപ്‌സ്റ്റർ ചോർത്തി.

പോകോ എം8എക്‌സ് 5ജി: ഡിസൈൻ

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ ഒരു ടെക്സ്ചർ ചെയ്ത ഫ്ലാറ്റ് റിയർ പാനലും മുകളിൽ ഇടത് മൂലയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഫിനിഷിലാണ് പോകോ എം8എക്‌സ് 5ജി ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഫ്രെയിമിനും ക്യാമറ ഐലൻഡിനും ചുറ്റും സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ആക്‌സന്‍റുകളുണ്ട്. പവർ, വോളിയം ബട്ടണുകൾ ഫ്രെയിമിന്‍റെ വലതുവശത്താണ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഇടതുവശം ലളിതമാക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു.

പോകോ എം8എക്‌സ് 5ജി: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

വരാനിരിക്കുന്ന പോകോ എം8എക്‌സ് 5ജിയുടെ വില ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിരിക്കുകയാണ്. ടിപ്‌സ്റ്റർ യോഗേഷ് ബ്രാർ എക്‌സിൽ പങ്കിട്ട പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പോകോ എം8എക്‌സ് 5ജി 20,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കും. ഈ സീരിസിലെ മറ്റൊരു ഫോണായ പോകോ എം8 5ജിയുടെ 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്‍റിന് 18,999 രൂപയാണ് വില നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ പോകോ എം8 പവർ 5ജിയുടെ വില 24,999 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു.

പോകോ എം8എക്‌സ് 5ജി 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.9 ഇഞ്ച് HD+ IPS LCD സ്‌ക്രീനുമായി വരുമെന്ന് ടിപ്‌സ്റ്റർ അവകാശപ്പെടുന്നു. 4GB റാമും 128GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 SoC ആണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. സ്റ്റോറേജ് വികസിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും. 33W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് പോകോ എം8എക്‌സ് 5ജിയിൽ ഉള്ളത്.

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർ OS 3 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. പോകോ M8x 5G ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോർന്നത്. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോകോ എം8എക്‌സ് 5ജിയുടെ ലോഞ്ച് തീയതിയും പ്രധാന സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

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