ലോഞ്ചിന് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം: ഓപ്പോ റെനോ 15 സീരിസിന്റെ വില ചോർന്നു; വരാനിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ
ഓപ്പോ റെനോ 15 5G, 15 പ്രോ 5G, പ്രോ മിനി എന്നീ ഫോണുകളാണ് ഈ ലൈനപ്പിൽ പുറത്തിറക്കുക. കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ചോർന്ന വില വിവരങ്ങളും പരിശോധിക്കാം.
Published : January 7, 2026 at 4:50 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പോ റെനോ 14 പ്രോ, ഓപ്പോ റെനോ 14 മോഡലുകളുമായി 2025 ജൂലൈയിലാണ് ഓപ്പോ റെനോ 14 സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഈ സീരിസ് പുറത്തിറക്കിയിട്ട് വെറും നാല് മാസങ്ങൾ മാത്രമായിട്ടുള്ളുവെങ്കിലും ഓപ്പോ റെനോ 15 സീരിസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. ജനുവരി 8നാണ് ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
റെനോ 15, റെനോ 15 പ്രോ, പ്രോ മിനി ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് മോഡലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് റെനോ 15 സീരിസ്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്കാണ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുക. ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ തുടങ്ങിയവ വഴി ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാകും. ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയിരിക്കെ മൂന്ന് ഫോണുകളുടെയും വിലവിവരങ്ങൾ ചോർന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോണിന്റെ ഓരോ സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിലും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില പരിശോധിക്കാം.
ഓപ്പോ റെനോ 15 സീരിസ്: ഇന്ത്യയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
വരാനിരിക്കുന്ന മൂന്ന് ഓപ്പോ റെനോ 15 സീരിസ് ഫോണുകളുടെയും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളും, ഓരോ സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന്റെയും വിലയും ടിപ്സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് (@yabhishekhd) ചോർത്തി. അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഓപ്പോ റെനോ 15ന്റെ 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 45,999 രൂപയും, 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 48,999 രൂപയും, 12 ജിബി റാമും 512 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള ടോപ്പ്-ഓഫ്-ലൈൻ ഓപ്ഷന് 53,999 രൂപയുമായിരിക്കും ഇന്ത്യയിലെ വില.
അതേസമയം, ഓപ്പോ റെനോ 15 പ്രോ മിനിയുടെ 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 59,999 രൂപയും 12 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾക്ക് 64,999 രൂപയും ആയിരിക്കും വില പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. റെനോ 15 പ്രോയുടെ 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷന് 67,999 രൂപയും, 12 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 72,999 രൂപയും വില പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേസമയം പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ ഇന്ത്യയിലെ വില കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല.
ഓപ്പോ റെനോ 15 സീരിസ്: സ്ഥിരീകരിച്ച ഫീച്ചറുകൾ
വരാനിരിക്കുന്ന ഓപ്പോ റെനോ 15 സീരിസിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ചോർന്നിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഈ ഫോണുകൾക്കായി ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലും ആമസോണിലും ലാൻഡിങ് പേജുകൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റുകളുടെ ബാറ്ററി ശേഷിയും ചിപ്സെറ്റും ടെക് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പോ റെനോ 15 സീരിസിന്റെ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിൽ 4nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച മീഡിയടെക് 8450 ചിപ്സെറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗെയിമിങ് സമയത്ത് മെച്ചപ്പെട്ട സിഗ്നൽ സ്വീകരണത്തിനായി എഐ ഗെയിമിങ് ആന്റിന സിസ്റ്റം ആക്സിലറേഷനും ഇതിൽ ലഭിക്കും.
80W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,200mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഫോണിലുണ്ടാവുക. ഫോണിന് 2.36 ദിവസത്തെ ബാറ്ററി ലൈഫും 11.22 മണിക്കൂർ മൾട്ടിപ്ലെയർ ഓൺലൈൻ ബാറ്റിൽ അരീന ഗെയിമും നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഫോണിന് ഒരു ശതമാനത്തിർ നിന്ന് 100 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ 53 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ സാധിക്കും. 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 4.3 മണിക്കൂർ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
50 എംപി 3.5x ടെലിഫോട്ടോ പോർട്രെയിറ്റ് ക്യാമറ, 200 എംപി അൾട്രാ ക്ലിയർ മെയിൻ ക്യാമറ, 50 എംപി അൾട്രാവൈഡ് സെൽഫി ക്യാമറ, ഓൾ-ഫോക്കൽ ലെങ്ത് 4K 60fps HDR അൾട്രാസ്റ്റെഡി വീഡിയോ എന്നിവയടങ്ങുന്ന എഐ പോർട്രെയിറ്റ് ക്യാമറ സംവിധാനം, കളർഒഎസ്16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം എന്നിവയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന സീരിസിൽ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ.
