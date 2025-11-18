ETV Bharat / automobile-and-gadgets
200 എംപി കാമറ; 7500 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററി, ഓപ്പോ ഫൈന്ഡ് X9 ഇന്ത്യയിലെത്തി
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 74,999 രൂപയിൽ ആരംഭിക്കുന്നു. നിരവധി പ്രത്യേകതകളോട് കൂടിയാണ് ഓപ്പോ പുതിയ ഫൈൻഡ് X9 സീരീസ് പുറത്തിറക്കിയത്.
Published : November 18, 2025 at 7:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പോയുടെ പുതിയ ഫൈൻഡ് X9 സീരീസ് ഇനി മുതൽ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും ലഭ്യമാവും. ഫൈൻഡ് X9, ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ എന്നീ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരീസുകളാണ് ഇതില് ഉൾപ്പെടുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ രണ്ട് ഹാൻഡ്സെറ്റുകളിലും 120Hz AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ലഭ്യമാണ്.
മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 ചിപ്സെറ്റ്, ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ, 80W വയേഡ് ചാർജിങ് എന്നീ സവിശേഷതകളും ഇതിനുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർ ഒഎസ് 16ലാണ് ഇവ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും രണ്ട് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
ചൈനയിലും ആഗോള വിപണികളിലും ഹാൻഡ്സെറ്റ് സീരീസ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ്, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X9 സീരീസ് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ഫൈൻഡ് X9 സവിശേഷതകൾ എന്തെല്ലാം
2025 നവംബർ 21 മുതൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആമസോൺ, അംഗീകൃത റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവിടങ്ങളില് ഇത് ലഭ്യമാകും. 1566.98mm നീളവും 73.93mm വീതിയും 7.99mm ഉയരവും 203 ഗ്രാം ഭാരവും ഇതിനുണ്ട്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 3,600 നിറ്റ്സിൻ്റെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഡോൾബി വിഷൻ, HDR 10+ സപ്പോർട്ട് എന്നിവയുള്ള 6.59 ഇഞ്ച് FHD+ ഫ്ലെക്സിബിൾ AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുമാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷത.
The wait is over.— OPPO India (@OPPOIndia) November 18, 2025
Your First Hasselblad Camera phone is finally here!#OPPOFindX9Series starts at ₹74,999 for the Find X9 and ₹1,09,999 for the Find X9 Pro.
Grab it now with exciting Pre-Order offers!#AIFlagshipCamera #HasselbladPocketCamera pic.twitter.com/hP5zoF9Xxr
3nm ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500 ചിപ്സെറ്റാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 16GB വരെ റാമും 512GB വരെ സ്റ്റോറേജും സിപിയുവിന് ഉണ്ട്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) പിന്തുണയോടുകൂടി 50MP ക്യാമറ, 50MP അൾട്രാ-വൈഡ് ലെൻസ്, OIS പിന്തുണയുള്ള 50MP പെരിസ്കോപ്പ് ടെലി ഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവയും 32MP ഫ്രണ്ട്-ഫേസിങ് ക്യാമറയും ഉണ്ട്. 80W ഫാസ്റ്റ് വയേഡ്, 50W വയർലെസ്, 10W റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,025mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വാട്ടര് ഡെസ്റ്റ് പ്രൂഫ് ശേഷിയും ഇതിന് കൂടുതലാണ്.
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|120Hz | 6.59-ഇഞ്ച് FHD+ ഫ്ലെക്സിബിൾ AMOLED
|പ്രോസസർ
|മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500
|റാം, സ്റ്റോറേജ്
|16GB വരെ RAM | 512GB വരെ സ്റ്റോറേജ്
|പിൻ ക്യാമറ
|50എംപി + 50എംപി + 50എംപി
|മുൻ ക്യാമറ
|32 എംപി
|ബാറ്ററി
|7,025എംഎഎച്ച്
|ചാർജിങ് ശേഷി
|80W വയർഡ് | 50W വയർലെസ് | 10W റിവേഴ്സ്
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (OS)
|ആൻഡ്രോയ്ഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർഒഎസ് 16
|IP റേറ്റിങ്
|ഐപി 66 +ഐപി 68 + ഐപി 69
ഫൈൻഡ് X9 പ്രോ സവിശേഷതകൾ
ഫൈൻഡ് X9 പ്രോയിൽ ഹാസൽബ്ലാഡ്-കാലിബ്രേറ്റഡ് ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. അതിൽ OIS പിന്തുണയുള്ള 50MP ക്യാമറ, OIS പിന്തുണയുള്ള 200MP ഹാസൽബ്ലാഡ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്, 50MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. 50MP മുൻ ക്യാമറയും ഇതിനുണ്ട്. രണ്ട് ഹാൻഡ്സെറ്റുകളും ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 16ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു,
80W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ്, 50W വയർലെസ്, 10W റിവേഴ്സ് വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,500mAh ബാറ്ററിയുമാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിന് IP66 + IP68 + IP69 വാട്ടര്, ഡെസ്റ്റ് പ്രതിരോധ ശേഷി എന്നിവയുമുണ്ട്. രണ്ട് ഹാൻഡ്സെറ്റുകളും ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ColorOS 16ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇതിന് അഞ്ച് വർഷത്തെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (OS) അപ്ഗ്രേഡുകളും ആറ് വർഷത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാച്ചുകളും ലഭിക്കുമെന്നും ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|120Hz | 6.78-ഇഞ്ച് FHD+ ഫ്ലെക്സിബിൾ AMOLED
|പ്രോസസർ
|മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9500
|റാം, സ്റ്റോറേജ്
|16 ജിബി റാം | 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ്
|പിൻ ക്യാമറ
|50എംപി + 200എംപി + 50എംപി
|മുൻ ക്യാമറ
|50 എംപി
|ബാറ്ററി
|7,500എംഎഎച്ച്
|ചാർജിങ് ശേഷി
|80W വയർഡ് | 50W വയർലെസ് 10W റിവേഴ്സ്
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം(OS)
|ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കളർഒഎസ് 16
|IP റേറ്റിങ്
|ഐപി 66 +ഐപി 68 + ഐപി 69
