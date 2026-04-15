7,000mAh ബാറ്ററി, 50MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ; ഓപ്പോ F33 സീരീസ് 5G ഇന്ത്യയിൽ, വില അറിയണ്ടേ?
Published : April 15, 2026 at 4:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിൽ F33 സീരീസുകളായ F33 5Gയും F33 പ്രോ 5Gയും പുറത്തിറക്കി ചൈനീസ് ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഓപ്പോ. രണ്ട് ഹാൻഡ്സെറ്റുകളിലും 120Hz FHD+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6360 MAX ചിപ്സെറ്റ്, 8GB റാം, 256GB സ്റ്റോറേജ്, 50MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ, 80W SUPERVOOC വയർഡ് ചാർജിങ് ശേഷിയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 16-ലാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുക.
ഓപ്പോ F33 സീരീസ് 5G: വില, ലഭ്യത, ഓഫറുകൾ
ഓപ്പോ F33 പ്രോ 5G രണ്ട് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻ്റുകളിലും ലഭ്യമാണ്. 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 37,999 രൂപയും 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 40,999 രൂപയുമാണ് വില. മിസ്റ്റി ഫോറസ്റ്റ്, സ്റ്റാറി ബ്ലൂ, പാഷൻ റെഡ് എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഓപ്പോ എഫ്33 5ജിയും സമാനമായ രീതിയിൽ ലഭ്യമാണ്. 8 ജിബി റാം + 128 ജിബി സ്റ്റോറേജിന് 34,999 രൂപയും 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻ്റിന് 37,999 രൂപയുമാണ് വില. പേൾ വൈറ്റ്, ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ എന്നീ നിറങ്ങളിലാണ് ഇവ ലഭ്യമാവുക.
ഓപ്പോയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് വഴി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് എഫ്33 സീരീസ് 5ജിയുടെ മോഡലുകൾ മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യാം. കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ എന്നിവ വഴി സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരീസ് വാങ്ങാവുന്നതാണ്. ലോഞ്ച് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി, രണ്ട് മോഡലുകൾക്കും 10 ശതമാനം മുതൽ 3,799 രൂപ വരെ ബാങ്ക് കിഴിവ് ഓപ്പോ നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമേ, പ്രതിമാസം 6,333 രൂപയുടെ ഇഎംഐയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഓപ്പോ എഫ്33 സീരീസ് 5ജി പ്രത്യേകതകൾ
ഓപ്പോ എഫ്33 പ്രോ 5ജിയുടെ നീളം 158.4 മില്ലീ മീറ്ററും വീതി 75.2 മില്ലീ മീറ്ററുമാണ്. 8.3 മില്ലീ മീറ്ററാണ് കനം, ഭാരം 194 ഗ്രാം. 120 ഹെർട്സ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 6.5 ഇഞ്ച് (2372×1080p റെസല്യൂഷൻ) അമോലെഡ് ഡിസ്പ്ലേ, 1,400 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 397 പിപിഐ പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, വിവിഡ് മോഡിൽ 100 ശതമാനം ഡിസിഐ-പി3 കളർ ഗാമട്ട്, എജിസി ഡിടി-സ്റ്റാർ ഡി+ കവർ ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവ ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ്.
മാലി-ജി57 എംസി2 ജിപിയുവുള്ള ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6360 മാക്സ് പ്രോസസറാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 8GB LPDDR4X റാമും 256GB വരെ UFS 2.2 സംഭരണ ശേഷി ഇതിനുണ്ട്. f/1.8 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50MP പ്രധാന ക്യാമറയും f/2.4 അപ്പേർച്ചറുള്ള 2MP മോണോക്രോം സെൻസറും അടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറയും f/2.0 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50MP മുൻ ക്യാമറയുമാണ് ഉപകരണത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Make space for bigger moments with the #OPPOF33Series 5G, now available for pre-order! Choose your match - OPPO F33 5G starting at ₹31,999 and OPPO F33 Pro 5G starting at ₹37,999.— OPPO India (@OPPOIndia) April 15, 2026
Pre-order now: https://t.co/LYEacv3qVL#WideForBigMoments #UltraWideSelfieCamera pic.twitter.com/ylQFcZEpZM
80W വയർഡ് SUPERVOOC ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനുള്ളത്. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി ഫോണിന് IP66/IP68/IP69/IP69K റേറ്റിങ് ഉണ്ട്. അപ്രതീക്ഷിതമായ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് ഉപകരണത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി അൾട്രാ-ഡ്രോപ്പ്-റെസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയമണ്ട് ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. F33 Pro 5G ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 16ലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ഓപ്പോ എഫ്33 5Gയുടെ നീളം 158.2mmഉം വീതി 75mmഉം ആണ്. കനം 8mm, ഭാരം 189 ഗ്രാം. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 1,400 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 397 PPI പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, വിവിഡ് മോഡിൽ 100 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, AGC DT-STAR D+ കവർ ഗ്ലാസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയുള്ള 6.5 ഇഞ്ച് (2372×1080p റെസല്യൂഷൻ) AMOLED ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയാണ് ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിൻ്റെ സവിശേഷത. മാലി-G57 MC2 GPU ഉള്ള ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6360 MAX പ്രോസസറാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 8GB LPDDR4X റാം 256GB UFS 2.2 സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയാണ് മറ്റു സവിശേഷതകൾ.
f/1.8 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50MP പ്രധാന ക്യാമറയും f/2.4 അപ്പേർച്ചറുള്ള 2MP മോണോക്രോം സെൻസറും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. f/2.4 അപ്പേർച്ചറുള്ള 16MP ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ്ഗ് ക്യാമറയാണ് ഉപകരണത്തിലുള്ളത്. 80W വയർഡ് SUPERVOOC ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. പൊടി, വെള്ളം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള IP66/IP68/IP69/IP69K റേറ്റിങ്ങും സംരക്ഷണത്തിനായി മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് ഷോക്ക്-റെസിസ്റ്റൻസും ഫോണിനുണ്ട്. F33 5G ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 16-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
