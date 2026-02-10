ETV Bharat / automobile-and-gadgets
6500 mAh ബാറ്ററി, 882.1 മണിക്കൂർ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ സമയം: ഓപ്പോയുടെ പുതിയ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
6500mAh ബാറ്ററി, 45W വയേർഡ് സൂപ്പർവൂക് ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ്, 120 Hz അൾട്രാ ബ്രൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ പുതിയ ഫോണിലുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങൾ...
Published : February 10, 2026 at 12:33 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി ഓപ്പോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്. 'ഓപ്പോ K14x 5G' എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറക്കിയ ഫോൺ ഓപ്പോ K14 സീരിസിലെ ആദ്യത്തെ മോഡലാണ്. 6500mAh ബാറ്ററി, 45W വയേർഡ് സൂപ്പർവൂക് ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ്, 120 Hz അൾട്രാ ബ്രൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ പുതിയ ഫോണിലുണ്ട്. വിലയും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
ഓപ്പോ K14x 5G സീരിസ്: സവിശേഷത
6.75 ഇഞ്ച് LCD ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 120 ഹെഡ്സ് പിന്തുണയുള്ള അൾട്ര ബ്രൈറ്റ് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇത്. ഈ ഫോൺ 1125 നിറ്റ്സ് ബ്രൈറ്റ്നെസ് പിന്തുണയ്ക്കും.
മീഡിയാടെക് ഡയമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ് ഓപ്പോ K14xന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് മികച്ച ഗെയിമിങ് എക്സ്പീരിയൻസും, വേഗതയിലുള്ള മികച്ച ഗെയിമിങ് പ്രകടനവും നൽകുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. 6 ജിബി വരെ റാമും 128 ജിബി വരെ സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന പ്രോസസറാണ് ഇതിലുള്ളത്. കൂടാതെ പുതിയ ഫോൺ എഐ ഗെയിംബൂസ്റ്റ് 2.0 ഫീച്ചർ ചെയ്യും.
45W വയേർഡ് സൂപ്പർവൂക് ഫ്ലാഷ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6500 mAh ബാറ്ററിയാണ് ഓപ്പോ K14x ഫോണിലുള്ളത്. ഇത് കൂടുതൽ കാലം ഈട് നിൽക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇത് ഫുൾ ചാർജിൽ 22.4 മണിക്കൂർ വരെ ഓൺലൈനിൽ വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക് നൽകും. കൂടാതെ 11.1 മണിക്കൂർ MOBA ഗെയിം പ്ലേബാക്ക് നൽകും. 41.4 മണിക്കൂറോളം സ്ക്രീൻ ഓഫ് കോളുകൾ ചെയ്യാനും ഈ ഫോണിൽ സാധിക്കും. ഇതിന്റെ ആകെ സ്റ്റാൻഡ്ബൈ സമയം 882.1 മണിക്കൂറാണ്. റിവേഴ്സ് വയേർഡ് ചാർജിങും ഓപ്പോയുടെ പുതിയ ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കും.
വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഓപ്പോ K14xന് ഐപി64 റേറ്റിങാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്സിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പുതിയ ഓപ്പോ K14xന് 50 എംപി അൾട്ര ക്ലിയർ ക്യാമറയാണ് ലഭിക്കുക. എഐ എറേസർ 2.0, എഐ പെർഫെ്ട് ഷോട്ട്, എഐ റീകോംപസ് എന്നിങ്ങനെ പുതിയ ഫോണിൽ നിരവധി എഐ ഫീച്ചറുകളും ഉണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർഒഎസ് 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഇതിലുള്ളത്.
ഓപ്പോ K14x 5G സീരിസ്: വില
ഐസ് ബ്ലൂ, പ്രിസം വയലറ്റ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഓപ്പോ കെ14എക്സ് ലഭ്യമാകും. 14,999 രൂപയാണ് ഓപ്പോ K14xന്റെ പ്രാരംഭവില.
4GB+128GB, 6GB +128GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനിലാണ് ഓപ്പോ K14x ലഭ്യമാവുക. 4GB+128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 14,999 രൂപയാണ് വില. 6GB +128GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 16,999 രൂപയാണ് വില. ഫെബ്രുവരി 16 മുതലാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയും ഓപ്പോയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. എസ്ബിഐ, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക് കാർഡുകൾക്ക് 1,500 രൂപ വരെ ഇൻസ്റ്റന്റ് ബാങ്ക് കിഴിവും ലഭിക്കും.
