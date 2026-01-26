ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മീഡിയാടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി ചിപ്‌സെറ്റിൽ പോകോ, ഓപ്പോ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ സീരിസുകൾ വരുന്നു: റിപ്പോർട്ട്

പോകോ എക്‌സ്‌ 8 പ്രോ, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകളാണ് പോകോ എക്‌സ്‌ 8 പ്രോ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുക. അതേസമയം ഓപ്പോ കെ 15 ടർബോ, ടർബോ പ്രോ മോഡലുകളാണ് ഓപ്പോയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുക.

ഹൈദരാബാദ്: ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് പോകോ എക്‌സ്‌ 7 പ്രോ 5G സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇപ്പോൾ അതിന്‍റെ പിൻഗാമിയായേക്കാവുന്ന പോകോ എക്‌സ്‌ 8 പ്രോ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സീരിസ് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്‌സ് (ബിഐഎസ്) സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വൈകാതെ ഈ സീരിസ് പുറത്തിറക്കുമെന്ന സൂചന നൽകുന്നു.

ബിഐഎസ് സർട്ടിഫിക്കേഷന് പുറമെ, വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിനെ കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വിവരങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. പോകോ എക്‌സ്‌ 8 പ്രോ സീരിസിൽ രണ്ട് ഫോണുകളുണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. പോകോ എക്‌സ്‌ 8 പ്രോ, പോകോ എക്‌സ്‌ 8 പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകൾ ഈ സീരിസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോകോ എക്‌സ്‌ 8 പ്രോ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8000 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റുമായും, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡൽ ഡൈമെൻസിറ്റി 9000 സീരീസ് SoC ഉപയോഗിച്ചും പുറത്തിറക്കിയേക്കാമെന്ന് സൂചനകളുണ്ട്. പോകോയുടെ പുതിയ ഫോണുകൾക്കൊപ്പം മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളും ഓൺലൈനിൽ ചോർന്നിട്ടുണ്ട്.

പോകോ എക്‌സ് 8 പ്രോ സീരിസും, ഓപ്പോ കെ 15 ടർബോ സീരിസും മീഡിയടെക് ചിപ്‌സെറ്റുമായി അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ടിപ്‌സ്റ്റർ സഞ്ജു ചൗധരി എക്‌സിൽ പങ്കുവച്ച ഒരു പോസ്റ്റിൽ ഓപ്പോയുടെയും പോകോയുടെയും വരാനിരിക്കുന്ന മിഡ്-റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്‌ഫോൺ സീരിസിന്‍റെ ചിപ്‌സെറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപ്രകാരം, പോകോ എക്‌സ്‌ 8 പ്രോയ്‌ക്ക് മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ലഭിക്കുകയെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പോ കെ 15 ടർബോ മോഡലിനും ഇതേ ചിപ്‌സെറ്റ് കരുത്ത് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

മറുവശത്ത്, പോകോ എക്‌സ് 8 പ്രോ മാക്‌സും ഓപ്പോ കെ 15 ടർബോ പ്രോയും മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500s ചിപ്‌സെറ്റിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഫോണിനായി മീഡിയടെക് SoC നിർദ്ദേശിച്ച Oppo ഓപ്പോ കെ 15 ടർബോ പ്രോയുടെ മുമ്പ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളുമായി ഇത് പൊരുത്തപ്പെടുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഓപ്പോയുടെ K15 Turbo Pro പുതിയ ഒക്ടാ കോർ 3nm സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റുമായി എത്തിയേക്കാമെന്ന് മറ്റ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം രണ്ട് കമ്പനികളും ഇതുവരെ ലോഞ്ചുകൾ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

ബിഐഎസ് ഡാറ്റാബേസിൽ 2511FPC34I എന്ന മോഡൽ നമ്പറിലാണ് പോകോ എക്‌സ് 8 പ്രോ കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന് 30,000 രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലയുണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, 8GB + 256GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 27,999 രൂപയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന Poco X7 Pro 5G യുടെ ലോഞ്ച് വിലയേക്കാൾ ഇത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. 6.67 ഇഞ്ച് 1.5K LTPS AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, IP68 റേറ്റിങ്, 100W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, 8,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവ പോകോ എക്‌സ് 8 പ്രോയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേസമയം ഓപ്പോ കെ 15 ടർബോയിൽ 6.59 ഇഞ്ച് ഫ്ലാറ്റ് 1.5K LTPS ഡിസ്‌പ്ലേയും ഇൻ-ബിൽറ്റ് വാട്ടർപ്രൂഫ് ആക്റ്റീവ് കൂളിംഗ് ഫാനും ഉണ്ടാകുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.

