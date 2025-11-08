ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് ഇന്ത്യയിലേക്കും: ലോഞ്ച് തീയതി പുറത്ത്; വരാനിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പ്രീമിയം ഫോണുകൾ
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ മോഡലുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുക. നവംബർ 18ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യും.
Published : November 8, 2025 at 9:00 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ 29നാണ് ഓപ്പോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരിസായ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് ആഗോളവിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇപ്പോൾ ഈ സ്മാർട്ട്ഫോൺ വൈകാതെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി. വരാനിരിക്കുന്ന ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസിലെ ഫോണുകൾ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന ലോഞ്ച് തീയതിയും കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2025 നവംബർ 18ന് ആണ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുക.
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ മോഡലുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ പുറത്തിറക്കുക. ഹാസൽബ്ലാഡുമായി സഹകരിച്ച് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം, 200 മെഗാപിക്സൽ "അൾട്രാ ക്ലിയർ" ക്യാമറ എന്നിവ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഓപ്പോ അവകാശപ്പെടുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർഒഎസ് 16 ഇതിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. മറ്റ് എന്തൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ ഈ സീരിസിലെ ഫോണുകൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
A new chapter in ultra-clear imaging and smooth OS begins…— OPPO India (@OPPOIndia) November 7, 2025
Experience the #OPPOFindX9Series launch and see the power of AI and Hasselblad come alive.
Click here to know more: https://t.co/RteSp59jUz#AIFlagshipCamera #HasselbladPocketCamera #OPPOColorOS16 pic.twitter.com/PbcSqayZrl
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്: ഇന്ത്യ ലോഞ്ച് തീയതി
നവംബർ 18ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ചിനായി ഓപ്പോ ഒരു ലൈവ് ഇവന്റും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഹാൻഡിലുകൾ, വെബ്സൈറ്റ്, യൂട്യൂബ് ചാനൽ എന്നിവയിലൂടെ ലൈവ് സ്ട്രീമിങ് നടക്കും. ലോഞ്ച് ഇവന്റ് ലൈവായി കാണാനുള്ള ലിങ്ക് ചുവടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസിനൊപ്പം 99 രൂപ വിലയുള്ള ഒരു പ്രിവിലേജ് പായ്ക്ക് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1,000 രൂപ വിലയുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് കൂപ്പൺ, സൗജന്യ SUPERVOOC 80W പവർ അഡാപ്റ്റർ, രണ്ട് വർഷത്തെ ബാറ്ററി പ്രൊട്ടക്ഷൻ പ്ലാൻ തുടങ്ങിയ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇത് നൽകും.
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരിസ്: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9ന് 6.59 ഇഞ്ച് OLED സ്ക്രീനും പ്രോ വേരിയന്റിന് 6.78 ഇഞ്ച് ഫ്ലാറ്റ് OLED ഡിസ്പ്ലേയും ഉണ്ടായിരിക്കും. മറ്റ് സവിശേഷതകൾ ചൈനീസ് പതിപ്പിന് സമാനമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ, രണ്ട് പാനലുകൾക്കും 1.5K റെസല്യൂഷനും 120Hz വരെ പുതുക്കൽ നിരക്കും ലഭിക്കും. രണ്ട് ഫോണുകളും ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 SoC ചിപ്സെറ്റിലായിരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക.
ആഗോളപതിപ്പിൽ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 ഉം ഫൈൻഡ് X9 പ്രോയും ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 SoC യാണ് നൽകുന്നത്. 16GB വരെ റാം, 1TB ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജ്, ഗ്രാഫിക്സ്-ഇന്റൻസീവ് ടാസ്ക്കുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒരു ആം G1-അൾട്രാ GPU എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർOS 16ലാണ് ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെ ഇന്ത്യൻ വേരിയന്റിലും പ്രതീക്ഷിക്കാം.
ഒപ്റ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ഫൈൻഡ് X9ൽ 50 എംപി സോണി LYT-828 പ്രൈമറി ക്യാമറ, 50 എംപി സോണി LYT-600 പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ സെൻസർ, 50 എംപി സാംസങ് JN5 അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ലെൻസ് എന്നിവയുണ്ട്. സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി 32 എംപി ഫ്രണ്ട്-ഫേസിങ് സെൻസറും ഇതിലുണ്ട്.
പ്രോ മോഡലിൽ മെയിൻ, അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ക്യാമറകളും 3x ഡിജിറ്റൽ സൂം ശേഷിയുള്ള 200 എംപി പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ഷൂട്ടറും ഉണ്ട്. ഇതിന് 50 എംപി സെൽഫി ഷൂട്ടറും ഉണ്ട്. ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 പ്രോയിലും ഫൈൻഡ് X9 മോഡലിലും യഥാക്രമം 7,500mAh, 7,025mAh ബാറ്ററി ഉണ്ട്. രണ്ടും 80W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ്.
Also Read:
- ഏറ്റവും പുതിയ ചിപ്സെറ്റും ഒഎസുമായി വൺപ്ലസ് 15 പുറത്തിറക്കും, ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം; കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച ഫീച്ചറുകൾ ഇതാ...
- മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നിപ്പോകും, അത്രയും പെർഫെക്ട് മൂവ്മെന്റ്സ്! ആളുകൾക്ക് സംശയമായി, ഒടുവിൽ കമ്പനിക്ക് ഈ റോബോട്ട് മനുഷ്യനല്ലെന്ന് തെളിയിക്കേണ്ടിവന്നു
- സ്ത്രീകൾക്കായി പ്രത്യേകം ഡിസൈൻ ചെയ്ത പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറുമായി ന്യൂമെറോസ് മോട്ടോഴ്സ്: 64,999 രൂപ വിലയിൽ എൻ-ഫസ്റ്റ് ഇവി