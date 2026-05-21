കിടിലൻ ക്യാമറയും വമ്പൻ പെർഫോമൻസും വലിയ ബാറ്ററിയും ഒത്തുചേരുന്നു: രണ്ട് പ്രീമിയം ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകളുമായി ഓപ്പോ, ഫൈൻഡ് X9 അൾട്രയുടെ വിലയറിഞ്ഞോ?
ക്യാമറ, ബാറ്ററി ലൈഫ്, പ്രോസസ്സിങ് പവർ എന്നിവയിൽ ശക്തമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഹാർഡ്വെയർ തേടുന്ന ഉപയോക്താക്കളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അൾട്ര രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
Published : May 21, 2026 at 4:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പോ ആരാധകർ ഏറെ കാത്തിരുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലുകളാണ് ഫൈൻഡ് X9 അൾട്രയും ഫൈൻഡ് X9എസും. മികച്ച ക്യാമറ സജ്ജീകരണങ്ങളടങ്ങുന്ന രണ്ട് കരുത്തൻ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള ആഗോള വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. നിലവിലുള്ള ഫൈൻഡ് X9, ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ മോഡലുകളുടെ കൂടെ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ രണ്ട് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളും ചേരും.
കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയുള്ള ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണായിട്ടാണ് ഫൈൻഡ് X9s വരുന്നത്. എന്നാൽ ക്യാമറ, ബാറ്ററി ലൈഫ്, പ്രോസസ്സിങ് പവർ എന്നിവയിൽ ശക്തമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് ഹാർഡ്വെയർ തേടുന്ന വരെയാണ് ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആഗോള വിപണിയിലുള്ള ഓപ്പോയുടെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഫോണാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര. രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ലോഞ്ച് വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9s: ഇന്ത്യയിലെ വില
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാവുക 12GB റാമും 512GB ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഒരൊറ്റ മെമ്മറി ഓപ്ഷനിലായിരിക്കും. ഇതിന്റെ വില 1,69,999 രൂപയാണ്. ഓഫറുകൾക്ക് ശേഷം, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 1,36,999 രൂപയ്ക്ക് ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. തുന്ദ്ര അംബർ, കാനിയോൺ ഓറഞ്ച് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് അൾട്ര മോഡൽ ലഭ്യമാവുക.
അതേസമയം ഫൈൻഡ് X9s 12GB + 256GB, 12GB + 512GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. 12GB + 256GB വേരിയന്റിന് 79,999 രൂപയും 12GB + 512GB വേരിയന്റിന് 89,999 രൂപയും വില വരും. ഡിസ്കൗണ്ടിനും ഓഫറുകൾക്കും ശേഷം, 12GB + 256GB വേരിയന്റ് 62,199 രൂപയ്ക്കും, 12GB + 512GB വേരിയന്റ് 70,599 രൂപയ്ക്കും ലഭ്യമാവും. സൺസെറ്റ് ഓറഞ്ച്, ലാവെൻഡർ സ്കൈ, മിഡ്നൈറ്റ് ഗ്രേ എന്നീ നിറങ്ങളിലായിരിക്കും ഫൈൻഡ് X9s ലഭ്യമാവുക.
രണ്ട് ഫോണുകളും 2026 മെയ് 28 മുതൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. ഓപ്പോയുടെ ഇ-സ്റ്റോർ, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ ഇന്ത്യ എന്നിവയിലൂടെയും മറ്റ് നിരവധി റീട്ടെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളിലൂടെയും ലഭ്യമാകും.
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
144Hz അഡാപ്റ്റീവ് റിഫ്രഷ് റേറ്റും 3600nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഉള്ള 6.82-ഇഞ്ച് QHD+ ProXDR AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്രയിലുള്ളത്. ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 SoC ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് 12GB വരെ റാമും 512GB ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കും. 100W SUPERVOOC വയർഡ് ചാർജിങും 50W AIRVOOC വയർലെസ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 7050mAh സിലിക്കൺ കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് അൾട്ര മോഡലിലുള്ളത്. ഇത് ഒരൊറ്റ ഫുൾ ചാർജിൽ തന്നെ ഫോൺ കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കാൻ സഹായിക്കും.
പ്രീമിയം ക്യാമറ-ഫോക്കസ്ഡ് ഹാർഡ്വെയർ അടങ്ങുന്ന ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്സ്9 അൾട്ര. OIS പിന്തുണയുള്ള 200MP Sony LYT 90 മെയിൻ സെൻസറും, 50MP Sony LYT-600 അൾട്രാ-വൈഡ് ആംഗിൾ സെൻസറും 200MP 3x ടെലിഫോട്ടോയും (OmniVision OV52A, OIS), 50MP 10x ടെലിഫോട്ടോയും (JNL, സെൻസർ ഷിഫ്റ്റ്), 50MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ സെൻസറും (Samsung JN5) അടങ്ങുന്നതാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്രയിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. ColorOS 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഫോൺ 5 വർഷത്തെ OS അപ്ഡേറ്റുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും നൽകുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് സ്വിസ് SGS ഫൈവ്-സ്റ്റാർ ഡ്രോപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസുള്ള IP66, IP68, IP69 റേറ്റിങും ലഭിക്കുന്നു.
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9s: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും, 3600nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും, 1.15mm സിമെട്രിക് ബെസലുകളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6.59-ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9sൽ ഉള്ളത്. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500s (3nm) പ്രോസസ ആണ് ഇതിന് കരുത്തേകുന്നത്. 12GB വരെ റാമും 512GB ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചിപ്സെറ്റാണ് ഇത്. 80W SUPERVOOC വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7025mAh ബാറ്ററി ഇതിലുണ്ട്. ഇതും ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിന് അനുയോജ്യമാണ്.
ക്യാമറ സംവിധാനത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ OIS ഉള്ള 50MP സോണി LYT-70 സെൻസർ, 50MP Samsung JN5 അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ സെൻസർ, 50MP Sony LYT-600 3x ടെലിഫോട്ടോ, 32MP Sony IMX615 ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ സെൻസർ എന്നിവ കാണാം. ഫോണിനെ പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് സ്വിസ് SGS ഫൈവ്-സ്റ്റാർ ഡ്രോപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസുള്ള IP66, IP68, IP69 റേറ്റിങുകൾ ലഭിക്കുന്നു. ColorOS 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻ എക്സ്9എസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് 5 വർഷത്തെ OS അപ്ഡേറ്റുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
