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200 എംപി ക്യാമറയുമായി 'ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 10 സീരിസ്' ഇന്ത്യയിലേക്കും: ലോഞ്ച് സൂചന നൽകി BIS സർട്ടിഫിക്കേഷൻ

CPH2911, CPH2913 എന്നീ മോഡൽ നമ്പറുകളുള്ള രണ്ട് ഓപ്പോ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളാണ് ലിസ്റ്റിങിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഇവ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X10, ഫൈൻഡ് X10 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവയാണെന്നാണ് ടിപ്‌സ്റ്റർ അൻവിൻ അവകാശപ്പെടുന്നത്.

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Oppo Find X10 Pro Max, Find X10 India Launch Seems Imminent as Phones Appear on BIS Certification (Image credit: OPPO India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2026 at 10:42 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 10 സീരിസ് ഈ മാസം ചൈനയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ട്. ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 10, ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 10 പ്രോ, ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 10 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നീ മൂന്ന് മോഡലുകൾ ഈ ലൈനപ്പിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെ ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 10, പ്രോ മാക്‌സ് മോഡലുകൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുകയാണ്.

ഇത് ഈ ഫോണുകൾ രാജ്യത്തും ലോഞ്ച് ചെയ്‌തേക്കുമെന്ന സൂചന നൽകുന്നു. പുതിയ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 സീരിസ് ചിപ്‌സെറ്റുകളിൽ രണ്ട് ഫോണുകളും പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇവ വ്യത്യസ്‌ത ചിപ്‌സെറ്റുകളായിരിക്കുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 10 സീരിസിന്‍റെ ഇന്ത്യാ ലോഞ്ചിനെ കുറിച്ച് നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

ഇരുഫോണുകളും ബിഐഎസ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡാറ്റാബേസിൽ

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 10, ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 10 പ്രോ മാക്‌സ് എന്നിവ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് (BIS) സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡാറ്റാബേസിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ടിപ്‌സ്റ്റർ അൻവിൻ (@ZionsAnvin) എക്‌സ് പോസ്റ്റിലൂടെ പങ്കിട്ടിരുന്നു. CPH2911, CPH2913 എന്നീ മോഡൽ നമ്പറുകളുള്ള രണ്ട് ഓപ്പോ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പങ്കിട്ടത്. ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X10, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X10 പ്രോ മാക്സ് എന്നീ മോഡലുകളുടെ നമ്പറുകളാണ് ഇവയെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെടുന്നു.

ചൈനയിൽ ഈ മാസം പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രണ്ട് ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് ഫോണുകളും ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് ലിസ്റ്റിംഗ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X10 സീരീസിലെ രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും കൃത്യമായ ലോഞ്ച് തീയതി, വില വിശദാംശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ ലിസ്റ്റിങ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല, ചൈനയിലും ഇന്ത്യയിലും ഈ ഫോണുകൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി ഇതുവരെ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല.

പ്രധാന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ചോർന്നു

കമ്പനി ലോഞ്ച് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളുടെ പ്രധാന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും സവിശേഷതകളും ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ 8,000mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പിൻ വശത്ത് 200-മെഗാപിക്സൽ ക്യാമറകളും ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയും ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഇത് ശരിയാണെങ്കിൽ ക്യാമറയിൽ പ്രധാന അപ്‌ഗ്രേഡ് ലഭിക്കും. BT.2020 അൾട്രാവൈഡ് കളർ ഗെയിമിങ് ഡിസ്‌പ്ലേയും ഫോണിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നു.

ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് X10 പ്രോ മാക്‌സിന്‍റെ റെൻഡറുകളും അടുത്തിടെ ചോർന്നിരുന്നു. നീല, വെള്ള നിറങ്ങളിലാണ് ഇത് ഓൺലൈനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. പാനലിന്‍റെ മുകളിൽ ഇടത് മൂലയിൽ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ ഐലൻഡുള്ള ഫ്ലാറ്റ് റിയർ പാനൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണുകളിൽ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം തന്നെ ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പ്രോ മാക്‌സിൽ ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 പ്രോ ചിപ്‌സെറ്റ് സജ്ജീകരിക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. മറുവശത്ത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ കിംവദന്തികളായ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 SoC ഉണ്ടായിരിക്കാം.

ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റവും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ടെക് കമ്പനി ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണിൽ ഒക്ടാ-കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 പ്രോ ചിപ്‌സെറ്റ് സജ്ജീകരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മറുവശത്ത്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ കിംവദന്തികളായ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 SoC ഉണ്ടായിരിക്കാം.

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OPPO FIND X10 PRO MAX INDIA LAUNCH
OPPO FIND X10 PRO MAX LEAKS
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 10
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എക്‌സ് 10 പ്രോ മാക്‌സ്
OPPO FIND X10 ON BIS CERTIFICATIONS

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