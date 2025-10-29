ETV Bharat / automobile-and-gadgets

രണ്ട് കിടിലൻ പ്രീമിയം ഫോണുകളുമായി ഓപ്പോ: ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് ആഗോളവിപണിയിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ പുറത്തിറക്കും

ആഗോളവിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയെങ്കിലും ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസിലെ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ വരും ആഴ്‌ചകളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും.

Oppo Find X9 Series Launched Globally (Image credit: OPPO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 29, 2025 at 12:03 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പോയുടെ രണ്ട് കിടിലൻ ഫോണുകളടങ്ങുന്ന ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് ആഗോളവിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ എന്നിവയാണ് ഈ സീരിസിലെ ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകൾ. 3nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 ചിപ്‌സെറ്റുമായാണ് രണ്ട് ഫോണുകളും വരുന്നത്.

16GB വരെ LPDDR5x റാമും 512GB വരെ UFS 4.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഇതിലുണ്ടാകും. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് രണ്ട് ഫോണുകളും പ്രവർത്തിക്കുക. ഒക്ടോബർ 16ന് ചൈനയിൽ സമാന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളുമായി ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് ലോഞ്ച് ചെയ്‌തിരുന്നു. രണ്ട് ഫോണുകളും ഇന്ത്യയിൽ വരും ആഴ്‌ചകളിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. ഇവയുടെ സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പരിശോധിക്കാം.

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്: വില, ലഭ്യത
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ 16 ജിബി റാം+512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാവുക. ഇതിന് EUR 1,299 (ഏകദേശം 1,34,000 രൂപ) വിലയുണ്ട്. അതേസമയം ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 12 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനിൽ മാത്രമാണ് ലഭ്യമാവുക. ഇതിന്‍റെ വില EUR 999 (ഏകദേശം 1,03,000 രൂപ) ആണ്. പുതിയ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ സിൽക്ക് വൈറ്റ്, ടൈറ്റാനിയം ചാർക്കോൾ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ സ്പേസ് ബ്ലാക്ക്, ടൈറ്റാനിയം ഗ്രേ, വെൽവെറ്റ് റെഡ് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകും.

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം ഹാൻഡ്‌സെറ്റാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ. ഇത് ഓപ്പോയുടെ കളർOS 16 സ്‌കിൻ പിന്തുണയ്‌ക്കും. അഞ്ച് OS അപ്‌ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഇതിലുണ്ടാകും. 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 20:9 വീക്ഷണാനുപാതം, 3,600 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, 450 ppi പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി എന്നിവയുള്ള 1,272×2,772 പിക്‌സൽ 6.78 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്‌ടസ് 2 പ്രൊട്ടക്ഷൻ, 100 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, 2,160Hz PWM ഡിമ്മിങ്, DC ഡിമ്മിങ്, ഡോൾബി വിഷൻ, HDR10+, HDR വിവിഡ്, സ്പ്ലാഷ് ടച്ച് എന്നിവയും സ്‌ക്രീനിൽ ഉണ്ട്. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് ഫൈൻഡ് X9 പ്രോയ്ക്ക് IP66 + IP68 + IP69 റേറ്റിങുകളും ഉണ്ട്. കൂടാതെ ഇത് SGS ഡ്രോപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് സർട്ടിഫൈഡ് ആണ്.

Oppo Find X9 features IP66 + IP68 + IP69 IP rating (Image credit: OPPO)

ഡിസ്‌പ്ലേയ്ക്ക് ടിയുവി റൈൻലാൻഡ് ഇന്‍റലിജന്‍റ് ഐ കെയർ 5.0 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. പ്രോ മോഡലിന് കരുത്ത് പകരുന്നത് ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് 3nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 ചിപ്‌സെറ്റാണ്. 16 ജിബി വരെ എൽപിഡിഡിആർ 5x റാമും 512 ജിബി വരെ യുഎഫ്എസ് 4.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഇതിലുണ്ട്. എക്‌സ്-ആക്‌സിസ് ഹാപ്റ്റിക് മോട്ടോറും ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 36,344.4 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ മൊത്തം ഡിസ്സിപ്പേഷൻ ഏരിയയുള്ള അഡ്വാൻസ്‌ഡ് വേപ്പർ ചേംബർ കൂളിങ് സൊല്യൂഷനാണ് ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 9 പ്രോയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Camera details of Oppo Find X9 Series (Image credit: OPPO)

