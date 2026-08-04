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ഒറ്റച്ചാർജിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാം: വമ്പൻ ബാറ്ററി ശേഷിയിൽ 'പോകോ എം8 പവർ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

ദീർഘകാല സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പിന്തുണയും മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള മികച്ച ഓപ്‌ഷനാണ് പോകോ എം8 പവർ. 21,999 രൂപ ഓഫർ വിലയിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും.

പോകോ എം8 പവർ POCO M8 POWER FEATURES 8000MAH BATTERY PHONE LARGE BATTERY PHONES
Poco M8 Power Launched in India (Flipkart/POCO)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 3:24 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഏറ്റവും പുതിയ മിഡ്-റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്ഫോണുമായി പോകോ. 'എം8 പവർ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. വലിയ 8000mAh ബാറ്ററി, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, ക്വാൽകോമിന്‍റെ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 Gen 4 പ്രോസസർ തുടങ്ങിയ ആകർഷകമായ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്.

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള Xiaomi HyperOS 3-ൽ വരുന്ന ഈ ഫോൺ, ദീർഘകാല സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പിന്തുണയും മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കുള്ള ഓപ്‌ഷനാണ്. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.

പോകോ എം8 പവർ: വിലയും ലഭ്യതയും

പോകോ എം8 പവർ 6GB/128GB, 8GB/128GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനുകളിലാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. 6GB/128GB വേരിയന്‍റിന് 24,999 രൂപയും 8GB/128GB വേരിയന്‍റിന് 27,999 രൂപയുമാണ് വില. വിൽപ്പന ആരംഭിച്ച് ആദ്യ 12 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 6GB/128GB വേരിയന്‍റ് 21,999 രൂപയ്‌ക്ക് ലഭിക്കും. ഈ സ്മാർട്ട്‌ഫോണിൽ ഒമ്പത് മാസം വരെ 'നോ-കോസ്റ്റ് EMI' ഓപ്ഷനും ലഭിക്കും. ഓഗസ്റ്റ് 7ന് ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12 മണി മുതലാണ് ഇതിന്‍റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴി എക്‌സ്‌ക്ലൂസിവായി വിൽക്കപ്പെടും. റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകളിലും ലഭ്യമാവും. ബ്ലേസ് ഓറഞ്ച്, പച്ച, കറുപ്പ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാവും.

പോകോ എം8 പവർ: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

പോകോ എം8 പവറിന് 6.83-ഇഞ്ച് AMOLED ഐ-കെയർ പാനലാണ് ലഭിക്കുന്നത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 240Hz ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റും ഉള്ള 2396 × 1080 പിക്സൽ റെസല്യൂഷൻ സ്‌ക്രീനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. 1800 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. DCI-P3 വൈഡ് കളർ ഗാമട്ട്, സൺലൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ, TÜV ഐ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, വെറ്റ് ടച്ച് 2.0, ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സ്‌കാനർ എന്നിവയാണ് മറ്റ് ഡിസ്‌പ്ലേ സവിശേഷതകൾ. കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i ഉപയോഗിച്ച് സ്‌ക്രീൻ സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്.

4nm പ്രോസസ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്വാൽകോമിന്‍റെ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 4 ജെൻ 4 പ്രോസസ്സറാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് LPDDR4X റാമും UFS 2.2 സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. 50 എംപി AI ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഫോണിലുള്ളത്. f/1.8 അപ്പർച്ചറുള്ള 50 എംപി AI ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ, 8-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സംവിധാനം.

8000mAhന്‍റെ വലിയ സിലിക്കൺ കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. വമ്പൻ ബാറ്ററി ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലെ ഹൈലൈറ്റ്. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 22.5W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കും. ഒറ്റച്ചാർജിൽ ഇത് മൂന്ന് ദിവസം വരെ ഉപയോഗിക്കാം. വെറും 8 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 8 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കും. ബോക്‌സിൽ 45W ചാർജർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് വഴിയാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്.

5G (SA/NSA), 4G LTE, 3G, ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് വൈ-ഫൈ (2.4GHz/5GHz), ബ്ലൂടൂത്ത് 5.1, IR ബ്ലാസ്റ്റർ എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾ. സെൻസറുകളിൽ വെർച്വൽ പ്രോക്സിമിറ്റി, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ്, ആക്സിലറോമീറ്റർ, ഇലക്ട്രോണിക് കോമ്പസ്, ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സ്കാനർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. വലിയ ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഈ ഫോൺ താരതമ്യേന വണ്ണം കുറഞ്ഞതാണ്. ബാറ്ററി ലൈഫ്, ആധുനിക ഡിസ്പ്ലേ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ പിന്തുണ എന്നിവ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫോൺ മികച്ച മിഡ്-റേഞ്ച് ഓപ്ഷനാണ്.

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