ETV Bharat / automobile-and-gadgets
സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് ഫിലിപ്സ്: 5700mAh ബാറ്ററിയിൽ 5ജി ഫോൺ പുറത്തിറക്കി
120Hz ഡിസ്പ്ലേ, ഡ്യുവൽ 5G സിം പിന്തുണ, 5700mAh ബാറ്ററി, 64-മെഗാപിക്സൽ പിൻ ക്യാമറ എന്നിവയാണ് ഈ ഫോണിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. രണ്ട് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും ഫിലിപ്സ് S7221 ലഭ്യമാണ്.
Published : September 2, 2026 at 1:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങളും മെഡിക്കൽ മേഖലയിലെ സാങ്കേതിക ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രശസ്ത ഡച്ച് കമ്പനിയായ ഫിലിപ്സ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ വിപണിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു. കമ്പനിയുടെ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ 5ജി ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. 'S7221 5G' എന്നാണ് ഫിലിപ്സിന്റെ ആദ്യ ഫോണിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
120Hz ഡിസ്പ്ലേ, ഡ്യുവൽ 5G സിം പിന്തുണ, 5700mAh ബാറ്ററി, 64-മെഗാപിക്സൽ പിൻ ക്യാമറ എന്നിവയാണ് ഈ ഫോണിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. രണ്ട് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലും ഫിലിപ്സ് S7221 ലഭ്യമാണ്. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഫിലിപ്സ് S7221 5G: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
6GB + 128GB, 8GB + 128GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഫിലിപ്സ് S7221 5G ലഭ്യമാവും. 6GB + 128GB വേരിയന്റിന് 20,499 രൂപയും 8GB + 128GB ഓപ്ഷന് 22,499 രൂപയുമാണ് വില. ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ, ഗ്രേ കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാവും. ഇന്ത്യയിൽ ആമസോൺ വഴിയും തിരഞ്ഞെടുത്ത പ്രാദേശിക റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയും ഫിലിപ്സ് S7221 5G വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാണ്.
|മോഡൽ
|വില
|6GB + 128GB
|Rs 20,499
|8GB + 128GB
|Rs 22,499
ഫിലിപ്സ് S7221 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
പിൻ പാനലിന്റെ ഇടതുവശത്ത്, ഫോണിന് മുകളിലും താഴെയുമായി രണ്ട് ലെൻസുകളും ഒരു ഫ്ലാഷ്ലൈറ്റും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഉയർത്തിയ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കോണുകളുള്ള ചതുരാകൃതിയിലുള്ള രൂപകൽപ്പനയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. താഴെ ഫിലിപ്സ് ബ്രാൻഡിങ് ദൃശ്യമാണ്. മുൻവശത്ത്, സ്ക്രീനിന് ചുറ്റും നേർത്ത ബെസലുകളുള്ള ഒരു പഞ്ച്-ഹോൾ ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ട്.
ഫിലിപ്സ് എസ്7221 5G-യിൽ 6.67 ഇഞ്ച് HD (720x1,600 പിക്സൽ) എൽസിഡി പാനലും 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉണ്ട്. 8GB വരെ LPDDR4 റാമും 128GB ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഒക്ടാ-കോർ സ്പ്രെഡ്ട്രം T765 ആണ് ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സിലാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഫിലിപ്സ് എസ്7221 5G-യിൽ 64-മെഗാപിക്സൽ പിൻ ക്യാമറയും ഫ്ലാഷ് യൂണിറ്റും 16-മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഉണ്ട്. ക്യാമറ സവിശേഷതകളിൽ AI സീൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷനും പോർട്രെയിറ്റ് മോഡും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഉച്ചത്തിലുള്ള ഓഡിയോ നിലവാരത്തിനായി അൾട്രാ മാക്സ് മോഡുള്ള ഡ്യുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകളുമായാണ് ഹാൻഡ്സെറ്റ് വരുന്നത്.
ഡ്യുവൽ നാനോ-സിമ്മുകൾ, 5G, വൈ-ഫൈ, ജിപിഎസ്, ഗ്ലോനാസ്, ഗലീലിയോ, ബെയ്ഡൗ, ബ്ലൂടൂത്ത്, യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി എന്നിവയാണ് ഫിലിപ്സ് എസ്7221 5G-യിലെ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി ഫോണിന് IP64 റേറ്റിങ് ലഭിക്കുന്നു. സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒരു സൈഡ്-മൗണ്ടഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
5,700mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്. 25W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനുള്ള പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണിത്. ഫോണിനൊപ്പം ബോക്സിൽ ഒരു ചാർജറും ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരു സ്ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ടറും ഒരു ഫോൺ പ്രൊട്ടക്ടർ കേസും ഉൾപ്പെടുന്നു. പുതിയ ഫോണിന് 200 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.
Also Read:
- 7,050mAh ബാറ്ററി, 3D കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ: നാല് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ വിവോ ടി5 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ ഫോൺ
- 10,000mAh ബാറ്ററിയിൽ 'പോകോ എക്സ്8 പവർ': പുറത്തിറക്കാൻ ദിവസങ്ങൾ മാത്രം; ലോഞ്ചിന് മുൻപെ സവിശേഷതകൾ പുറത്ത്
- 100W വയേർഡ് ചാർജിങും 10,000mAh ബാറ്ററിയുമായി ആഗോള വേരിയന്റ്, പിന്നാലെ ഇന്ത്യയിലും ലോഞ്ച് സ്ഥിരീകരിച്ചു: ടീസർ പുറത്ത്
- രണ്ട് ക്ലിക്കിൽ മീറ്റിങ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം, സമ്മറിയും വിവർത്തനവും നൽകാൻ പ്രത്യേക ഫീച്ചറുകൾ: കൈത്തണ്ടയിൽ അണിയാവുന്ന സ്മാർട്ട് ബാൻഡുമായി ഇന്ത്യൻ കമ്പനി