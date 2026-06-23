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വേറിട്ട ഡിസൈനും പ്രത്യേക എഐ ബട്ടണും: ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസ് വരുന്നു, ലോഞ്ച് ജൂലൈയിൽ

ഓപ്പോ റെനോ 16, റെനോ 16c മോഡലുകൾ ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതേസമയം പ്രോ മോഡൽ ഇവയ്‌ക്കൊപ്പം പുറത്തിറക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന.

OPPO RENO 16C OPPO RENO 16 DESIGN OPPO RENO 16 SPECIFICATIONS ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസ്
Oppo Reno 16, Reno 16c India Launch Date Tipped (Image credit: OPPO India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 23, 2026 at 3:24 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഓപ്പോ തങ്ങളുടെ റെനോ 15 സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഓപ്പോ റേനോ 15സി 5ജി, റെനോ 15, റെനോ 15 പ്രോ, റെനോ 15 പ്രോ മിനി തുടങ്ങിയ നാല് മോഡലുകളുമായാണ് ഈ സീരീസ് വിപണിയിലെത്തിയത്. മികച്ച ക്യാമറ ശേഷി, വലിയ ബാറ്ററി, ഒട്ടനേകം സവിശേഷതകൾ എന്നിങ്ങനെ ഈ ഫോണുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.

ആറ് മാസത്തിനിപ്പുറം ഇതിന്‍റെ പിൻഗാമിയെ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി. ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസ് 2026 ജൂലൈ മാസത്തിൽ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ തന്നെ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം എന്നാണ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. റെനോ 16 സീരിസിന്‍റെ ലോഞ്ച് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പുതിയ ഫോൺ സീരിസിനായി കമ്പനി പ്രത്യേക മൈക്രോസൈറ്റും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്‍റെ ചില സവിശേഷതകളും കമ്പനി ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എന്ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് വ്യക്തമല്ല.

ഓപ്പോ റെനോ 16, റെനോ 16c എന്നിവയുടെ ലോഞ്ച് ടീസറുകൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പ്രോ മോഡൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. റെനോ 16 പ്രോ ഈ സീരിസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഈ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ സീരിസിനൊപ്പം ഓപ്പോ ബബിളും ഒരു പുതിയ എൻകോ സീരീസ് ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ ഇയർബഡായ ഓപ്പോ എൻകോ എയർ 5ഉം കമ്പനി പുറത്തിറക്കും.

ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസ്: ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കും?
പേര് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഉറവിടങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ടിപ്‌സ്റ്റർ ഡെബയാൻ റോയ് (@GadgetsData) എക്‌സിൽ പങ്കുവച്ചത്. ആദ്യം രണ്ട് ഫോണുകൾ മാത്രമോ പുറത്തിറക്കൂ എന്നും പറയുന്നു. ഓപ്പോ റെനോ 16 പ്രോ പിന്നീടായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക എന്നാണ് ഇത് സൂചന നൽകുന്നത്. ലോഞ്ചിന് ഒരാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ശേഷം ജൂലൈ 9ന് ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസ്:കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച വിവരങ്ങൾ
ഓപ്പോ റെനോ 16, റെനോ 16c മോഡലുകൾ ഈ സീരിസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയും രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുമെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. സ്റ്റാറി വൈറ്റ്, സ്റ്റെല്ലാർ പർപ്പിൾ, ട്വിലൈറ്റ് വയലറ്റ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ ഫോണുകൾ ലഭ്യമാവും.

ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈൻ ചിത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. ഇതിന് ആകർഷക ഡിസൈൻ ലഭിക്കും. 3D പോപ് പ്ലാനറ്റ് ഡിസൈനിലാണ് ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസിലെ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി. ഹോളോവേഴ്സ് 3D ഡിസൈനുള്ള കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ഫോണായിരിക്കുമെന്നും അവകാശപ്പെടുന്നു. ഫോണിന് ഇടതുവശത്ത് ഒരു പ്രത്യേക എഐ സ്‌നാപ് കീ ബട്ടൺ കാണാം. കയ്യിലൊതുങ്ങുന്ന വലിപ്പത്തിലാണ് ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈനെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഫോണിന് IP69K റേറ്റിങ് ഉണ്ട്.

ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പോ റെനോ 16 മോഡലിൽ 6.32 ഇഞ്ച് ഫുൾ-എച്ച്ഡി+ AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,800 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും നൽകും. മറുവശത്ത്, ഓപ്പോ റെനോ 16c 1,400 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും അതേ റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഉള്ള 6.57 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തേക്കാം. റെനോ 16ന് 8.22mm വണ്ണവും ഏകദേശം 195 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ടാകും. അതേസമയം, റെനോ 16c മോഡലിന് 8.44mmനേക്കാൾ അൽപ്പം വണ്ണം കൂടാനാണ് സാധ്യത.

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