റിവേഴ്‌സ് വയേർഡ് ചാർജിങും 6,300mAh ബാറ്ററിയും: പോകോയുടെ രണ്ട് ഫോണുകൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ; വില 10,999 രൂപ

പോകോ C81, പോകോ C81x എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് പോകോ C81 സീരിസ്. 10,999 രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് ഈ ഫോണുകൾ ലഭ്യമാവുക.

POCO C81 Launched in India (Image credit: POCO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 23, 2026 at 1:38 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുമായി പോകോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്. പോകോ C81, പോകോ C81x എന്നീ ഫോണുകളടങ്ങുന്ന പോകോ C81 സീരിസാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 10,999 രൂപ ബജറ്റ് വിലയിലാണ് പുതിയ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. വലിയ ഡിസ്‌പ്ലേകളും വലിയ ബാറ്ററികളുമുള്ള ഫോണുകളാണ് ഇവ. ഇതിന്‍റെ സവിശേഷതകളും വിലയും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

പോകോ C81, പോകോ C81x: വില, ലഭ്യത, വിൽപ്പന

മോഡൽസ്റ്റോറേജ്വില
POCO C814GB + 64GBRs 10,999
POCO C81x3GB + 64GBRs 9,999

ഏപ്രിൽ 27ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ POCO C81, C81x ഫോണുകളുടെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് വഴിയാണ് വിൽപ്പന നടക്കുക.

പോകോ C81, പോകോ C81x: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
POCO C81 സീരിസിൽ ഫോണുകളിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് പിന്തുണ വലിയ HD+ LCD പാനലുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. C81x-ൽ 6.88 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീനും C81-ൽ വലിയ 6.9 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് UI-യിലും ആപ്പുകളിലും ഉടനീളം സുഗമമായ സ്‌ക്രോളിങ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഹുഡിന് കീഴിൽ, രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും 4G-പരിമിതമായ Unisoc T7250 ഒക്‌ട-കോർ പ്രോസസറിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് UFS 2.2 സ്റ്റോറേജും LPDDR4X റാമുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു.

റിയൽമി പി4 ലൈറ്റ് 4ജി, ടെക്നോ സ്പാർക്ക് ഗോ 3 ഫോണുകളിൽ ഇതേ ചിപ്‌സെറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് വാട്ട്‌സ്ആപ്പ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, യൂട്യൂബ്, ക്രോം പോലുള്ള ദൈനംദിന ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ എളുപ്പത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്‌തമാക്കുന്നു.

C81x-ന് പവർ നൽകുന്നത് 5,200mAh ബാറ്ററിയാണ്. അതേസമയം POCO C81-ന് 6,300mAh യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. രണ്ടും 15W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും 7.5W റിവേഴ്‌സ് വയർഡ് ചാർജിങ് ഫീച്ചർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇത് ചെറിയ ഗാഡ്‌ജെറ്റുകൾക്കുള്ള പവർ ബാങ്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഫോണുകളെ അനുവദിക്കുന്നു.

POCO C81 (Image credit: POCO)

എൽഇഡി ഫ്ലാഷുള്ള 13 എംപി പ്രൈമറി പിൻ ക്യാമറയാണ് ഈ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഉള്ളത്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി, ഡിസ്പ്ലേയുടെ യു-ആകൃതിയിലുള്ള നോച്ചിനുള്ളിൽ 8 എംപി ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് സെൻസർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. POCO C81 ആൻഡ്രോയിഡ് 16-ൽ ഹൈപ്പർഒഎസ് 3-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതേസമയം C81x ആൻഡ്രോയിഡ് 15-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

രണ്ട് ഒഎസ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളും നാല് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും മാത്രമേ ഇതിന് ലഭിക്കൂ. അതേസമയം, നാല് ഒഎസ് അപ്‌ഗ്രേഡുകളുടെയും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളുടെയും കൂടുതൽ വിപുലമായ അപ്‌ഡേറ്റും C81-ന് ലഭിക്കും. POCO C81 സൺസെറ്റ് ഗോൾഡ്, സ്കൈ ബ്ലൂ, എലൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും.

അതേസമയം C81x ഐസ് ബ്ലൂ, ക്രിസ്റ്റൽ ബ്ലാക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും. രണ്ട് ഫോണുകളിലും 3.5 എംഎം ഹെഡ്‌ഫോൺ ജാക്ക്, പവർ ബട്ടണിനുള്ളിൽ സംയോജിപ്പിച്ച സൈഡ്-ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സ്കാനർ, 2 ടിബി വരെ മെമ്മറി വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്നിവയുണ്ട്.

പോകോ C81 സീരിസ്: എതിരാളികൾ
10,999 രൂപയ്ക്കും 9,999 രൂപയ്ക്കും വരുന്ന POCO C81 ഉം C81x ഉം റിയൽമി പി4 ലൈറ്റ് 4G, Ai+ Nova 2 പോലുള്ള ഫോണുകളുമായാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മത്സരിക്കുക.രണ്ട് മോഡലുകളും Ai+ മോഡലുമായി 1,000 രൂപയുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമേയുള്ളൂ. കൂടുതൽ കഴിവുള്ള Unisoc T8200 5G- പിന്തുണയുള്ള ചിപ്‌സെറ്റ് ഉള്ളതിനാൽ Ai+ കുറച്ച് കൂടെ മികച്ച പെർഫോമൻസ് നൽകും.

Ai+ Nova 2 ഗെയിമുകളിൽ ഉയർന്ന ഫ്രെയിം റേറ്റുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കും. എന്നിരുന്നാലും, POCO ഉപകരണങ്ങളിൽ HyperOS ഉള്ളതിനാൽ, ഈ ഫോണുകൾ Ai+ Nxt-നേക്കാൾ കൂടുതൽ മികച്ച സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അനുഭവം നൽകും.


