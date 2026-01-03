ETV Bharat / automobile-and-gadgets

3D കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ പോകോ എം8 5ജി, പുറത്തിറക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: ലോഞ്ചിന് മുന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പുറത്ത്

ലോഞ്ച് 2026 ജനുവരി 8ന്. ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി ഡിസ്‌പ്ലേ, ചിപ്‌സെറ്റ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി കമ്പനി.

Poco M8 5G Confirmed to Feature 3D Curved Display (Image credit: POCO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 3, 2026 at 8:34 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പോകോ എം8 5ജി ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വൈകാതെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി. 2026 ജനുവരി 8ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്‌ക്ക് 12 മണിക്ക് ആണ് പോകോ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴിയാവും പോകോ എം8 വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക. ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി കമ്പനി വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ നിരവധി വിശദാംശങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഡിസ്‌പ്ലേ, ചിപ്‌സെറ്റ്, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടത്. 6.77 ഇഞ്ച് 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയുമായി ആയിരിക്കും ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക. ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുക സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 3 ചിപ്‌സെറ്റായിരിക്കും. നാല് വർഷത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്‌ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കും. ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 2 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും പോകോ എം8 5ജി പ്രവർത്തിക്കുകയെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.

പോകോ എം8 5ജി: ഡിസ്പ്ലേ, ചിപ്‌സെറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
2,392 x 1,080 പിക്‌സൽ റെസല്യൂഷനുള്ള 6.77 ഇഞ്ച് 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ ഫോണിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 3,200 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും നൽകുന്ന ഡിസ്‌പ്ലേ ആയിരിക്കും ഇത്. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിൽ ഫോണിന്‍റെ ലോഞ്ചിന് മുന്നോടിയായി ആരംഭിച്ച മൈക്രോസൈറ്റ് വഴിയാണ് കമ്പനി ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിന് DCI-P3 കളർ ഗാമട്ടിന്‍റെ 100 ശതമാനം കവറേജും വെറ്റ് ടച്ച് 2.0 സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

പോകോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, വരാനിരിക്കുന്ന എം-സീരീസ് ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6 ജെൻ 3 ചിപ്‌സെറ്റിൽ ആയിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതിന് 8,25,000-ൽ കൂടുതൽ AnTuTu ബെഞ്ച്മാർക്ക് സ്‌കോർ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് മുൻ മോഡലായ പോകോ എം7നെക്കാൾ 83 ശതമാനം കൂടുതലാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. 8 ജിബി വെർച്വൽ റാം ഉൾപ്പെടെ 16 ജിബി വരെ റാം പിന്തുണയോടെയാണ് സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ SoC ചിപ്‌സെറ്റ് വരുകയെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർഒഎസ് 2ൽ പോക്കോ എം8 പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് പരസ്യം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നാല് വർഷത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് അപ്‌ഡേറ്റുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും കമ്പനി നൽകും. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർഒഎസ് 3-ലേക്കുള്ള അപ്‌ഡേറ്റ് ഉടൻ ലഭിക്കുമെന്നും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Poco M8 5G features (Image credit: POCO)

വരാനിരിക്കുന്ന പോകോ എം8 ഫോണിന് 7.35 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവും 178g ടിപ്പ് സ്കെയിലുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇൻഗ്രെസ് പ്രൊട്ടക്ഷനായി IP66 റേറ്റിംഗും SGS MIL-STD-810 സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. ഒപ്റ്റിക്‌സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഈ ഫോണിൽ 50 എംപി എഐ പവേർഡ് പ്രൈമറി ക്യാമറ ലഭിക്കുമെന്ന് ടീസർ ചിത്രങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. രണ്ട് ക്യാമറ സെൻസറുകളും ഒരു LED ഫ്ലാഷും ഇതിലുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിലായി പോകോ എം8 5ജിയുടെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

