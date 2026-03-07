ETV Bharat / automobile-and-gadgets
പോകോയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വരുന്നു: എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?
പോകോ സി85എക്സ് 5ജി മാർച്ച് 10ന് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാം...
Published : March 7, 2026 at 3:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതുവർഷം പിറന്നിട്ട് വെറും രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂവെങ്കിലും ഈ സമയം കൊണ്ട് പുറത്തിറക്കിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് കയ്യും കണക്കുമില്ല. ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ പോകോ സി85എക്സ് 5ജി സ്മാർട്ട്ഫോൺ വൈകാതെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. 2026 മാർച്ച് 10ന് ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഹാൻഡ്സെറ്റിനായി സമർപ്പിച്ച മൈക്രോസൈറ്റ് കമ്പനി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഫോണിന്റെ പിൻ പാനലിന്റെ രൂപകൽപ്പനയും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2025 ഡിസംബറിലാണ് പോകോ സി85 5ജി ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ഇതിൽ 120Hz വരെ അഡാപ്റ്റീവ് സ്ക്രീൻ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.9 ഇഞ്ച് ഫ്ലാറ്റ് എച്ച്ഡി+ ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്. 6nm ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്.
പോകോ സി85എക്സ് 5ജി: ലോഞ്ച് തീയതി
വരാനിരിക്കുന്ന പോകോ സി85എക്സ് 5ജി മാർച്ച് 10ന് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലെ സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതായി കാണാം. മാത്രമല്ല, ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണിന്റെ ഡിസൈനും മൈക്രോസൈറ്റ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നു. താഴെ ഇടത് മൂലയിൽ പോകോ ബ്രാൻഡിങ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ-ടോൺ റിയർ പാനലാണ് ഇതിൽ ഉള്ളത്. പോകോ C85x 5G ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴിയായിരിക്കും വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക.
പോകോയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ ഒരു പിൽ ആകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ ഐലൻഡിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് ഉള്ളത്. പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിനടുത്തായി ഒരു എൽഇഡി ഫ്ലാഷ് സ്ഥാപിക്കും. പോകോ C85x 5G ഫോണിന്റെ വലതുവശത്ത് ഒരു പവർ ബട്ടണും വോളിയം നിയന്ത്രണങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചേക്കാം.
വരാനിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഒരു വലിയ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനിയുടെ മാർക്കറ്റിങ് മെറ്റീരിയലുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ സവിശേഷതകൾ രഹസ്യമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. പോകോ സി85എക്സിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വൈകാതെ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
പോകോ C85 5G ഫോണിന് ശേഷം കമ്പനിയുടെ സി സീരിസിലേക്കുള്ള അടുത്ത കൂട്ടിച്ചേർക്കലായിരിക്കും ഇത്. പോകോ C85ന്റെ 4 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 12,499 രൂപയാണ് വില. മിസ്റ്റിക് പർപ്പിൾ, പവർ ബ്ലാക്ക്, സ്പ്രിംഗ് ഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ഇത് വിൽക്കുന്നത്.
പോകോ C85 5G-യിൽ 6.9 ഇഞ്ച് ഫ്ലാറ്റ് HD+ ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഉള്ളത്. ഇത് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 810 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും നൽകുന്നു. പൊടി, സ്പ്ലാഷ് പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി IP64 റേറ്റിങുമായി ഫോൺ വരുന്നു. മാലി-G57 MC2 GPU-യുമായി ജോടിയാക്കിയ 6nm ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. 50-മെഗാപിക്സൽ (f/1.8) പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ ഉള്ള ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത്. 33W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയും ഇതിൽ ഫീച്ചർ ചെയ്യുന്നു.
