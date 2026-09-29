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8,000mAh ബാറ്ററിയിൽ ഓപ്പോ കെ14 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ ഫോൺ: വില 29,999 രൂപ മുതൽ
മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360 മാക്സ് പ്രോസസറിനൊപ്പം വലിയ വേപ്പർ ചേംബർ, UFS 3.1 സ്റ്റോറേജ്, 8,000mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഈ ഫോണിലുണ്ട്.
Published : September 29, 2026 at 1:32 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഓപ്പോ കെ14 സീരിസിൽ നിരവധി സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഓപ്പോ K14, K14x, K14 ലൈറ്റ് എന്നിവയടങ്ങുന്ന ഈ സീരിസിലേക്ക് 'ഓപ്പോ K14 പ്ലസ് 5G' എന്ന പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ കൂടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. 29,999 രൂപ വിലയിലാണ് ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
മികച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമതയും കരുത്തുറ്റ ബാറ്ററി ലൈഫും ഇതിലുണ്ട്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360 മാക്സ് പ്രോസസറിനൊപ്പം വലിയ വേപ്പർ ചേംബർ, UFS 3.1 സ്റ്റോറേജ്, 8,000mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഈ ഫോണിലുണ്ട്. പുതിയ ഫോണിന്റെ ഓരോ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിനും ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
ഓപ്പോ K14 പ്ലസ് 5G: വില, ലഭ്യത, വിൽപ്പന
ഓപ്പോ K14 പ്ലസ് മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. 6GB + 128GB സ്റ്റോറേജുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 29,999 രൂപയാണ് വില. ഇത് സ്റ്റാർ വൈറ്റ്, സോളാർ ഓറഞ്ച് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും.
|സ്റ്റോറേജ്
|വില
|6GB + 128GB
|Rs 29,999
|8GB + 128GB
|Rs 32,999
|8GB + 256GB
|Rs 35,999
ഓപ്പോ K14 പ്ലസ് ഒക്ടോബർ 8ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലും ഓപ്പോയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിലും വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ലോഞ്ച് ഓഫറുകളുടെയും 'ബിഗ് ബില്യൺ ഡേയ്സ്' സെയിലിന്റെയും ഭാഗമായി വിൽപ്പനയുടെ ആദ്യ ദിവസം ഏത് ബാങ്ക് കാർഡ് ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്കും 4,000 രൂപയുടെ തൽക്ഷണ കിഴിവ് ലഭിക്കും. കൂടാതെ, ആറ് മാസത്തെ 'നോ-കോസ്റ്റ് EMI' സൗകര്യവും ലഭിക്കും.
ഓപ്പോ K14 പ്ലസ് 5G: സവിശേഷതകൾ
4nm സാങ്കേതികവിദ്യയിലുള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 7360 മാക്സ് പ്രോസസറാണ് ഓപ്പോയുടെ ഈ പുതിയ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം 5,000mm² വേപ്പർ ചേംബർ, UFS 3.1 സ്റ്റോറേജ്, LPDDR4X റാം എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവോ S2, വി70 എഫ്ഇ, വി60ഇ തുടങ്ങിയ ഫോണുകളിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന Dimensity 7360 ചിപ്സെറ്റിനേക്കാൾ അൽപ്പം കൂടെ മികച്ച പ്രോസസറാണിത്. ഓപ്പോയുടെ അവകാശവാദമനുസരിച്ച്, AnTuTu ബെഞ്ച്മാർക്ക് ടെസ്റ്റിൽ K14 പ്ലസിന് 1 ദശലക്ഷത്തിലധികം സ്കോർ നേടാനാകും.
144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 3,600 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്സുമുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് 1.5K AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ദീർഘനേരം സ്ക്രീൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന കണ്ണിന്റെ ആയാസവും ഫ്ലിക്കറും കുറയ്ക്കുന്നതിനായി 2,160Hz PWM ഡിമ്മിംഗ് സൗകര്യവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മികച്ച AMOLED പാനൽ നൽകുന്നതിലൂടെ പോകോ എക്സ് 8, മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 ഫ്യൂഷൻ തുടങ്ങിയ എതിരാളികൾക്കൊപ്പമെത്താൻ ഓപ്പോയ്ക്ക് സാധിക്കും. ഇത് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വ്യക്തവും ഉയർന്ന കോൺട്രാസ്റ്റുള്ളതുമായ ദൃശ്യാനുഭവം നൽകുന്നു.
ബാറ്ററി ശേഷിയാണ് ഓപ്പോ K14 പ്ലസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷത. 8,000mAh ബാറ്ററിയുള്ള ഈ ഫോൺ, ഒറ്റ ചാർജിൽ 60fps-ൽ 12 മണിക്കൂറിലധികം തുടർച്ചയായി BGMI ഗെയിം കളിക്കാനും 20 മണിക്കൂറിലധികം യൂട്യൂബ് കാണാനും സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. വേഗത്തിൽ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി 45W SUPERVOOC ചാർജറും ഇതിനൊപ്പം ലഭിക്കും. POCO X8-ൽ 9,000mAh-ന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയാണുള്ളതെങ്കിലും, K14 പ്ലസിന്റെ ബാറ്ററി കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ്.
ക്യാമറയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഓപ്പോ K14 പ്ലസിൽ f/1.8 അപ്പേർച്ചറും OIS-ഉം ഉള്ള 50MP 1/2-ഇഞ്ച് Smartsense SC532HS പ്രൈമറി ക്യാമറയും, പിന്നിലായി 2MP മോണോക്രോം ലെൻസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സെൽഫികൾക്കായി യി ഡിസ്പ്ലേയിലെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കട്ട്-ഔട്ടിൽ 16MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. എഐ പോർട്രെയ്റ്റ് ഗ്ലോ, എഐ റീകമ്പോസ്, എഐ ഇറേസർ, എഐ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ തുടങ്ങിയ നിരവധി എഐ ഇമേജിങ് ഫീച്ചറുകളും ഇതിലുണ്ട്.
Android 17 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 16.5 സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP69K റേറ്റിംഗ് ഇതിലുണ്ട്. കട്ടിയുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ വീഴുമ്പോഴോ ഇടിക്കുമ്പോഴോ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 'ആർമർ ബോഡി' പ്രൊട്ടക്ഷനും ലഭിക്കുന്നു. പിൻഭാഗത്തുള്ള IR Blaster ഉപയോഗിച്ച് ടിവി, എസി, സെറ്റ്-ടോപ്പ് ബോക്സുകൾ തുടങ്ങിയ ഗാർഹിക ഉപകരണങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനാകും. മികച്ച ശബ്ദാനുഭവം നൽകുന്നതിനായി ഇതിൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മികച്ച പ്രകടനവും ബ്രൈറ്റ്നെയും ഡിസ്പ്ലേയും ഒപ്പം മികച്ച ബാറ്ററി ലൈഫും ഉള്ള ഒരു 5ജി ഫോൺ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഓപ്പോ K14 പ്ലസ് ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനായിരിക്കുമെന്നാണ് സവിശേഷതകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ColorOS 16.5ന്റെ പിന്തുണയോടെ നിരവധി എഐ ഫീച്ചറുകളും കസ്റ്റമൈസേഷൻ ഓപ്ഷനുകളും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.
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