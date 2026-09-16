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വില 15,999 രൂപ മാത്രം: 7,000mAh ബാറ്ററിയും 6.75 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയുമായി ഓപ്പോ കെ14 ലൈറ്റ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
6.75 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ, 7,000mAh ബാറ്ററി, Unisoc T7250 ചിപ്സെറ്റ്, IP64 റേറ്റിങ്, ColorOS 16 സോഫ്റ്റ്വെയർ, 13 എംപി ക്യാമറ എന്നിവയാണ് ഓപ്പോ കെ14 ലൈറ്റിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
Published : September 16, 2026 at 1:26 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഓപ്പോ കെ സീരിസിൽ പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. ഓപ്പോ കെ14 ലൈറ്റ് (Oppo K14 Lite) ആണ് കമ്പനി പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.75 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 55.55 മണിക്കൂർ വരെ കോളിങ് സമയം നൽകുമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്.
കൂടാതെ പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങും ഈ ഫോണിനുണ്ട്. 4GB റാമുള്ള Unisoc T7250 ചിപ്സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
ഓപ്പോ കെ14 ലൈറ്റ്: ഇന്ത്യയിലെ വിലയും ലഭ്യതയും
ഓപ്പോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫോണിന്റെ 4GB റാം + 64GB സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് ഇന്ത്യയിൽ 16,999 രൂപയാണ് വില. ഫെതർ പർപ്പിൾ, സ്റ്റോൺ ബ്രൗൺ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. ഓപ്പോയുടെ ഇ-സ്റ്റോർ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട് എന്നിവ വഴി ഇന്ന് (സെപ്റ്റംബർ 16) മുതൽ ഈ ഫോൺ വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്ക് ഓഫറുകൾ വഴി 1,000 രൂപയുടെ തൽക്ഷണ കിഴിവും ലഭിക്കും. ഇതോടെ ഫോണിന്റെ വില 15,999 രൂപയായി കുറയും. കൂടാതെ, മൂന്ന് മാസത്തെ നോ-കോസ്റ്റ് EMI സൗകര്യവും ഉപഭോക്താക്കൾ ലഭിക്കും.
ഓപ്പോ കെ14 ലൈറ്റ്: സവിശേഷതകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 16 സോഫ്റ്റ്വെയറിലാണ് ഓപ്പോ കെ14 ലൈറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.75 ഇഞ്ച് HD+ (720 x 1,570 പിക്സൽ) ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഈ ഡിസ്പ്ലേ 900 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് നൽകുന്നു. നനഞ്ഞതോ എണ്ണമയമുള്ളതോ ആയ വിരലുകൾ കൊണ്ടോ ഗ്ലൗസ് ധരിച്ചോ ടച്ച്സ്ക്രീൻ യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സ്പ്ലാഷ് ടച്ച്, ഓയിലി-ഹാൻഡ് ടച്ച്, ഗ്ലൗസ് ടച്ച് സവിശേഷതകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്ക്രീനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്.
യൂണിസോക് T7250 ഒക്ട-കോർ പ്രോസസറാണ് ഓപ്പോ കെ14 ലൈറ്റിന് കരുത്തേകുന്നത്. 4GB LPDDR4X റാമിനൊപ്പം 64GB UFS 2.2 സ്റ്റോറേജും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 13,700 ചതുരശ്ര മില്ലിമീറ്റർ വരെ വിസ്തൃതിയുള്ള തെർമൽ ഗ്രാഫൈറ്റ് കൂളിങ് സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്. ക്യാമറയുടെ കാര്യമെടുത്താൽ, ഓട്ടോഫോക്കസ് സൗകര്യമുള്ള 13 മെഗാപിക്സൽ റിയർ ക്യാമറയാണ് ഓപ്പോ കെ14 ലൈറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി ഇതിൽ 5 മെഗാപിക്സൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പോർട്രെയ്റ്റ്, നൈറ്റ്, ടൈം-ലാപ്സ് മോഡുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഇതിലുള്ളത്. എഐ ഇറേസർ, എഐ ക്ലിയർ ഫേസ്, എഐ സ്മാർട്ട് ഇമേജ് മാറ്റിംഗ് 2.0 തുടങ്ങിയ എഐ സവിശേഷതകളും ഈ ഫോണിലുണ്ട്. കൂടാതെ, ഗൂഗിൾ ജെമിനൈ, ഗൂഗിളിന്റെ എഐ അസിസ്റ്റന്റ് എന്നിവയും ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്.
പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങാണ് ഓപ്പോയുടെ പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 1,800 തവണ ചാർജ് ചെയ്ത ശേഷവും ഇതിലെ ബാറ്ററിയുടെ ശേഷി 80 ശതമാനത്തിലധികം നിലനിൽക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഒറ്റത്തവണ ചാർജ് ചെയ്താൽ 26.84 മണിക്കൂർ വരെ യൂട്യൂബ് പ്ലേബാക്ക്, 13.19 മണിക്കൂർ PUBG മൊബൈൽ ഗെയിമിംഗ്, 55.55 മണിക്കൂർ കോളിംഗ് സമയം എന്നിവ ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. 15W ചാർജിംഗും റിവേഴ്സ് വയർഡ് ചാർജിംഗും ഈ ഫോൺ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
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