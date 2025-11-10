ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: ഓപ്പോയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന പ്രീമിയം ഫോണിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ; വിലയെത്ര വരും?

നവംബർ 18നാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. റാം, സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ, സാധ്യമായ നിറങ്ങൾ എന്നിവ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

Oppo Find X9 Series to launch in India (Image credit: OPPO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 10, 2025 at 1:40 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ സീരിസായ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് 2025 നവംബർ 18ന് പുറത്തിറക്കാനാരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 29നാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് ആഗോളവിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്കും കൊണ്ടുവരാനൊരുങ്ങുന്നത്.

ആഗോള മോഡലിന് സമാനമായി ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ മോഡലുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുകയെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഹാസൽബ്ലാഡുമായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം, 200 മെഗാപിക്‌സൽ "അൾട്രാ ക്ലിയർ" ക്യാമറ എന്നിവ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഓപ്പോ അവകാശപ്പെടുന്നു. വരാനിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഫോണുകളും കമ്പനി അതിന്‍റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇത് റാം, സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകൾ, അവയുടെ സാധ്യമായ നിറങ്ങൾ എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. പരിശോധിക്കാം.

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്: സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷൻ, നിറങ്ങൾ
കമ്പനി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സ്പേസ് ബ്ലാക്ക്, ടൈറ്റാനിയം ഗ്രേ എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും. ഇത് 12GB + 256GB, 16GB + 512GB എന്ന് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനുകളിൽ വിൽക്കും. അതേസമയം, ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ 16GB റാമും 512GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിലാവും ലഭ്യമാവുക. പ്രോ മോഡൽ സിൽക്ക് വൈറ്റ്, ടൈറ്റാനിയം ചാർക്കോൾ കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും.

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്: പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന വില
ടിപ്സ്റ്റർ അഭിഷേക് യാദവ് എക്‌സിൽ പങ്കിട്ട പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 മോഡലിന്‍റെ 12 ജിബി റാം/256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 74,999 രൂപയാകുമെന്നാണ്. അതേസമയം, ഫൈൻഡ് X9 പ്രോയുടെ വില 99,999 രൂപയായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, മിക്ക സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണുകളിലും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഇതിന്‍റെ ബോക്‌സിലെ എംആർപി കൂടുതലായിരിക്കാം. ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X8 12 ജിബി റാം/256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന്‍റെ വില 69,999 രൂപയിൽ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഫൈൻഡ് X8 പ്രോയുടെ വില 99,999 രൂപയായിരുന്നു.

Oppo Find X9 and Find X9 Pro (Image credit: OPPO)

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്: ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് തീയതി
നവംബർ 18ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക എക്‌സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ചിനായി ഓപ്പോ ഒരു ലൈവ് ഇവന്‍റും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ, വെബ്‌സൈറ്റ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നിവയിലൂടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് നടക്കും. ലോഞ്ച് ഇവന്‍റ് ലൈവായി കാണാനുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Oppo Find X9 series (Image credit: OPPO)

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസിനൊപ്പം 99 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് പായ്ക്ക് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഞ്ച് ചെയ്‌ത് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്കാണ് പ്രിവിലേജ് പായ്ക്ക് ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുക. 1,000 രൂപ വിലയുള്ള എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് കൂപ്പൺ, സൗജന്യ SUPERVOOC 80W പവർ അഡാപ്റ്റർ, രണ്ട് വർഷത്തെ ബാറ്ററി പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാൻ തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇത് നൽകും.

Oppo Find X9 series (Image credit: OPPO)

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
രണ്ട് ഫോണുകളിലും ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 SoC ചിപ്‌സെറ്റ്, 16GB വരെ റാം, 512GB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ്, ഗ്രാഫിക്‌സ്-ഇന്‍റൻസീവ് ടാസ്‌ക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ആം G1-അൾട്രാ GPU എന്നിവയുണ്ടെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർOS 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. രണ്ട് ഫോണുകളിലും 95.5 ശതമാനം വരെ സ്‌ക്രീൻ-ടു-ബോഡി അനുപാതമുള്ള ഫ്ലെക്‌സിബിൾ AMOLED സ്‌ക്രീനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റുകളായിരിക്കും രണ്ട് ഫോണുകളിലും കമ്പനി നൽകുക. രണ്ടിലും 50 മെഗാപിക്‌സൽ പ്രധാന ക്യാമറയും 50 മെഗാപിക്‌സൽ അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ലെൻസും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് 50 മെഗാപിക്‌സൽ ടെലിഫോട്ടോ ഷൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കും.പ്രോ മോഡലിന് 200 മെഗാപിക്‌സൽ ടെലിഫോട്ടോ സെൻസർ ലഭിക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫൈൻഡ് X9ന് 7,050mAh ബാറ്ററിയും പ്രോ മോഡലിന് 7,500mAh സെല്ലും ലഭിക്കുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

