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മികച്ച ക്യാമറയും കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററിയും: പ്രത്യേക എഐ ബട്ടണുമായി ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസിൽ രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ
ഓപ്പോ റേനോ 16, റേനോ 16സി മോഡലുകളാണ് പുതിയ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 61,999 രൂപയാണ് പ്രാരംഭവില. വിൽപ്പന ജൂലൈ 9 മുതൽ.
Published : July 2, 2026 at 2:50 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: റെനോ 15 സീരിസ് പുറത്തിറക്കി ആറ് മാസത്തിനിപ്പുറം പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പോ റേനോ 16, റേനോ 16സി മോഡലുകളാണ് പുതിയ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിനൊപ്പം ഓപ്പോ ബബിളും ഒരു പുതിയ എൻകോ സീരീസ് ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ ഇയർബഡായ ഓപ്പോ എൻകോ എയർ 5ഉം കമ്പനി പുറത്തിറക്കി.
രണ്ട് ഫോണുകളും മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 സീരീസ് ചിപ്സെറ്റ് ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7000 സീരീസ് SoC ആണ് റെനോ 16c-ൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
റെനോ 16 മോഡലിന് 6,700mAh ബാറ്ററിയും റെനോ 16c-ന് 7,000mAh ബാറ്ററിയും ലഭിക്കുന്നു. ഇവ 80W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
ഓപ്പോ റെനോ 16, റെനോ 16c: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ബേസ് മോഡലായ ഓപ്പോ റെനോ 16ന്റെ 8GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 61,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വില വരുന്നത്. അതേസമയം 12GB + 256GB റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനും ഉള്ള മോഡലിന് 67,999 രൂപയാണ് വില.
ഓപ്പോ റെനോ 16c യുടെ 8GB + 128GB സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 46,999 രൂപയാണ് വില. അതേസമയം 8GB + 256GB സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 49,999 രൂപയും, 12GB + 256GB മോഡലിന് 55,999 രൂപയുമാണ് വില. SBI, HDFC ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 10 ശതമാനം തൽക്ഷണ ക്യാഷ്ബാക്ക് ലഭിക്കും.
പുതിയ ഓപ്പോ ഫോണുകൾ ജൂലൈ 9 മുതലാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുക. ആമസോൺ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ഓപ്പോ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ എന്നിവയിലൂടെ ഇത് വാങ്ങാം. സ്റ്റാറി വൈറ്റ്, സ്റ്റെല്ലാർ പർപ്പിൾ, ട്വിലൈറ്റ് വയലറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ രണ്ട് ഫോണുകളും ലഭ്യമാവും.
|മോഡൽ
|വേരിയന്റ്
|വില
|റെനോ 16 5G
|8GB + 256GB
|Rs 61,999
|12GB + 256GB
|Rs 67,999
|റെനോ 16c 5G
|8GB + 128GB
|Rs 46,999
|8GB + 256GB
|Rs 49,999
|12GB + 256GB
|Rs 55,999
ഓപ്പോ റെനോ 16, റെനോ 16c: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അധിഷ്ഠിത കളർഒഎസ് 16 ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് ഓപ്പോ റെനോ 26 സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കിയ രണ്ട് മോഡലുകളും. 6.32 ഇഞ്ച് (1,216×2,640 പിക്സൽ) AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഓപ്പോ റെനോ 16ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും, 460 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയും 3,500 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും നൽകുന്നു.
Your trendy shoot buddy just got a cosmic glow-up ✨— OPPO India (@OPPOIndia) June 22, 2026
Turn heads with India’s First HoloVerse 3D Technology and a design that pops from every angle.
The all-new #OPPOReno16Series, Coming Soon!#3DPopPlanetDesign #LiveInTheMoment #LiveItYourWay pic.twitter.com/gZ4i6B4XYM
അതേസമയം ഓപ്പോ റെനോ 16c-യിൽ 6.57 ഇഞ്ച് (1,080×2,372 പിക്സൽ) AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. 397 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയും 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,400 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഇത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ചൈനയിൽ അവതരിപ്പിച്ച മോഡലുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മറ്റൊരു ചിപ്സെറ്റാണ് ഓപ്പോ റെനോ 16 സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. റെനോ 16 ഇന്ത്യയിൽ ക്വാൽകോമിന്റെ ഒക്ടാ കോർ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റിലാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇത് 12 ജിബി വരെ എൽപിഡിഡിആർ 5x റാമും 256 ജിബി യുഎഫ്എസ് 3.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
അതേസമയം, ഓപ്പോ റെനോ 16സിയിൽ ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7300 ചിപ്സെറ്റാണ് ഉള്ളത്. ഇത് LPDDR5x റാമും സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന്റെ അതേ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും നൽകുന്നു. സുരക്ഷയ്ക്കായി രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിലും ഇൻ-ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർപ്രിന്റ് സ്കാനറും ഫേസ് അൺലോക്ക് പിന്തുണയും ഉണ്ട്.
Prices revealed! OPPO Bubble: ₹7,999 | Reno16c: 8+128GB - ₹46,999, 8+256GB - ₹49,999, 12+256GB - ₹55,999 | Reno16: 8+256GB - ₹61,999, 12+256GB - ₹67,999. #OPPORenoLand #OPPOReno16Series #LiveInTheMoment #LiveItYourWay pic.twitter.com/umFsgH0ucJ— OPPO India (@OPPOIndia) July 2, 2026
രണ്ട് ഫോണുകളിലും സമാനമായ ഒരു ക്യാമറ സിസ്റ്റം ലഭിക്കുന്നു. ഓപ്പോ റെനോ 16-ൽ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. 1/1.95-ഇഞ്ച് സോണി LYT-600 സെൻസറും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും ഉള്ള 50-മെഗാപിക്സൽ (f/1.8) പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ, 50-മെഗാപിക്സൽ (f/2.0) അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 80mm തുല്യമായ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള 50-മെഗാപിക്സൽ (f/2.8) ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സംവിധാനം.
അതേസമയം ഓപ്പോ റെനോ 16c-യിൽ റെനോ 16-ലെ 50-മെഗാപിക്സൽ ഷൂട്ടറിന് പകരം 8 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി രണ്ട് ഫോണുകളിലും 50 എംപി ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പ്രതിരോധം നൽകുന്നതിന് IP66 + IP68 + IP69 + IP69K റേറ്റിങുകളാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
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