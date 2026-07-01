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ഓപ്പോ റെനോ 15 സീരിസ് നാളെ പുറത്തിറക്കും: ലോഞ്ചിന് മുൻപെ ഡിസൈൻ മുതൽ ചിപ്സെറ്റ് വരെ വെളിപ്പെടുത്തി
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അധിഷ്ഠിത കളർഒഎസ്, എഐ റീമിക്സ് കോളാഷ്, 50MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 50MP സെൽഫി ക്യാമറ, 3D പോപ് പ്ലാനറ്റ് ഡിസൈൻ, എഐ സ്നാപ് കീ ബട്ടൺ എന്നിവയാണ് സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകൾ.
Published : July 1, 2026 at 1:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഓപ്പോ തങ്ങളുടെ റെനോ 15 സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഓപ്പോ റേനോ 15സി 5ജി, റെനോ 15, റെനോ 15 പ്രോ, റെനോ 15 പ്രോ മിനി തുടങ്ങിയ നാല് മോഡലുകളുമായാണ് ഈ സീരീസ് വിപണിയിലെത്തിയത്. ആറ് മാസത്തിനിപ്പുറം ഇതിന്റെ പിൻഗാമിയായ ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസ് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്.
പുതിയ ഫോൺ സീരിസ് നാളെ (ജൂലൈ 2) പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ റെനോ 16 സീരിസിനൊപ്പം ഓപ്പോ ബബിളും ഒരു പുതിയ എൻകോ സീരീസ് ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ ഇയർബഡായ ഓപ്പോ എൻകോ എയർ 5ഉം കമ്പനി പുറത്തിറക്കും. പുതിയ ഫോൺ സീരിസിനായി കമ്പനി പ്രത്യേക മൈക്രോസൈറ്റും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ചില സവിശേഷതകളും കമ്പനി ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസ്: ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കും?
ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസ് ജൂലൈ 2ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00 മണിക്കാണ് പുറത്തിറക്കുക. ഇതിൽ ഓപ്പോ റെനോ 16, റെനോ 16c എന്നീ ഫോണുകളുടെ ലോഞ്ച് ടീസറുകൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും പ്രോ ഈ സീരിസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന് കമ്പനി ഇതുവരെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ലോഞ്ചിന് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ജൂലൈ 9ന് ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.
Your trendy shoot buddy just got a cosmic glow-up ✨— OPPO India (@OPPOIndia) June 22, 2026
Turn heads with India’s First HoloVerse 3D Technology and a design that pops from every angle.
The all-new #OPPOReno16Series, Coming Soon!#3DPopPlanetDesign #LiveInTheMoment #LiveItYourWay pic.twitter.com/gZ4i6B4XYM
ഓപ്പോ റെനോ 16: ചിപ്സെറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തി
പുറത്തിറക്കാൻ ഒരു ദിവസം മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെ റെനോ 16 സീരിസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലായ റെനോ 16ന്റെ ചിപ്സെറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 സീരീസ് ചിപ്സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓപ്പോ റെനോ 16 ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറങ്ങുക. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചൈനീസ് വേരിയന്റിൽ ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8000 സീരീസ് SoC ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
4nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റാണ് റെനോ 16ന് കരുത്തേകുക. ഇത് 2.8GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് വേഗത നൽകുന്നു. 27 ശതമാനം വരെ വേഗതയേറിയ സിപിയു പ്രകടനം, 30 ശതമാനം വരെ ഗ്രാഫിക്സ് റെൻഡറിംഗ്, 65 ശതമാനം വരെ മെച്ചപ്പെടുത്തിയ AI പ്രകടനം എന്നിവ ഫോണിന് നൽകാനാവും.
ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസ്: സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകൾ
വരാനിരിക്കുന്ന സീരിസിലെ ഫോണുകളുടെ ചില സവിശേഷതകൾ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അധിഷ്ഠിത കളർഒഎസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ഈ ഫോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക. നിരവധി എഐ പവേർഡ് ടൂളുകളും ഇതിലുണ്ടാകുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Vintage vibes, one tap away. 📸✨— OPPO India (@OPPOIndia) July 1, 2026
The Pop Cam feature on the all-new #OPPOReno16Series brings timeless aesthetics to your photos with One Click Retro Style—because some moments deserve a classic touch.#Popcam #LiveInTheMoment #LiveItYourWay pic.twitter.com/HQo2bfzfZS
എഐ റീമിക്സ് കോളാഷ്, 50MP 3.5x ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 50MP അൾട്രാവൈഡ് സെൽഫി ക്യാമറ, 60fpsൽ 4K HDR വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് എന്നിവ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സവിശേഷതകളാണ്. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയും രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്റ്റാറി വൈറ്റ്, സ്റ്റെല്ലാർ പർപ്പിൾ, ട്വിലൈറ്റ് വയലറ്റ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ ഫോണുകൾ ലഭ്യമാവും.
ഫോണിന്റെ ഡിസൈൻ ചിത്രങ്ങൾ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകൾക്ക് ആകർഷക ഡിസൈൻ ലഭിക്കുമെന്ന് ചിത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഡിസൈനിൽ ചില വ്യത്യസ്തത കൊണ്ടുവരാനും ഓപ്പോ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3D പോപ് പ്ലാനറ്റ് ഡിസൈനിലാണ് ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസിലെ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. ഹോളോവേഴ്സ് 3D ഡിസൈനുള്ള കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫോണായിരിക്കുമെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു. ഫോണിന് ഇടതുവശത്ത് ഒരു പ്രത്യേക എഐ സ്നാപ് കീ ബട്ടൺ കാണാം.
കയ്യിലൊതുങ്ങുന്ന വലിപ്പത്തിലാണ് ഫോണിന്റെ ഡിസൈനെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഫോണിന് IP69K റേറ്റിങ് ഉണ്ട്.
ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പോ റെനോ 16 മോഡലിൽ 6.32 ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,800 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും നൽകും. മറുവശത്ത്, ഓപ്പോ റെനോ 16c 1,400 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും അതേ റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉള്ള 6.57 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം. റെനോ 16ന് 8.22mm വണ്ണവും ഏകദേശം 195 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ടാകും. അതേസമയം, റെനോ 16c മോഡലിന് 8.44mmനേക്കാൾ അൽപ്പം വണ്ണം കൂടാനാണ് സാധ്യത.
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