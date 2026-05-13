ഓപ്പോയുടെ പ്രീമിയം ഫോൺ വരുന്നു, ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു; 'ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര'യിൽ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം?

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര, ഫൈൻഡ് X9s എന്നീ രണ്ട് മോഡലുകളാണ് ലോഞ്ചിനായി കാത്തിരിക്കുന്നത്.

OPPO FIND X9S INDIA LAUNCH ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര FIND X9 ULTRA EXPECTED FEATURES FIND X9 ULTRA EXPECTED PRICE
Oppo Find X9 Ultra will launch soon in India (Image credit: OPPO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 13, 2026 at 2:09 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പോയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫൈൻഡ് X9 അൾട്രയ്‌ക്കായി ആരാധകർ വലിയ കാത്തിരിപ്പിലാണ്. ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണായ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര ലോഞ്ച് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളുടെ കാത്തിരിപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്ന് കമ്പനിയും സ്ഥിരീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇതിന്‍റെ ഔദ്യോഗിക ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.

2026 മെയ്‌ 21നാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറങ്ങുക. ഇതിനൊപ്പം ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9s കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ലോഞ്ച് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ലോഞ്ച് തീയതിയും വെളിപ്പെടുത്തിയത്.

ഏപ്രിൽ 21നാണ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര, ഫൈൻഡ് X9s മോഡലുകൾ അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തത്. ആഗോളതലത്തിൽ, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് അൾട്ര ഒരു സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 സീരീസ് ചിപ്‌സെറ്റാണ് നൽകുന്നത്. അതേസമയം ഫൈൻഡ് X9s ഒരു മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9000 സീരീസ് ചിപ്‌സെപ്പിൽ പുറത്തിറക്കും. ഫൈൻഡ് X9sന് 50 എംപി ക്യാമറ ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

Oppo Find X9 Ultra launch date confirmed (Image credit: OPPO)

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര, ഫൈൻഡ് X9s: ലോഞ്ച് വിശദാംശങ്ങൾ
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്ര, ഫൈൻഡ് X9s ഫോണുകൾ മെയ് 21ന് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനൊപ്പം വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ഇന്ത്യൻ പതിപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവിധ വിവരങ്ങൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഹാസൽബ്ലാഡ് ട്യൂൺ ചെയ്‌ത പിൻ ക്യാമറ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർ ഒഎസ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക. ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്രാ കുറഞ്ഞത് ബ്ലാക്ക് കളർ ഓപ്‌ഷനിലെങ്കിലും ലഭ്യമാവും. അതേസമയം ഫൈൻഡ് X9s ഇന്ത്യയിൽ ലാവെൻഡർ സ്കൈ, മിഡ്‌നൈറ്റ് ഗ്രേ, സൺസെറ്റ് ഓറഞ്ച് നിറങ്ങളിലായിരിക്കും വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക. രണ്ട് മോഡലുകളിലും അവയുടെ ആഗോള എതിരാളികൾക്ക് ശക്തി പകരുന്ന അതേ ചിപ്‌സെറ്റുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

അൾട്രാ മോഡലിന് 7,050mAh ബാറ്ററിയും 3nm ഒക്‌ട കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റും ലഭിക്കും. അതേസമയം ഫൈൻഡ് X9s-ൽ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500s SoC ചിപ്‌സെറ്റും 7,025mAh ബാറ്ററിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്രയിൽ 200 എംപി പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ നയിക്കുന്ന ഒരു ക്വാഡ് റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റും, 200 എംപി ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും 50 എംപി പെരിസ്‌കോപ്പ് ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് 10x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9sൽ 50 എംപി പ്രധാന ക്യാമറയുള്ള ഒരു ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 അൾട്രയും, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9s ഉം ഇന്ത്യയിൽ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്, ആമസോൺ, ഓപ്പോ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ എന്നിവ വഴി വാങ്ങാൻ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചതിന് ഒരു മാസത്തിന് ശേഷം പുതിയ ഫോണുകൾ ലോഞ്ചിനൊരുങ്ങുകയാണ്. അൾട്രയുടെ പ്രാരംഭ വില CNY 7,499 (ഏകദേശം 1,03,000 രൂപ) ആയിരുന്നു.

അതേസമയം ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9s 3,599 MYR (ഏകദേശം 85,000 രൂപ) ആയിരുന്നു. അതേസമയം ഇതിന്‍റെ ഇന്ത്യയിലെ വിലയിൽ മാറ്റമുണ്ടായേക്കാം. പ്രീമിയം സവിശേഷതകളുമായെത്തുന്ന ഫോണിനായി ഓപ്പോ ആരാധകർ കാത്തിരിപ്പിലാണ്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ അവയുടെ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ കമ്പനി പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

