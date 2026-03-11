ETV Bharat / automobile-and-gadgets

വില 10,499 രൂപ! മൂന്ന് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ പോകോ C85x 5G; വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

120Hz HD+ അഡാപ്റ്റീവ്സിങ്ക് ഡിസ്‌പ്ലേ, യൂണിസോക്ക് T8300 ചിപ്‌സെറ്റ്, 32MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 15W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,300mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

POCO C85X 5G PRICE INDIA പോകോ C85X 5G POCO C85X 5G FAETURES POCO NEW PHONE
Poco C85x 5G will be live for sale on March 14, 2026 via Flipkart. (Image Credit: Poco)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : March 11, 2026 at 10:39 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഷവോമിയുടെ സബ്‌ ബ്രാൻഡായ പോകോ തങ്ങളുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. പോകോ C85x 5G ഫോണാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 120Hz HD+ അഡാപ്റ്റീവ്സിങ്ക് ഡിസ്‌പ്ലേ, യൂണിസോക്ക് T8300 ചിപ്‌സെറ്റ്, 4GB RAM, 128GB വരെ സ്റ്റോറേജ്, 32MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 15W വയർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,300mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HyperOS 3 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ആണ് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ വരുന്ന ഫോണിന് നേത്ര സംരക്ഷണത്തിനായി TUV സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണോ നിങ്ങൾ? എങ്കിൽ വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വിലയുൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

പോകോ C85x 5G: വില, ലഭ്യത
പോകോ C85x രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭിക്കും. 4GB RAM + 64GB സ്റ്റോറേജിന് 10,499 രൂപയും 4GB RAM + 128GB സ്റ്റോറേജിന് 11,999 രൂപയുമാണ് വില. ബ്ലാക്ക്, ഗോൾഡ്, ബ്ലൂ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. മാർച്ച് 14ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും.

വേരിയന്‍റ്വിലകളർ ഓപ്‌ഷൻവില
4GB + 64GBRs 10,499ബ്ലാക്ക് | ഗോൾഡ് | ബ്ലൂഫ്ലിപ്‌കാർട്ട്
4GB + 128GBRs 11,999

പോകോ C85x 5G: സവിശേഷതകൾ
പോകോ C85x ഫോണിന് 210 ഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. 6.9 ഇഞ്ച് (720 x 1600 റെസല്യൂഷൻ) 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 800 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 240Hz വരെ ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ് എന്നിവ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. TUV ലോ ബ്ലൂ ലൈറ്റ്, സർക്കാഡിയൻ ഫ്രണ്ട്ലി, ഫ്ലിക്കർ-ഫ്രീ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ എന്നിവയും നൽകുന്നതാണ് പോകോ C85x.

മാലി G57 GPU ഉള്ള ഒക്‌ട-കോർ യൂണിസോക്ക് T8300 പ്രോസസറാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. സിപിയുവിന് 2.2GHz വരെ ക്ലോക്ക് സ്‌പീഡ് ഉണ്ട്. ഇത് 4GB റാമും 128GB വരെ സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. സ്റ്റോറേജ് മൈക്രോ എസ്ഡി മെമ്മറി കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് 2TB വരെ വികസിപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

10x വരെ ഡിജിറ്റൽ സൂം ശേഷിയുള്ള 32MP പ്രധാന ക്യാമറയും വ്യക്തമാക്കാത്ത സെക്കൻഡറി ക്യാമറയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 8MP മുൻ ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 15W വയർഡ് ചാർജിങും 7.5W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുമുള്ള 6,300mAh ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളത്. കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി 5G, 4G LTE, Wi-Fi 5, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.4, GPS ഉൾപ്പെടെ ഇതിലുണ്ട്. വയേർഡ് ഇയർഫോണുകളോ ഹെഡ്‌ഫോണുകളോ പ്ലഗ് ചെയ്യുന്നതിനായി 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്കും USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ടും ഈ ഉപകരണത്തിലുണ്ട്.

സെൻസറുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, C85x 5G-യിൽ പ്രോക്‌സിമിറ്റി സെൻസർ, ആക്‌സിലറോമീറ്റർ, ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഇ-കോമ്പസ്, സുരക്ഷയ്ക്കായി ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്‌ക്കായി IP52 റേറ്റിങ് ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിനുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർഒഎസ് 2 ആണ് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്.

ഫീച്ചറുകൾവിശദാംശങ്ങൾ
ഡിസ്പ്ലേ120Hz | 6.9 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ
പ്രോസസ്സർയൂണിസോക്ക് T8300
റാം + സ്റ്റോറേജ്4GB + 64GB
4GB + 128GB
പിൻ ക്യാമറ32MP (മെയിൻ) + വ്യക്തമാക്കാത്ത
സെക്കൻഡറി സെൻസർ
മുൻ ക്യാമറ8MP
ബാറ്ററി6,300mAh
ചാർജിങ് ശേഷി15W (വയേർഡ്)
7.5W (റിവേഴ്‌സ് വയേർഡ്)
റേറ്റിങ്IP52
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (OS)ആൻഡ്രോയിഡ് 16
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HyperOS 3

Also Read:

  1. ഓപ്പോയുടെ ഫോൾഡബിൾ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ 'ഫൈൻഡ് N6' വരുന്നു; ലോഞ്ച് ഈ മാസം
  2. പോകോയുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വരുന്നു: എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
  3. 7000mAh ബാറ്ററിയും 15W വയേർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും: 13,499 രൂപയ്‌ക്ക് റിയൽമിയുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ
  4. ഐഫോൺ 16ഇ ഉൾപ്പെടെ ആപ്പിൾ പിൻവലിച്ചത് 7 ഉപകരണങ്ങൾ; വിശദമായി
  5. സാംസങ് ഗാലക്‌സിയുടെ ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ വില വർധിച്ചു: റിപ്പോർട്ട്

TAGGED:

POCO C85X 5G PRICE INDIA
പോകോ C85X 5G
POCO C85X 5G FAETURES
POCO NEW PHONE
POCO C85X 5G LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.