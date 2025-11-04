ETV Bharat / automobile-and-gadgets
വരുന്നു, ഓപ്പോ റെനോ 15 സീരിസ്: ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യും? പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഓപ്പോ റെനോ 15, റെനോ 15 മിനി, റെനോ 15 പ്രോ എന്നീ മോഡലുകൾ ഈ സീരിസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഓപ്പോ റെനോ 15 സീരിസ് വരുന്ന ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
Published : November 4, 2025 at 7:38 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പോ റെനോ 14 പ്രോ, ഓപ്പോ റെനോ 14 മോഡലുകളുമായി 2025 ജൂലൈയിലാണ് ഓപ്പോ റെനോ 14 സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് പുറത്തിറക്കിയിട്ട് വെറും നാല് മാസങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടുള്ളുവെങ്കിലും സ്മാർട്ട്ഫോൺ ആരാധകർക്ക് സന്തോഷവാർത്തയുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഓപ്പോ. ഓപ്പോ റെനോ 15 സീരിസ് വരും ആഴ്ചകളിൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഓപ്പോ റെനോ 14 സീരിസിന്റെ പിൻഗാമിയായിരിക്കും ഇതെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മുഴുവൻ സീരിസും മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി ചിപ്സെറ്റുമായി വരുമെന്നും, മൂന്ന് പിൻ ക്യാമറകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഓപ്പോ റെനോ 14 പ്രോ വേരിയന്റിൽ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8450 ചിപ്സെറ്റും, ബേസ് മോഡലിൽ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8350 SoC ചിപ്സെറ്റും ആണ് ഉള്ളത്. അതിനാൽ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന സീരിസിലെ ഫോണുകളിൽ ഇതിനേക്കാളും മികച്ച പ്രോസസർ തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഈ സീരിസിൽ വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ സവിശേഷതകളോ, വിലയോ കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും സീരിസിലെ ടോപ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്റായ റെനോ 15 പ്രോയ്ക്ക് 6.78 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സീരിസിൽ റെനോ 15ന് പുറമെ, റെനോ 15 മിനിയും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. റെനോ 15, റെനോ 15 മിനി എന്നിവയിൽ യഥാക്രമം 6.59 ഇഞ്ച്, 6.32 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത.
ഓപ്പോ റെനോ 15 സീരിസ് ഇന്ത്യയിൽ എപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യും?
91 മൊബൈൽസ് ടിപ്സ്റ്റർ സുധാൻഷു അംബോർ ഓപ്പോ റെനോ 15 ലൈനപ്പിന്റെ ലോഞ്ച് ടൈംലൈനും മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഈ സീരിസിൽ റെനോ 15, റെനോ 15 പ്രോ, റെനോ 15 മിനി എന്നീ ഫോണുകൾ വരുന്ന ഡിസംബറിൽ ഇന്ത്യൻ പുറത്തിറക്കും. എന്നാൽ ഓപ്പോ റെനോ 15, റെനോ 15 പ്രോ, റെനോ 15 പ്രോ മാക്സ് എന്ന പേരുകളിലായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുകയെന്നാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നത്.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഓപ്പോ റെനോ 15 പ്രോ, റെനോ 15 മിനി എന്നിവയിൽ യഥാക്രമം 6.78 ഇഞ്ച്, 6.32 ഇഞ്ച് 1.5K ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഓപ്പോ റെനോ 15ന് 6.59 ഇഞ്ച് സ്ക്രീൻ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഒപ്പം രു മെറ്റൽ ഫ്രെയിമും ഉണ്ടായിരിക്കാം. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി IP68 + IP69 റേറ്റിങുകൾ ഈ ലൈനപ്പിലുടനീളം പ്രതീക്ഷിക്കാം.
വരാനിരിക്കുന്ന ഓപ്പോ റെനോ 15 സീരിസിൽ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8450 SoC ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത്. അതേസമയം റെനോ 15 പ്രോ മാക്സ് എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് നേരത്തെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഓപ്പോ റെനോ 15 പ്രോയിൽ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9400 SoC ചിപ്സെറ്റും 6,500mAh ബാറ്ററിയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. റെനോ 15 പ്രോ 50W വയർലെസ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
അതേസമയം, ഓപ്പോ റെനോ 15 പ്രോയുടെയും റെനോ 15 മിനിയുടെയും ക്യാമറ സവിശേഷതകൾ ചോർന്നത് അടുത്തിടെ ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. രണ്ട് ഫോണുകളിലും 200 എംപി സാംസങ് ഐസോസെൽ HP5 പ്രൈമറി ക്യാമറകൾ, 50 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറകൾ, 50 എംപി പെരിസ്കോപ്പ് ക്യാമറകൾ എന്നിവയുള്ള ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം. 50 എംപിയുടെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
Also Read:
- ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഫോൺ നവംബറിൽ പുറത്തിറക്കും, ലോഞ്ച് തീയതി പുറത്തുവിട്ടു: വിശദാംശങ്ങൾ
- മീഡിയടെക് ഡൈമൻസിറ്റി ചിപ്സെറ്റ്, 6,000mAh ബാറ്ററി: വിവോയുടെ പുതിയ ഫോൺ വിപണിയിൽ; പ്രത്യേകതകൾ
- സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സ്മാർട്ട്ഫോണും ലാപ്ടോപ്പും വാങ്ങുന്നതൊക്കെ കൊള്ളാം, പക്ഷേ ഇക്കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക!
- രണ്ട് പ്രീമിയം ഫോണുകളുമായി വിവോയുടെ X300 സീരിസ് ആഗോള വിപണിയിൽ: പ്രത്യേകതകൾ ഇങ്ങനെ