ഓപ്പോയുടെ ഫോൾഡബിൾ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ 'ഫൈൻഡ് N6' വരുന്നു; ലോഞ്ച് ഈ മാസം

ഫോൾഡബിൾ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പരിഷ്‌കരണങ്ങളുമായാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എൻ6 വരുന്നത്. വിശദമായി....

OPPO FIND N6 LEAKS OPPO FIND N6 SPECIFICATION ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എൻ6 ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ
OPPO Find N6 Global Launch Set for March 17 (Image credit: OPPO)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 9, 2026 at 1:30 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമാതാക്കളായ ഓപ്പോയുടെ അടുത്ത ഫോൾഡബിൾ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ആഗോളതലത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് N6 മാർച്ച് 17ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഒരുപാട് കാലം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും സുഗമമായ ടച്ച് അനുഭവം നൽകുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ സാങ്കേതികവിദ്യയും (സീറോ-ഫീൽ ക്രീസ്) ഇതിലുണ്ട്.

ഓപ്പോ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്‍റും ചീഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫിസറുമായ പീറ്റ് ലോയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഫൈൻഡ് എൻ സീരിസ് ഫോൾഡബിൾ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നവീകരണം കൊണ്ടുവരുന്നതിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഫൈൻഡ് എൻ6 ഉപയോഗിച്ച്, സ്‌ക്രീൻ ക്രീസിന്‍റെ ദൃശ്യപരത കുറയ്ക്കുന്നതിന് ഹിഞ്ച് ആർക്കിടെക്ചറിലും ഡിസ്‌പ്ലേ മെറ്റീരിയലുകളിലും ഇത്തവണ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സീറോ ക്രീസ്
ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കിടയിൽ വളരെക്കാലമായി കണ്ടുവരുന്ന പ്രശ്‌നമാണ് ക്രീസ്. അതായത് കുറേ കാലം ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, മടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു അടയാളം പോലെ കാണാം. ഇത് പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് സീറോ-ഫീൽ ക്രീസലാണ് പുതിയ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഓപ്പോ പുറത്തിറക്കുന്നത്. 2021ൽ ഫൈൻഡ് എൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഓപ്പോ ആദ്യമായി ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിച്ചത്. ഇതിനായി വാട്ടർഡ്രോപ്പ്-സ്റ്റൈൽ ഫ്ലെക്സിയൻ ഹിഞ്ച് ആണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.

ആഴത്തിലുള്ള ക്രീസുകൾ കുറച്ച് കൊണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ കൂടുതൽ സ്വാഭാവികമായി മടക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഡിസൈനാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചത്. ഫൈൻഡ് N6ൽ ഇതിനായി മറ്റൊരു ടെക്‌നോളജിയുമായി എത്തുകയാണ് കമ്പനി. ദീർഘകാല ഉപയോഗത്തിന് ശേഷവും അകത്തെ ഡിസ്പ്ലേ മികച്ചതായി നിലനിർത്തുകയെന്നതാണ് ഫൈൻഡ് N6ലെ പുതിയ ഹിഞ്ചും ഡിസ്പ്ലേ ഘടനയും വഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ക്യാമറയ്ക്ക് അനുയോജ്യമായ നേർത്ത രൂപകൽപ്പന
നേർത്തതും സുഖകരവുമായ ഹാർഡ്‌വെയറിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എൻ6. ഫൈൻഡ് N6, നേർത്തതും സുഖകരവുമായ ഹാർഡ്‌വെയറിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു. പരമ്പരാഗത ബാർ-സ്റ്റൈൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താവുന്ന എർഗണോമിക്‌സുള്ള, ലഭ്യമായ ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞ ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിളുകളിൽ ഒന്നാണിതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

പിൻവശത്ത് പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌ത കോസ്‌മോസ് റിംഗിൽ ഒരു പുതിയ 200MP ഹാസൽബ്ലാഡ് അൾട്രാ-ക്ലിയർ ക്യാമറ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. താരതമ്യേന മെലിഞ്ഞ ക്യാമറ മൊഡ്യൂൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് പ്രൊഫഷണൽ-ഗ്രേഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി നൽകാനാണ് ഈ സജ്ജീകരണം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സ്റ്റെല്ലാർ ടൈറ്റാനിയം, ബ്ലോസം ഓറഞ്ച് എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഫോൾഡബിൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് വിവരം. യഥാർത്ഥ സ്വർണ്ണം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഗിൽഡിംഗ് സാങ്കേതികതയിലൂടെ നേടിയ റോസ്-ഗോൾഡ് ഫിനിഷുള്ള ഒരു ടൈറ്റാനിയം ഹിഞ്ച് കേസിങ് രണ്ടാമത്തേതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കളർഒഎസിലാണ് ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് N6 ഓപ്പോയുടെ എഐ സ്റ്റൈലസിനെ പിന്തുണയ്ക്കും.

OPPO FIND N6 LEAKS
OPPO FIND N6 SPECIFICATION
ഓപ്പോ ഫൈൻഡ് എൻ6
ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ
OPPO FIND N6 LAUNCH DATE

