ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 9 കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയൊരാൾ കൂടെ: ലോഞ്ച് എപ്പോൾ? പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരീസിൽ നിലവിൽ ഫൈൻഡ് X9, ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ എന്നീ ഫോണുകളാണ് ഉള്ളത്. വരാനിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് X9s ആണെങ്കിൽ ഈ സീരിസിന്‍റെ ഭാഗമാകും. കൂടുതലറിയാം.

Oppo Find X9 Series as representation (Image credit: OPPO)
Published : January 1, 2026 at 3:38 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 9 കുടുംബത്തിലേക്ക് പുതിയൊരു അതിഥി കൂടെ. ഇന്ത്യയിൽ കോം‌പാക്റ്റ് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണായ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9s പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി. ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 9 സീരിസിലേക്ക് വരുന്ന പുതിയ ഫോണിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ നേരത്തെ തന്നെ ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും വിവരങ്ങൾ ചോർന്നിരിക്കുകയാണ്.

ഇത് 2026ന്‍റെ തുടക്കത്തിൽ ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതായാണ് സൂചന നൽകുന്നു. ഫൈൻഡ് X9 സീരിസിലെ മറ്റ് ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് വരാനിരിക്കുന്നത് ചെറിയ മോഡലായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X8s ആയിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9s: ലോഞ്ച് ടൈംലൈൻ
ടിപ്‌സ്റ്റർ ഡെബയാൻ റോയിയുടെ (@Gadgetsdata) എക്‌സ് പോസ്റ്റ് അനുസരിച്ച്, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 9എസ് 2026 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. ഇന്ത്യയിലും ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് ടിപ്‌സ്റ്റർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും കമ്പനിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫൈൻഡ് X9s ലോഞ്ചിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു സ്ഥിരീകരണവും ഇല്ലാത്തതിനാൽ തന്നെ ഇത് പൂർണമായും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനാകില്ല. മാത്രമല്ല, ഇതിന്‍റെ മുൻഗാമിയായ ഫൈൻഡ് X8s ചൈനയിൽ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തിട്ടില്ല.

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9s: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ
വരാനിരിക്കുന്ന ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9sൽ 1.5K റെസല്യൂഷനോടുകൂടിയ 6.3 ഇഞ്ച് AMOLED അല്ലെങ്കിൽ OLED ഡിസ്‌പ്ലേയും 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് പിന്തുണയും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സ്ഥിരമായ റിഫ്രഷ് റേറ്റുകൾക്കിടയിൽ മാറാൻ അനുവദിക്കുന്ന LTPS സാങ്കേതികവിദ്യയും പാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. മീഡിയടെക്കിന്‍റെ ഡയമെൻസിറ്റി 9500+ ചിപ്‌സെറ്റാണ് പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുക. ഇത് ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് പ്രകടനം നൽകും.

കൂടാതെ 200 എംപി പ്രൈമറി സെൻസറും 200 എംപി പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും 50 എംപി അൾട്രാ-വൈഡ് ലെൻസും ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയ പിൻ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ഓപ്പോ നൽകിയേക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, ഹാസൽബ്ലാഡ് ട്യൂൺ ചെയ്‌ത ട്രിപ്പിൾ 50 എംപി ക്യാമറ സിസ്റ്റം ഉള്ള ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X8s-ൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രധാന മാറ്റമായിരിക്കും ഇത്.

6.3 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേയും 7,000mAh ബാറ്ററിയും വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയും വരാനിരിക്കുന്ന ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9sൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഫൈൻഡ് X8sൽ 5,700mAh ബാറ്ററിയാണ് ഉള്ളത്. ഡിസ്പ്ലേയ്ക്ക് കീഴിൽ ചേർത്ത ഒരു അൾട്രാസോണിക് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ, ഒരു മെറ്റൽ ഫ്രെയിം, വെള്ളം, പൊടി എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനുള്ള IP68 അല്ലെങ്കിൽ IP69 റേറ്റിങ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9s എന്നാണ് ചോർന്ന വിവരങ്ങൾ. നവംബർ 18 ന് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌ത ഫൈൻഡ് X9, ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ എന്നിവയാണ് നിലവിൽ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരീസിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.

ഏപ്രിലിൽ ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X8s ഇതുവരെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9s ടിപ്‌സ്റ്റർ ഡെബയാൻ റോയി അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് പോലെ 2026 മാർച്ചിൽ പുറത്തിറക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

