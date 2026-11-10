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ഇന്ത്യയെ ഇലക്ട്രിക് വാഹന ഹബ്ബാക്കാൻ കേന്ദ്രം: പിയൂഷ് ഗോയലും സ്കോഡ മേധാവിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ പ്രാദേശിക ഉത്പ്പാദനത്തെ കുറിച്ചും അവ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുമായിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ച.
Published : November 10, 2026 at 12:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കേന്ദ്ര വാണിജ്യ-വ്യവസായ മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ, സ്കോഡ ഓട്ടോ ഫോക്സ്വാഗൺ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (SAVWIPL) എം.ഡിയും സി.ഇ.ഒയുമായ പിയൂഷ് അറോറയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഉന്നതതല കോർപ്പറേറ്റ് പ്രതിനിധി സംഘവുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. രാജ്യത്തെ വാഹന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന വിഷയങ്ങളായിരുന്നു ചർച്ച ചെയ്തത്. ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ പ്രാദേശികമായി നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും അവ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ആയിരുന്നു പ്രധാന ചർച്ച.
വിദേശത്തേക്കുള്ള വാഹന കയറ്റുമതി വർധിപ്പിക്കുക, ആഭ്യന്തര നിർമ്മാണ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ ഘട്ടം വേഗത്തിലാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കാണ് ഊന്നൽ നൽകിയത്. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ പിയൂഷ് ഗോയലിന്റെ ഓഫീസ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിൽ കുറിപ്പ് പങ്കുവെച്ചിരുന്നു.
"സ്കോഡ ഓട്ടോ ഫോക്സ്വാഗൺ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (SAVWIPL) എം.ഡിയും സി.ഇ.ഒയുമായ പിയൂഷ് അറോറയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിനിധി സംഘവുമായി മന്ത്രി പിയൂഷ് ഗോയൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി." വാഹന കയറ്റുമതി വിപുലീകരിക്കുന്നതിനും, ആഗോള വാഹന നിർമ്മാണ കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും, ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ചർച്ചകൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചതായി കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
Minister @PiyushGoyal met a delegation led by Mr. Piyush Arora, MD & CEO of Škoda Auto Volkswagen India Private Limited (SAVWIPL). Discussions focused on expanding automobile exports, enhancing India’s position as a global automotive manufacturing hub and advancing electric vehicle manufacturing. Also explored opportunities to deepen localisation, encourage innovation and strengthen India’s integration into global automotive value chains. @SkodaIndia— Piyush Goyal Office (@PiyushGoyalOffc) November 9, 2026
ഇന്ത്യൻ വിപണി പിടിക്കാൻ സ്കോഡ
രാജ്യത്തെ വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമാക്കുന്നതിനിടയിലാണ് സ്കോഡ ഓട്ടോ ഇന്ത്യ മന്ത്രിയും കമ്പനി പ്രതിനിധികളുമായി ഉന്നതതല ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത്. ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 193 നഗരങ്ങളിലായി 350-ലധികം ഉപഭോക്തൃ സേവന കേന്ദ്രങ്ങൾ വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. 350-ാമത്തെ കേന്ദ്രം മണിപ്പൂരിലെ ഇംഫാലിലാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഇതോടെ മണിപ്പൂരിലും കമ്പനിക്ക് കസ്റ്റമർ ടച്ച്പോയിന്റ് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വടക്കുകിഴക്കൻ ഇന്ത്യയിൽ വിപുലമായ പ്രാദേശിക സാന്നിധ്യം നൽകാൻ ഇത് സ്കോഡയെ സഹായിച്ചു.
2021-ൽ 191 ടച്ച്പോയിന്റുകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിയുടെ റീട്ടെയിൽ ശൃംഖല, 2025-ൽ 325 കേന്ദ്രങ്ങളായി വളരുകയും, 2026 ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ 350 മറികടക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനൊപ്പം തന്നെ, കമ്പനിയുടെ വിതരണ ശൃംഖലയും വിപുലീകരിക്കപ്പെട്ടു. 2024-ൽ 25 സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലുമായി 156 നഗരങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിതരണ ശൃംഖല കൂടുതൽ നഗരങ്ങളിലേക്ക് വിപുലീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. 29 സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്കും കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കുമായി 193 നഗരങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വിപുലീകരിച്ചു.
79 ഡീലർ പങ്കാളികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ശൃംഖലയിൽ, നിലവിൽ 270 സെയിൽസ് ടച്ച്പോയിന്റുകളും 203 ആഫ്റ്റർ-സെയിൽസ് ടച്ച്പോയിന്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ നിരവധി '2S', '3S' സംവിധാനങ്ങളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2025 ജനുവരിക്കും 2026 ഒക്ടോബറിനും ഇടയിൽ, കമ്പനി 38 പുതിയ നഗരങ്ങളിലായി 58 ഷോറൂമുകളും, 34 പുതിയ മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശങ്ങളിലായി 45 വർക്ക്ഷോപ്പുകളും സ്ഥാപിച്ചു.
ഈ ശൃംഖലയിൽ നിലവിൽ 270 വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളും 203 വിൽപ്പനാനന്തര സേവന കേന്ദ്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിൽ വിവിധ '2S', '3S' മാതൃകയിലുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. 2025 ജനുവരിക്കും 2026 ഒക്ടോബറിനും ഇടയിൽ, കമ്പനി 38 പുതിയ നഗരങ്ങളിലായി 58 ഷോറൂമുകളും, 34 പുതിയ മുനിസിപ്പൽ പ്രദേശങ്ങളിലായി 45 വർക്ക്ഷോപ്പുകളും സജ്ജീകരിച്ചു.
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