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 പ്രോയിൽ ഹാസൽബ്ലാഡ് ട്യൂൺ ചെയ്‌ത ട്രിപ്പിൾ-റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1/1.28-ഇഞ്ച് സെൻസറുള്ള 50-മെഗാപിക്‌സൽ (f/1.5) സോണി LYT-828 പ്രൈമറി ക്യാമറ, 23mm ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഒപ്റ്റിക്‌സിനായി, Oppo Find X9 Pro-യിൽ Hasselblad-ട്യൂൺ ചെയ്‌ത ട്രിപ്പിൾ-റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റ് സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 1/1.28-ഇഞ്ച് സെൻസറുള്ള 50-മെഗാപിക്‌സൽ (f/1.5) സോണി LYT-828 പ്രൈമറി ക്യാമറ, 23mm ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 15mm ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഉള്ള 50 എംപി (f/2.0) സാംസങ് ISOCELL 5KJN5 അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറയും 70mm ഫോക്കൽ ലെങ്തും OIS ഉം ഉള്ള 200 എംപി (f/2.1) ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും ഇതിലുണ്ട്. മുൻവശത്ത്, 50 എംപി (f/2.0) സാംസങ് 5KJN5 സെൽഫി ക്യാമറയുണ്ട്.

80W സൂപ്പർവൂക്ക് വയേർഡ് ചാർജിങും, 50W AirVOOC വയർലെസ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും, 10W റിവേഴ്‌സ് വയർലെസ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 7,500mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 പ്രോയിലുള്ളത്. ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0, വൈ-ഫൈ 7, ഓപ്പോ RF ചിപ്പുള്ള AI ലിങ്ക്ബൂസ്റ്റ്, USB 3.2 Gen 1 ടൈപ്പ്-C, GPS, GLONASS, QZSS, കണക്റ്റിവിറ്റിക്കായി ഗലീലിയോ പിന്തുണ എന്നിവ ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ ഉണ്ട്. നാല് മൈക്രോഫോൺ സജ്ജീകരണവും ഇതിനുണ്ട്. സുരക്ഷയ്ക്കായി, ഇത് ഒരു 3D അൾട്രാസോണിക് ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസറുമായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന് ഏകദേശം 224 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.

Oppo Find X9 Series (Image credit: OPPO)

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 ഒരു ഡ്യുവൽ സിം ഫോണാണ്. ഇതിൽ പ്രോ മോഡലിന് സമാനമായ ചിപ്‌സെറ്റ്, ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം, ഐപി റേറ്റിങ്, ഡ്രോപ്പ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവയുണ്ട്. അതേസമയം 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 460 ppi പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി, 19.8:9 വീക്ഷണാനുപാതം, എന്നിവയുള്ള ഒരു ചെറിയ 6.59-ഇഞ്ച് 1,256×2,760 പിക്‌സൽ ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. മറ്റ് സ്‌ക്രീൻ സവിശേഷതകൾ ഫൈൻഡ് X9 പ്രോയ്ക്ക് സമാനമാണ്.

പ്രോ മോഡലിന്‍റെ അതേ VC കൂളിങ് സൊല്യൂഷൻ ഇതിലും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് 32,052.5 ചതുരശ്ര മില്ലീമീറ്റർ ചെറിയ ഡിസ്‌സിപ്പേഷൻ ഏരിയയുണ്ട്. ക്യാമറയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9ൽ OIS ഉള്ള 50 എംപി (f/1.6) സോണി LYT-808 വൈഡ് ക്യാമറ, 50 എംപി (f/2.0) അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, OIS ഉള്ള 50 എംപി (f/2.6) സോണി LYT-600 ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവയുണ്ട്. 32 എംപി സോണി IMX615 ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയാണുള്ളത്. പ്രോ മോഡലിന്‍റെ അതേ വയർഡ്, വയർലെസ് ചാർജിങ് വേഗതയുള്ള ചെറിയ 7,025mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിന്‍റെ ഭാരം ഏകദേശം 203 ഗ്രാം ആണ്.

