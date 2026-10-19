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മൂന്ന് ക്യാമറകളും 200 മെഗാപിക്സലിന്റേത്: ഫൈൻഡ് എക്സ്10 സീരിസിൽ രണ്ട് ഫോണുകൾ, ലോഞ്ച് ഒക്ടോബർ 22ന്
200 മെഗാപിക്സലിന്റെ മൂന്ന് ക്യാമറകളടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫോണായിരിക്കും ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്സ്10 പ്രോ മാക്സ്.
Published : October 19, 2026 at 10:58 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പോ തങ്ങളുടെ ഫൈൻഡ് എക്സ്10 സീരിസിൽ പുതിയ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. ഫൈൻഡ് എക്സ്10, ഫൈൻഡ് എക്സ്10 പ്രോ മാക്സ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഫോണുകളാണ് ഈ സീരിസിൽ കമ്പനി പുറത്തിറക്കുക. ഇവ ഈ ആഴ്ച പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
200 മെഗാപിക്സലിന്റെ മൂന്ന് ക്യാമറകളടങ്ങുന്ന ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഫോണായിരിക്കും ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്സ്10 പ്രോ മാക്സ്. ചൈനയിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന മോഡലുകളിലേതിന് സമാനമായ ക്യാമറ സംവിധാനമായിരിക്കും ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിലും ഉണ്ടായിരിക്കുക. പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മോഡലിൽ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9000 സീരിസ് ചിപ്സെറ്റും ഉണ്ടായിരിക്കും.
ഹൈലൈറ്റായി പ്രോ മാക്സിലെ ക്യാമറ സംവിധാനം
ഓപ്പോയുടെ പുതിയ പ്രീമിയം ഫോണായ ഫൈൻഡ് എക്സ്10 പ്രോ മാക്സിൽ ഹാസൽബ്ലാഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ക്രമീകരിച്ച ക്യാമറ യൂണിറ്റാണുള്ളത്. ഇതിൽ 1/1.3 ഇഞ്ച് ISOCELL HPC സെൻസർ, f/1.5 അപ്പേർച്ചർ, 24mm ഫോക്കൽ ലെങ്ത്, OIS പിന്തുണ എന്നിവയുള്ള 200MP അൾട്രാ HDR മെയിൻ ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്. 200MP അൾട്രാ-സെൻസിങ് അൾട്രാ-വൈഡ് ലെൻസാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്യാമറയിലുള്ളത്. ഇതിന് f/2.2 അപ്പേർച്ചറും, 13mm ഫോക്കൽ ലെങ്തും, ഓട്ടോഫോക്കസ് സൗകര്യവുമുണ്ട്.
മൂന്നാമത്തെ ക്യാമറയും 200 മെഗാപിക്സലിന്റേതാണ്. ഇതിൽ f/2.1 അപ്പേർച്ചറുള്ള അൾട്രാ-സെൻസിങ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസും, 1/1.56 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള ISOCELL HP5 സെൻസറും, OIS പിന്തുണയും നൽകിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സെൽഫികൾക്കും വീഡിയോ കോളുകൾക്കുമായി മുൻവശത്ത് 50MP അൾട്രാ-ക്ലിയർ ക്യാമറയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് 100 ഡിഗ്രി ഫീൽഡ് ഓഫ് വ്യൂ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ഫൈൻഡ് എക്സ്10ലെ ക്യാമറ സംവിധാനം
ഈ സീരിസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്സ്10. ഇതിലും 'Hasselblad' സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ക്രമീകരിച്ച ക്യാമറ യൂണിറ്റാണുള്ളത്. ഇതിന്റെ പിൻഭാഗത്തും മൂന്ന് ക്യാമറകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെ പ്രധാന ക്യാമറ സെൻസറിൽ f/1.6 അപ്പേർച്ചറുള്ള 200MP അൾട്രാ-ക്ലിയർ ലെൻസും, 23mm ഫോക്കൽ ലെങ്തും OIS സൗകര്യവുമുള്ള 1/1.4-ഇഞ്ച് ISOCELL HPE സെൻസറും ഉണ്ടായിരിക്കും.
രണ്ടാമത്തെ പിൻ ക്യാമറയിൽ f/2.6 അപ്പേർച്ചറുള്ള 200MP അൾട്രാ-സെൻസിംഗ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇതിലും OIS സൗകര്യം ലഭ്യമാണ്. മൂന്നാമത്തെ പിൻ ക്യാമറയിൽ f/2.0 അപ്പേർച്ചറും 15mm ഫോക്കൽ ലെങ്തും OIS സൗകര്യവുമുള്ള 50MP അൾട്രാ-വൈഡ് ആംഗിൾ ലെൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഫോണിലെ സെൽഫി ക്യാമറ ഓപ്പോയുടെ ഫൈൻഡ് X10 പ്രോ മാക്സിന് സമാനമാണ്.
ഈ രണ്ട് ഫോണുകളിലും LUMO ഹൈപ്പർ പിക്സൽ, LUMO ട്രൂ ഇമേജ് എഞ്ചിനുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫൈൻഡ് എക്സ്10 പ്രോ മാക്സിൽ 'ഡീപ്പിക്സ്' സെൻസർ സാങ്കേതികവിദ്യയുമുണ്ട്. ഇത് കുറഞ്ഞ വെളിച്ചത്തിൽ പോലും ഫോട്ടോഗ്രാഫി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. ഈ മികച്ച ക്യാമറ സജ്ജീകരണങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ, ഈ ഫോൺ സീരീസിലെ ക്യാമറകൾ നൽകുന്ന ഫോട്ടോകളുടെയും വീഡിയോകളുടെയും ഗുണനിലവാരം എത്രത്തോളം മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാണ്.
Stylish, elegant, and True to the Moment. Vivid imaging meets exquisite design with the brand-new #OPPOFindX10Series. OPPO Find X10 Series is launching on 22nd Oct 2026. Learn more here: https://t.co/Hg2jwilGat #OPPOFindX10ProMax #TrueToTheMoment https://t.co/2EEOjjnvlR— OPPO India (@OPPOIndia) October 13, 2026
ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
ഫൈൻഡ് എക്സ്10 സീരിസിലെ രണ്ട് ഫോണുകളും 2026 ഒക്ടോബർ 22ന് വൈകുന്നേരം 4:45ന് ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോൺ സീരീസിനൊപ്പം, 'ഓപ്പോ പാഡ് മിനി മാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ എഡിഷൻ', 'ഓപ്പോ എൻകോ X4 TWS' എന്നീ മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളും കമ്പനി പുറത്തിറക്കും.
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