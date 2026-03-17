ഓപ്പോയുടെ കെ14 സീരിസിലേക്ക് മറ്റൊരു ഫോൺ കൂടെ: 7,000mAh ബാറ്ററിയിൽ 'ഓപ്പോ കെ14 5ജി' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ; വിലയറിയാം
മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റ്, 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, 7000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി, 50 എംപി മെയിൻ ഷൂട്ടർ എന്നിവയാണ് ഓപ്പോ കെ14 5ജി ഫോമിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.
Published : March 17, 2026 at 4:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ ഓപ്പോയുടെ പുതിയ കെ14 ലൈനപ്പിലെ ആദ്യ ഫോണായ ഓപ്പോ കെ14എക്സ് 5ജി അടുത്തിടെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെ ഈ ലൈനപ്പിലേക്ക് മറ്റൊരു ഫോൺ കൂടെ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. 'ഓപ്പോ കെ14 5G' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്.
ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെയും കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. 8 ജിബി വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും പുതിയ ഓപ്പോ കെ14 5G ഫോണിലുണ്ട്. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയും ഇതിലുണ്ട്. 50 എംപി മെയിൻ ഷൂട്ടർ ഉള്ള ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. പുതിയ ഫോണിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
ഓപ്പോ കെ14 5G: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
ഓപ്പോയുടെ പുതിയ ഫോണിന്റെ 6 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 17,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെ വില. അതേസമയം, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള 6 ജിബി + 256 ജിബി കോൺഫിഗറേഷന് 19,999 രൂപയാണ് വില. 8 ജിബി റാമും 256 ജിബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഉയർന്ന വേരിയന്രിന് 21,999 രൂപ വിലയുണ്ട്.
എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, ഐസിഐസിഐ ബാങ്ക്, എസ്ബിഐ കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് 1,000 രൂപ വരെ തൽക്ഷണ കിഴിവ് കമ്പനി നൽകും. പുതിയ ഹാൻഡ്സെറ്റ് മാർച്ച് 20ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയും ഓപ്പോ ഇന്ത്യ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ഓപ്പോ കെ14 5ജി ഐസി ബ്ലൂ, പ്രിസം വയലറ്റ്, പ്രിസം വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
ഓപ്പോ കെ14 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഓപ്പോ കെ14 5G ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർഒഎസ് 15 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം സ്മാർട്ട്ഫോണാണ്. ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിൽ 6.75 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്. ഇത് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,125 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും നൽകും. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി IP66 + IP68 + IP69 റേറ്റിംഗുകൾ ഫോണിനുണ്ടെന്ന് ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാവ് അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഓപ്പോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ കെ സീരിസ് സ്മാർട്ട്ഫോണിന് ഒക്ടാ കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്സെറ്റ് ഉണ്ട്. 8 ജിബി വരെ റാമും 256 ജിബി വരെ ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജും ഇതിലുണ്ട്. പതിവായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആപ്പുകളുടെ കോൾഡ് സ്റ്റാർട്ട് സമയം 20 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം SoC 15 ശതമാനം വരെ പ്രകടന മെച്ചപ്പെടുത്തൽ നൽകുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഓപ്പോ കെ14 5G-യിൽ ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 50 എംപി AI പ്രൈമറി ക്യാമറയും 2 എംപി മോണോക്രോം സെൻസറും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി മുൻവശത്ത് 8 എംപി ക്യാമറയും ഫോണിലുണ്ട്. ഡ്യുവൽ-വ്യൂ വീഡിയോ മോഡ്, AI റീകമ്പോസ്, AI പെർഫെക്റ്റ് ഷോട്ട്, AI ഇറേസർ 2.0, AI ക്ലാരിറ്റി എൻഹാൻസർ എന്നീ സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഓപ്പോ K14 5G എത്തുന്നത്.
7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഓപ്പോ K14 5G ഫോണിലുള്ളത്. 45W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയും ഇതിന് ലഭിക്കും. ഒറ്റ ചാർജിൽ 18.9 മണിക്കൂർ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ പ്ലേബാക്ക്, 17.4 മണിക്കൂർ വരെ ഗൂഗിൾ മാപ്സ് നാവിഗേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ 13 മണിക്കൂർ വരെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് വീഡിയോ കോളുകൾ എന്നിവ ഫോൺ നൽകുമെന്ന് ടെക് സ്ഥാപനം അവകാശപ്പെടുന്നു.
